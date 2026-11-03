Diego Llorente aplaude las rotaciones en el Betis y se ilusiona con esta Champions: "Pellegrini aporta el sosiego que necesita este club"

El central verdiblanco ha sido el encargado de acompañar a su entrenador en sala de prensa y ha analizado la feroz competencia por un puesto en el once, su duelo contra Guirassy, el masivo desplazamiento de aficionados béticos o la posible renovación del chileno

El central del Real Betis Diego Llorente ha sido el encargado de acompañar a su entrenador, Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa oficial que ha tenido lugar en la tarde de este martes en la previa del choque ante el Borussia de Dortmund en la jornada 4 de la UEFA Champions League.

Jugador y técnico han atendido a los medios de comunicación minutos antes de realizar el último entrenamiento sobre el césped del Signal Iduna Park y el zaguero ha expresado que la responsabilidad por seguir compitiendo al máximo está por encima de la ilusión desatada por un excelente inicio de competición, 9 de 9 con tres triunfos en los tres primeros partidos, que en ningún caso hará que el equipo salga relajado o más tranquilo ante el BvB.

Las cuentas de la clasificación del Betis para la siguiente fase de la Champions

"Para mí es una ilusión estar en esta competición. Creo que lo es para todos los béticos y béticas. Era una competición que no se jugaba desde hace mucho tiempo y creo que desde el primer partido del equipo todo eso lo ha sentido. Hasta ahora se ha hecho un papel brillante, con tres victorias, y eso lo que te hace es estar más motivado para el partido de mañana".

"Sabemos que cada punto a partir de ahora nos acerca un poco más a la clasificación, entonces la lectura ahora no es relajarse, sino seguir apretando el acelerador para seguir en esta senda tan positiva y obtener esa clasificación que es lo que todos queremos", ha analizado el central madrileño.

"Va a ser un gran partido. Personalmente, más que cosquilleo, diría que existe una gran motivación, a nivel individual y colectivo. Seguir con ese gran trabajo en partidos como los de mañana, en un estadio espectacular, es la mejor forma de probarnos a nosotros mismos en qué nivel estamos y de continuar una temporada que creo que a esta hora está siendo buena", ha añadido.

El duelo contra Guirassy, máximo goleador del Borussia de Dortmund con 9 goles en 13 partidos

"Cualquier jugador de ellos te puede hacer daño. En el caso de su delantero, es un jugador muy completo. Evidentemente, tenemos vídeos de él, de cuáles son sus características, pero siempre he dicho que los grandes jugadores se defienden como equipo, no con individualidades, porque es muy difícil en más de 90 minutos salir ganador en todos los duelos que puedas tener con él. Hay que frenarlo con ayudas defensivas y espíritu de equipo".

La competencia con Bartra, Natan y Valentín Gómez

"Bueno, la competencia siempre es sana y más en años como este con competencias tan exigentes como la Champions, la Liga y, cuando empiece, la Copa del Rey. Entre todos le estamos poniendo difícil al míster para que tome las decisiones cada 3-4 días, no sólo en la demarcación de defensa, sino en todas. Cuando hay rotaciones, el equipo ha mantenido un nivel bueno y yo me veo en esa línea de aportar lo mejor de mí cuando el míster me necesite para que el máximo beneficiario sea el equipo".

"Tenemos una gran plantilla, pero también hace una semana dije que las plantillas no ganan partidos, creo que eso hay que demostrarlo en el campo. De momento, creo que lo estamos haciendo así: cada jugador lucha por el que tiene al lado, creo que hay un gran espíritu del equipo y mantengo que partidos como el de mañana son una gran prueba para ver dónde se encuentra el equipo. Yo creo que tenemos una plantilla para competir con cualquier rival".

Más de 6.000 béticos teñirán Dortmund de verdiblanco

"Siempre tengo un agradecimiento increíble hacia ellos, no sólo mañana, que estamos en un gran escenario, yo me acuerdo cuando llegué el primer año en partidos y en campos más humildes, en la Conference, que también había muchos desplazados. Creo que este partido tienen que disfrutarlo. Nosotros lo haremos dentro del terreno del juego, dando nuestra mejor versión y dando todo por este escudo. Siempre han estado con nosotros, independientemente de donde estuviera el equipo y esta gran noche de Champions va por ellos".

Otro claro partidario de que Manuel Pellegrini siga en el Betis más allá de 2027

"En cada entrevista que me han preguntado he dicho que es un entrenador que aporta el sosiego necesario en este club para que cuando las cosas vayan mal confiar en lo que se está haciendo, en cómo se está entrenando y en poder revertir una situación negativa para luego no relajarse y seguir siendo exigente. Creo que esas son cosas que le definen, así que, bueno, no sé si será el mejor entrenador para el Betis, pero desde luego aporta todo lo que el Betis necesita".