Niko Kovac se declara admirador del Betis de Pellegrini y analiza el futuro de Fábio Silva: "Sé que le gustaría jugar más"

El entrenador del Borussia de Dortmund ha confirmado que tiene a toda su plantilla disponible para el partido de este miércoles en la cuarta jornada de la UEFA Champions League y ha recordado que deberán mostrar su mejor versión para anular a "un equipo muy, muy bueno"

El técnico del Borussia de Dortmund, Niko Kovac, ha pasado a primera hora de la tarde de este martes por sala de prensa, después del último entrenamiento del club germano antes de recibir este miércoles la visita del Real Betis al Signal Iduna Park, en la cuarta jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League. En este sentido, el entrenador croata se ha declarado todo un admirador del fútbol que practica el conjunto verdiblanco y ha elevado a un pedestal a su homólogo Manuel Pellegrini, a quien considera un ejemplo a seguir y al que estará encantado de saludar. Además, ha repasado la situación de Fábio Silva y ha mostrado máxima confianza en su plantilla, que no lamenta ninguna baja para este encuentro.

Niko Kovac se deshace en elogios hacia el Betis

"El Betis es un equipo muy, muy bueno. Al final, si terminas entre los cuatro primeros en España es porque tienes calidad, porque las tres primeras plazas suelen estar ocupadas (en referencia al FC Barcelona, al Real Madrid y al Atlético de Madrid). Nos espera un rival que no sólo ha ganado tres partidos, sino que juega muy bien al fútbol", ha advertido Kovac.

"Es un equipo del estilo español, que quiere tener mucha posesión y hace circular mucho el balón, pero que también es capaz de salir en transición de forma rápida y eficaz. Sin duda, nos va a exigir mucho", ha añadido el entrenador del Borussia de Dortmund.

Manuel Pellegrini: "Un gran entrenador, un caballero, una persona tranquila y agradable"

"Me alegra enfrentarme a él. No sólo porque sea un gran entrenador, con una experiencia enorme, sino porque también lo considero un caballero. Su manera de entrenar y de comportarse en la banda me transmite que es una persona tranquila y realmente muy agradable. Nunca he tenido trato personal con él, pero lo que veo me gusta mucho. Seguir en la banda con 73 años tiene mucho mérito", ha manifestado Kovac al ser preguntado por Manuel Pellegrini, a quien ha demostrado tener muy estudiado."En cuanto a sus equipos, es sudamericano y sabe perfectamente lo que necesitan. Tienen que jugar al fútbol y lo hacen. Es el fútbol español. Lo hizo no sólo ahora en el Betis, sino también en el Málaga y en el Manchester City. Por eso mañana nos espera un rival muy seguro con el balón, que seguramente intentará hacernos correr. Me alegra poder conocerlo personalmente", ha agregado.

La positiva evolución de Fabio Silva en Dortmund: de objetivo a amenaza para el Betis

"Se le ve que ha evolucionado. Cuando los jugadores llegan a Alemania necesitan un periodo de adaptación, ritmo y también las condiciones físicas necesarias para jugar en una Bundesliga tan intensa. No sólo le ha ocurrido a él, sino a muchos otros. Hace falta tiempo, pero la evolución va en la buena dirección. No lo digo únicamente porque haya marcado el gol decisivo del 2-2 (el pasado sábado ante el Bayern de Múnich), sino por su manera de jugar".

"Cuando Fábio entra, aporta aire fresco; cuando juega desde el principio, también lo hace bien. Acepta la competencia. Sé que le gustaría jugar siempre, como a todos, pero cuando entra hace exactamente lo que espero de él y lo que necesita el equipo. Y así debe seguir siendo en el futuro. Estoy muy satisfecho con él", ha manifestado Kovac sobre el atacante portugués, un fijo en la agenda del Betis en los últimos mercados de fichajes. De momento, el técnico 'borusser' le mantiene cerrada la puerta de salida y ha asegurado contar con él.

El BvB está sin bajas, con confianza en sus posibilidades y sin mirar el complejo calendario que se avecina

"El Borussia de Dortmund tiene que imponer su juego. Especialmente aquí, en nuestro estadio, con nuestra afición y con nuestro 'muro'. Aquí podemos hacer grandes cosas y ese es el objetivo que queremos alcanzar", ha analizado Nico Kovac en la previa del partido ante el Betis, confirmando "toda la plantilla está disponible" y repasando el duro calendario que le resta en la Fase Liga de la Champions League, con duelos ante el Arsenal FC, el FC Inter y el Aston Villa.

"Esos equipos también tienen que jugar contra el Borussia Dortmund. No debemos mirarlo siempre desde una sola perspectiva. Nosotros también tenemos un gran nombre en Europa, así que para los demás tampoco es fácil enfrentarse a nosotros". "Nuestro equipo, mi equipo, es difícil de enfrentar. Podemos competir prácticamente con cualquiera. Este miércoles jugamos en casa y queremos ganar. No miramos lo que ocurrirá la semana que viene o la siguiente, sino que queremos afrontar el partido de este miércoles para ganarlo", ha insistido el croata.