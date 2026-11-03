Ángel Haro recuerda a Jesús de Miguel, resalta al "sobresaliente" Betis y desvela el avance del Villamarín: "Estamos en la etapa final del proceso colaborativo"

El presidente bético, antes de poner rumbo a uno de los duelos más importantes de la historia del Betis, ha comparecido ante los medios para tratar el momento de forma del equipo y, entre otras cosas, dar las sensaciones de las obras de La Cartuja

En estos momentos, muchos son los béticos que están cruzando fronteras europeas para cumplir un auténtico sueño, como es el de ver de nuevo a su Betis jugar contra los mejores del continente. Regresa la máxima competición continental y, en este caso, al equipo de Manuel Pellegrini le espera visitar uno de los campos más icónicos del fútbol europeo, como es el Signal Iduna Park. Ya son nueve puntos en el bolsillo y la ilusión está por las nubes. Teniendo al Slovan Bratislava en la recámara, el poder ganar en tierras alemanas dejaría al equipo ya virtualmente clasificado para la siguiente ronda, un hecho histórico y que demuestra el crecimiento en estos últimos años.

Antes de que la expedición pusiese rumbo a Dortmund para vivir este sueño, el presidente Ángel Haro ha comparecido ante los medios. Había expectación por escuchar sus palabras ya que, en estas últimas semanas, son muchos los rumores que han surgido sobre el estado del Nuevo Benito Villamarín y la posibilidad de un traslado permanente a La Cartuja.

El recuerdo para Jesús de Miguel, las víctimas de Toledo y el ánimo para Pepe Mel

Esta pasada semana, sin lugar a duda, ha estado marcada por el accidente ferroviario de Toledo que ha supuesto una tragedia a nivel nacional. En clave Betis, también se ha sumado la preocupación por Pepe Mel, que se encuentra recuperándose de un ictus que sufrió el pasado domingo. "Lanzar un mensaje de ánimo de todos los familiares que se han visto, que han tenido víctimas o incluso que están en situaciones en el hospital, desde el accidente ferroviario que hemos tenido en los últimos días. Y también aprovechar y extender este mensaje de ánimo para Pepe Mel, que sabéis que está el hombre en el hospital y esperemos que salga de esta lo antes posible".

En el momento del canutazo, se desconocía el fatal desenlace del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel. El club verdiblanco ha querido mostrar también su dolor y mensaje de ánimo en este duro momento, todo ello en boca de Ángel Haro. "Desde el Real Betis, queremos lanzar nuestro más sincero pésame, mucho ánimo en un momento tan duro como el fallecimiento de Jesús de Miguel. Son horas duras y entiendo el dolor de la familia. Simplemente, el apoyo al Tenerife y a su familia. Un abrazo".

El excelente estado de forma bético

El momento de forma es incuestionable. Gran clasificación tanto en liga como en Champions y, sobre todo, el no tener límites en estos momentos. "Vamos con optimismo pero también con la prudencia. Optimismo porque venimos realizando una temporada muy buena, creo que excepcional, tanto en Liga como en Champions, tres de tres. También prudencia porque estamos ante uno de los mejores equipos de Europa. (...) Estamos hablando de un equipo que, en los últimos 20 años, ha sido campeón de la Champions, semifinalista o finalista creo en los últimos".

"El arranque está siendo sobresaliente, pero queda todavía más del 75% de las competiciones que vamos a disputar y por lo tanto también hay que tener esa prudencia. El equipo está muy enchufado, tanto cuerpo técnico como jugadores están haciendo un gran trabajo, ya vienen distintas temporadas haciéndolo muy, muy bien y estamos ahí. Ahora mismo estamos todos remando en la misma dirección y, cuando eso pasa, normalmente están cosas buenas".

"Hemos hecho un esfuerzo importante por mantener a esos jugadores. Por eso dije en la rueda de prensa de presentación, no recuerdo cuál de ella, que no entendía el pesimismo que se había levantado en torno al mercado de fichajes cuando creía que teníamos una plantilla ideal para poder trabajar o para poder luchar por los objetivos. Se está demostrando que es así".

¿La renovación de Manuel Pellegrini?

Uno de los temas centrales es saber la situación de la renovación del 'Ingeniero' Pellegrini. Algo que, por ahora, no tiene avance concreto. "Con Manuel hay una relación excelente, valoramos muchísimo su trabajo. Estamos ante, si no el mejor, casi seguro, estaría entre los dos mejores entrenadores de la historia del club, Hay un trato excelente y cuando, tenga que llegar eso, llegará. Lo haremos como lo hemos hecho hasta ahora, sentándonos de una manera correcta y con el aprecio mutuo que tenemos".

El avance del Nuevo Benito Villamarín

Las palabras de Carlos Herrera y los rumores hacían pensar al beticismo que ver al Betis en el Estadio de La Cartuja dejaría de ser algo temporal para volverse permanente. Es por ello que, en el canutazo, el presidente ha dado detalles de la situación de la obra. "Estamos prácticamente en la etapa final del proceso colaborativo. Se ha hecho un gran trabajo a nivel administrativo, a nivel comercial, financiero, constructivo, por supuesto y, como digo, estamos en esa fase final. Me gustaría en la Junta General de Accionistas darle todo tipo de detalles al beticismo, a los accionistas, por supuesto vosotros que también cubriréis el evento.

"Para nosotros, es prioritario tener el estadio de una calidad suficiente, tenerlo en precio, que sea un estadio, no simplemente que sea un estadio donde los béticos estén cómodos, sino que sea una generación de ingresos que nos permitan estar lo más arriba posible. Mientras tanto estamos en La Cartuja fenomenal, llenándolo con 65-70.000 personas prácticamente todos los domingos, todos los partidos. Estamos cómodos y es un lujo tener La Cartuja como estadio donde jugar".