El tenso precedente entre Borussia de Dortmund y Betis: tangana que llega a las manos, lesión de Ceballos, mala imagen...

Aurinegros y verdiblancos volverán a verse las caras en la noche de este miércoles, en la jornada 4 de la Fase Liga en la UEFA Champions League, algo más de 11 años después de un acalorado amistoso de pretemporada disputado también en tierras germanas

El partido que el Real Betis disputará en la noche de este miércoles en el Signal Iduna Park ante el Borussia de Dortmund es "muy especial" para Marc Bartra que vivió en esa ciudad momentos muy bellos pero también el episodio más traumático de su vida, un atentado en el que por momentos pensó que se moría. No obstante, no es el único verdiblanco que se reencontrará con el conjunto germano.

Aunque no hay precedentes oficiales de duelos, ambos equipos se vieron las caras en tierras germanas en el verano de 2015, en un tenso encuentro amistoso de pretemporada que tuvo de todo: una lesión de Dani Ceballos, una acalorada tangana, una derrota por 2-0 y muchas fotografías (muchísimas) a Rafael van der Vaart -gran reclamo aquella tarde de verano-.

Borussia de Dortmund y Real Betis se enfrentaron en un amistoso en el verano de 2015

En concreto, el partido entre Borussia de Dortmund y Real Betis tuvo lugar en la tarde del 1 de agosto de 2015 en el Stadion am Zoo de la localidad alemana de Wuppertal. El resultado fue de 2-0 para los amarillos, gracias a los goles anotados por Adrián Ramos en el 36' y por Oliver Kirch, a falta de sólo seis minutos para el final del encuentro.

El entrenador del cuadro heliopolitano era Pepe Mel, a quien la redacción de ESTADIO Deportivo, aprovechando la mención, manda toda la fuerza del mundo para recuperarse de un ictus que le mantiene ingresado en un hospital de Sevilla. El técnico madrileño salió con el que se atisbaba como 'once de gala' para esa temporada en un equipo recién ascendido a LaLiga EA Sports, mientras que su homólogo del cuadro germano, Thomas Tuchel, salía con una alineación plagada de teóricos suplentes.

Además de la lesión muscular que sufrió el ahora retornado Dani Ceballos, el partido dejó escenas curiosas como el enfrentamiento en el que el entones mediocentro bético Xavi Torres y el borusser Kevin Kampl llegaron a las manos. Didier Digard, Fabián Ruiz y Rubén Castro, así como varios jugadores teutones, llegaron para separar y volver a imponer la paz sobre el terreno de juego.

En el partido, el Betis apena logró generar acciones de peligro a pesar de que también contaba en sus filas con jugadores como Jorge Molina o el que luego sería campeón del mundo, Germán Alejo Pezzella. También fue el verano del regreso de Joaquín Sánchez -aún no estaba ese día- y de fichajes como los del propio Van der Vaart, Petros Matheus dos Santos, Heiko Westermann o Juan Manuel Vargas.

Sólo un día antes, el equipo dirigido por Mel había ofrecido una imagen muy pobre en su test contra el SV Darmstadt 98, que se acabó imponiendo por 3-1 después de remontar el tanto de Álvaro Cejudo, quien hizo el 0-1 en el tempranero minuto 13. Jungwirth hizo el 1-1 sólo diez minutos después (23') y Stroh-Engel volteó el marcador justo antes del descanso (43'). Rosenthal, en el postrero minuto 88, estableció el definitivo 3-1.

Los constantes fallos defensivos condenaron al Betis en aquel partido y en el posterior ante el Borussia de Dortmund, su rival de este miércoles en un marco totalmente distinto como es el de la mejor competiciones de clubes del mundo y llegando después de haber firmado nueve puntos de nueve posibles con pleno de victorias contra LOSC Lille, FC Porto y Feyenoord de Rotterdam neerlandés. Además, en partido oficial sólo conoce la derrota en uno de sus cuatro compromisos en Alemania.

La ficha técnica del único precedente entre Borussia Dortmund y Betis

2- Borussia Dortmund: Weidenfeller; Stenzel, Kirch, Ginter, Bender; Castro, Kuba, Leitner, Kagawa; Kampl y Ramos. También jugaron Bonmann, Sarr, Dudziak, Sauerland y Grosskreutz.

0- Real Betis: Adán; Piccini, Pezzella, Jordi Figueras, Varela; Van der Vaart, N'Diaye, Digard, Dani Ceballos; Rubén Castro y Jorge Molina. También jugaron Portillo, Xavi Torres, Fabián y Rennella.

Goles: 1-0 (36') Ramos; 2-0 (84') Kirch.

Árbitro: Patrick Alt (Alemania).

Incidencias: partido amistoso enmarcado dentro de una mini-gira del Betis por Alemania y disputado el 1 de agosto de 2015 en el Stadion am Zoo de Wuppertal (Alemania).