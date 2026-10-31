Di Giannantonio, muy claro sobre las órdenes de equipo de Ducati para Marc Márquez: "Visto de amarillo y defiendo mis intereses y los de mi equipo"

El piloto que corre en el equipo de Valentino Rossi, que también lleva una moto de la escudería italiana, no quiere saber nada de ayudar al español durante el Gran Premio de Malasia en donde el catalán puede dar un golpe para ganar el mundial de pilotos de MotoGP

El Gran Premio de Malasia puede resultar decisivo para la resolución del mundial de pilotos de MotoGP después de que Jorge Martín haya confirmado que no va a correr lo que allana el camino para un nuevo entorchado de un Marc Márquez que a tenor de las declaraciones de algunos compañeros en Ducati. Fabio Di Giannantonio y Pecco Bagnaia, va a tener cero ayuda la cual tampoco es que le haga o le haya hecho mucho falta.

Marc Márquez está demostrando velocidad suficiente para ganar el mundial de pilotos de MotoGP y tiene el título prácticamente en la mano ya que sólo tiene que asegurar unos puntos que no va a sumar en Malasia un Jorge Martín que está lesionado ahora mismo y que si corre en lo que resta de temporada lo hará mermado. Con todo, tener escuderos nunca está de más, pero no parece que vaya a recibirlo por los otros pilotos que corren con Ducati.

Marc Márquez es el máximo favorito para ganar el mundial de pilotos de MotoGP.

Uno de los que ha sido más claro es Fabio Di Giannantonio, que monta una Ducati pero en el equipo propiedad de Valentino Rossi, quien ha dicho que está centrado en hacer su carrera y no quiere saber nada de posibles órdenes de equipo de la escudería italiana. "Definitivamente, pienso en mi campeonato. Quiero intentar sacar el máximo de esta temporada. Al final, visto de amarillo y defiendo mis intereses y los de mi equipo, intentando conseguir el mejor resultado posible, tanto para mi carrera como para el equipo".

No hay que olvidar que Marc Márquez y Valentino Rossi mantienen una rivalidad desde hace años, surgida precisamente en el Gran Premio de Malasia del año 2015, después de que en un duelo en pista el español cayera al suelo, después de que el italiano le cerrara. Un gesto que enfadó al catalán que fue acusado por el italiano de entorpecerle la lucha por el mundial de pilotos de MotoGP durante aquella temporada.

Pecco Bagnaia se mantiene al margen de las ayudas de equipo de Ducati

Otro de los pilotos de Ducati que se ha manifestado sobre este tema ha sido Pecco Bagnaia, que es compañero de equipo de Marc Márquez en el conjunto oficial de la marca italiana. El transalpino también ha seguido en la misma línea que Fabio Di Giannantonio.

Pecco Bagnaia ha dicho claramente que no le han dado órdenes de equipo en Ducati para favorecer a Marc Márquez en la lucha por el mundial de pilotos de MotoGP. "Sinceramente, nunca me han dado ninguna y tampoco las he pedido. Cuando estaba luchando por los títulos no formaban parte del plan, así que creo que los pilotos deberían tener libertad para competir por sí mismos".

El italiano ha dicho que de estar cerca de Marc Márquez en pista lo que tendría es mucho cuidado para no perjudicarle, pero que lucharía por sus propios objetivos individuales. "Evidentemente, si tu compañero de equipo está luchando por el título, intentas adelantarlo de la mejor manera posible; pero si tienes la oportunidad de ganar, ganas".

Unas palabras que no van en la línea de lo que hace Aprilia que lleva varias carreras intentando colar entre Jorge Martín, la Aprilia que está luchando en mundial de pilotos, y Marc Márquez al resto de corredores como son Marco Bezzecchi, Raúl Fernández y Ai Ogura.