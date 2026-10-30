La remontada de Marc Márquez en el Mundial de MotoGP, fuera del alcance de Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa o Valentino Rossi

El piloto español de Ducati terminó el GP de Mugello con 102 puntos de desventaja de Bezzecchi, que en ese momento era el líder del mundial de MotoGP. Después de 11 grandes premios, en Phillip Island, se colocó primero, gracias en parte a la caída de Jorge Martín

Marc Márquez puede entrar en este Mundial de MotoGP 2026 en la historia de la categoría reina del motociclismo gracias a una remontada que jamás se ha vivido en este deporte. El motociclismo cuenta con grandes nombres como son Doohan, Valentino Rossi, Dani Pedrosa o Jorge Lorenzo. A pesar de ser grandes estrellas de este deporte, ninguno ha logrado nunca una remontada del calibre de Marc Márquez.

La remontada de Marc Márquez que tuvo su punto culmen el pasado 24 de octubre en Phillip Island cuando tras vencer en el sprint del GP de Australia y gracias a la caída de Jorge Martín, se colocó líder del mundial, comenzó en Mugello, donde el piloto español de Ducati tocó fondo.

Marc Márquez salió de Mugello con 102 puntos de diferencia sobre Bezzecchi, que en ese momento comandaba la clasificación. Pero la remontada de Marc Márquez llegó mucho más atrás, quizás en Jerez 2020, donde una caída acabó con una fractura completa del húmero. Marc Márquez venía de ganar cuatro mundiales consecutivos (2016, 2017, 2018 y 2019).

La remontada de Marc Márquez tras tocar fondo seis años atrás

Después de la caída de Jerez 2020, Marc Márquez se sometió hasta a cuatro operaciones. Entre eso y las prisas por volver, Marc Márquez vivió un auténtico calvario del que no salió hasta el pasado 2025 cuando volvió a subirse a lo más alto del Mundial y sumó su primer mundial con Ducati. El propio Marc Márquez ha reconocido en diferentes intervenciones, que ese título de 2025 ha sido uno de los más especiales de su carrera por venir de donde venía.

En ese periplo desde 2020, Marc Márquez se encontró con una temporada en 2023 en la que se fue al suelo en un total de 19 ocasiones y además, Honda, ya no le daba una moto con la que pudiese pelear por el mundial. Fue en 2024 cuando dio el paso con Gresini (posteriormente 'ascendería' a Ducati) y aunque los comienzos no fueron sencillos en la marca italiana confiaban en un Márquez que sabía perfectamente lo que era ganar títulos con Honda. Tras más de 1000 días sin ganar, Márquez sumó tres triunfos en 2024 como paso previo al título de 2025.

El amargo final de 2025 con un título bajo el brazo de MotoGP

En 2025 no todo fue de color de rosa para Marc Márquez ya que con el título bajo el brazo y con cinco grandes premios de margen, Bezzecchi, el que curiosamente ha sido uno de sus rivales directos en este 2026, le arrolló en el GP de Indonesia y le provocó una fractura en el hombro derecho que le llevó a perderse el final de temporada.

En 2026, antes de esos 102 puntos con los que llegó Marc Márquez después de Mugello, el piloto de Aprilia ya contaba con una importante diferencia de 44 puntos en Jerez. Esta fue aumentando alcanzando su punto álgido, tal y como hemos apuntado, en el GP de Italia. Después de tocar fondo en Mugello, Marc Márquez inicia la remontada con triunfos en Hungría y Chequia de manera consecutiva. También venció en Alemania donde logró ponerse a 18 puntos del liderato y en Aragón, quedándose a tan solo 19.

Bezzecchí le 'facilitó' la remontada a Marc Márquez

Marc Márquez también se encontró con la fortuna de que Marco Bezzecchi sumó varios ceros en diferentes carreras, fue excluido de Chequia después de agredir a un comisario y además en Alemania, se rompió la clavícula. Eso, además de acercar al liderato a Márquez, puso como primero del mundial a un Jorge Martín que ya venció en 2024.

Por tanto y a falta de cuatro grandes premios, contando el de Sepang, más Catar, Portugal y Valencia, Marc Márquez está en clara disposición de sumar su décimo título de campeón del mundo y el octavo de MotoGP, superando a leyendas como Valentino Rossi e igualando a Agostini. Jorge Martín aún no ha dicho su última palabra aunque teniendo en cuenta la lesión en el radio de su mano derecha, parece que no llegará al final de temporada con la energía suficiente para batallar con el de Cervera.

Bagnaia, el ejemplo más reciente y único

Hay que remontarse a 2022 en el Mundial de MotoGP para encontrar una remontada similar aunque no del mismo calibre si nos remitimos a los puntos. Fue Bagnaia quien después de quedarse a una ventaja sideral de 91 puntos sobre Quartararo, terminó remontando y coronándose como campeón del Mundo de MotoGP. Independientemente de que Márquez termine ganando el Mundial de MotoGP o no, el de Cervera ya ha entrado en la historia del motociclismo mundial porque nadie, ni el más optimista, podría vaticinar que después de salir de Mugello con una desventaja de 102 puntos, sería capaz de llegar la tramo final del curso siendo líder.