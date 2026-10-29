Marc Márquez, tras el "apto" a Jorge Martín, no se lo explica: "Es sorprendente. El radio es el hueso que soporta más carga que el cúbito. Si está apto va a ser rápido"

El piloto de Cervera no quiere confianzas pese a que su gran rival por el Mundial de MotoGP llega mermado, aparentemente, al Gran Premio de Malasia

Aunque el favorito es Marc Márquez en el Gran Premio de Malasia, todas las miradas están puestas en ver lo que pasa con Jorge Martín. De momento, el piloto madrileño ha sido declarado apto para poder probarse en la moto, pero será en la jornada del viernes cuando de verdad se vea si está para pilotar su Aprilia.

Hacerlo con una mano rota es muy difícil y más si ésta es la derecha, pero su gran rival por el título Mundial no se fía y cree que, si Aprilia ha dado el paso para que pueda correr, va a ir muy rápido.

Marc Márquez no quiere confianzas por ello y avisa que va a seguir concentrado en su plan e ir "al ataque". Así lo asegurado horas antes de que todo arranque en Sepang. "He dicho que todos los circuitos se tiene que ir al ataque. Todos los circuitos son Ducati, todos los circuitos son Marc Márquez. Luego, ya los oponentes nos ponen a sitio, pero la mentalidad es un jueves salir convencidos de que se puede luchar por todo", señalaba en declaraciones a DAZN, donde afrontaba lo mismo que ante el resto de medios, los dos temas del día: la situación de Jorge Martín y la cancelación del Gran Premio de Australia.

Marc Márquez no esperaba la recuperación de Martín

Sobre la primera, Marc Márquez deja claro que no se esperaba que Jorge Martín estuviera en condiciones de pilotar apenas cinco días después de romperse una mano y el radio. "La verdad es que es sorprendente. El radio es el hueso más grande y el que soporta más carga que el cúbito. Muchas veces también influye la adrenalina, que siempre he dicho que es el mejor analgésico", admite sobre la situación de Martín.

Marc Márquez tiene claro que no puede confiarse. "Si le han dado el visto bueno para competir, entiendo que los médicos, con los protocolos que hay ahora, lo han considerado seguro, sobre todo pensando en su integridad física de cara al futuro. Es difícil entender que alguien con una fractura de radio pueda pilotar una MotoGP, pero Martín ya ha demostrado en el pasado que es un gran luchador. Si le han dado el visto bueno, confío en que irá rápido", advierte el piloto de Cervera.

Por otro lado, con respecto a la suspensión de la carrera en Phillip Island, Marc Márquez bromeó y dijo que estuvo a punto de ir a por el helicóptero, cuya ausencia impidió que se celebrase. Fuera de eso, se mostró comprensivo con la decisión.

Da por buena la cancelación de Australia

"Siempre que sea por un motivo de seguridad el cancelar una carrera, te beneficie, te perjudique, tienes que saber entenderlo. (...) Evidentemente, fue una oportunidad perdida para abrir una distancia importante de puntos entre el primero y el segundo. Sin embargo, correr no te garantiza ganar ni sumar puntos. Siempre intento ver el lado positivo. No se corrió con agua, que también es una condición peligrosa en la que te puedes caer. Hay cosas que no dependen de nosotros. Si el helicóptero no podía llegar, la situación no era suficientemente segura y tenemos que aceptarlo. No debemos gastar energía pensando en el pasado, sino centrarnos en el futuro. Así que nada, olvidado está y ahora centrados en Malasia", afirma el catalán.

Marc Márquez demuestra con sus palabras que está centrado en sí mismo y en lo que puede hacer con su Ducati en Sepang, un circuito en el que sólo ha ganado dos veces y al que asegura llegar, ante todo "concentrado".