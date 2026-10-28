Marc Márquez, tras ser el gran perjudicado en Australia, avisa sobre lo que espera en Sepang: "El objetivo es gestionar de la mejor manera cada sesión y cada esfuerzo"

El piloto de Cervera aterriza en Malasia con confianza y Aprilia reconoce que no les vendría mal otra cancelación; estarán muy atentos a la climatología

La cancelación de la carrera del Gran Premio de Australia el pasado domingo ha dado un interés a lo que ahora llega en Sepang que tal vez no tendría de haberse corrido y en el caso de que el gran favorito, Marc Márquez, se hubiera hecho con la victoria.

Supone eso sería especular, pero el hecho de que no sumara el día en el que su gran rival, Jorge Martín, no podía correr ha abierto todas las opciones al Mundial de MotoGP. De haber vencido, si se hubiera puesto a 35 puntos, tal vez Martín no habría estado en Sepang tratando por todos los medios de sumar, pese a los dolores que tendrá de su fractura en la mano y el brazo.

Si puede correr o no está en el aire, pero sí está claro que forzará al máximo y, con ello, tratará de revivir un Mundial que parecía 'muerto' el pasado sábado, por mucho que digan en Ducati que Bezzecchi, a 50 puntos, aún está muy cerca.

Ya están en Sepang los protagonistas, que comparecerán este jueves; y donde Martín pasará los exámenes médicos que decidirán si puede o no correr desde el viernes.

En la pista malaya, donde se espera a unas Aprilia también muy fuertes, no parecen intimidar a un Marc Márquez que augura una climatología diferente, pero se ve confiado en que puede sacar a su Ducati un gran rendimiento.

Marc Márquez sale reforzado pese a la cancelación

"La carrera del sábado en Australia me dio una gran confianza, pero debemos mantener la concentración. El objetivo es seguir siendo protagonistas y gestionar de la mejor manera cada sesión y cada esfuerzo", afirma el piloto de Cervera a su llegada al circuito malayo.

Marc Márquez tiene claro lo que le espera y aún así se muestra seguro. "Sepang es una pista totalmente diferente a Phillip Island y el clima aquí siempre hace que todo sea más exigente", indica el catalán sobre el calor y la humedad que siempre se aprecian en Sepang, un circuito muy conocido por todos por los entrenamientos de pretemporada.

En Aprilia están ilusionados con Sepang

Si Marc llega con confianza, en Aprilia no le van a la zaga. Martín se ha mostrado cauto en los días previos, pero el resto de integrantes del equipo rival creen que pueden dar guerra en la lucha por el Mundial de MotoGP.

"A Jorge Martín le ha venido bien que no se corra en Philip island; incluso le vendría bien que tampoco se corriese en Sepang", reconoce el CEO de Aprilia, un Massimo Rivola que sabe que su principal baza por el campeonato del mundo de pilotos no llega en su mejor momento.

"La cancelación le ha venido bien a Jorge porque habría perdido muchos más puntos. Pero, por el lado de Marco Bezzecchi, él quería correr y probarse. Aunque, bueno, esto siempre es una lotería", reconocía el italiano en el circuito australiano, donde tenía que admitir que eran los grandes beneficiados de la cancelación.

Bezzecchi sí quiere correr en Malasia

Que Bezzecchi se quedó con ganas de correr es evidente, aunque salía muy retrasado en Australia y no corre en lluvia como Marc Márquez. El italiano le podría haber recortado puntos a Martín y habría podido pelear por el subcampeonato en el caso de no alcanzar a Márquez.

Tal vez por eso llegue también ilusionado a Malasia, donde ve que puede recortar diferencias por la situación de su compañero de equipo. "Tengo muchas ganas de llegar a Sepang, especialmente después de no haber podido correr en Phillip Island. Estoy feliz de volver a una pista tan fantástica como la de Malasia. Esperemos que el tiempo nos acompañe y que podamos continuar con el buen trabajo que estamos realizando", reconocía.

Y hacía hincapié en algo de lo que todos están pendientes: el tiempo. Después de lo vivido en Philip Island, todos mirarán al cielo, especialmente Jorge Martín, por si se puede repetir el milagro.