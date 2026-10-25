Marc Márquez, con Jorge Martín fuera, se encuentra con un enemigo inesperado en el mundial de MotoGP: carrera suspendida en Phillip Island

La carrera del domingo quedó suspendida por las condiciones climáticas adversas después de susfrir en primera instancia un retraso en su comienzo. Todos los pilotos, incluido el de Ducati, estuvieron de acuerdo en que la seguridad era lo primordial

Tenía esta pasada madrugada Marc Márquez una oportunidad de oro para asestar un nuevo golpe al mundial de MotoGP después del que asestó el pasado sábado cuando ganó en la carrera al 'sprint' y además se encontró con la caída de Jorge Martín. De este modo, Marc Márquez llegaba a esta carrera del domingo siendo nuevo líder, con 10 puntos de ventaja sobre el de Aprilia y con la certeza de que todos los puntos que sumase, irían directamente a aumentar la ventaja con Jorge Martín.

Todo sobre el papel parecía perfecto ya que además, Marc Márquez había sido el más rápido en la clasificación y había salido el primero desde la pole, por lo que todo apuntaba a que el de Cervera podría irse del GP de Australia con una ventaja de 35 puntos sobre Jorge Martín. Fue entonces cuando apareció la mala climatología para, en parte, darle una bola extra a Jorge Martín ya que la dirección de carrera decidió suspender la carrera en Phillip Island.

Marc Márquez se queda con las ganas de alejarse de Jorge Martín en MotoGP

Circunstancias de la vida, el mal tiempo quiso ser protagonista en el último gran premio que por el momento iba a acoger Phillip Island ya que la próxima temporada será Adelaida la que tenga el honor de albergar el GP de Australia. En primera instancia, la organización del Gran Premio de Australia sufrió un retraso inicial de algo más de una hora, como consecuencia de la baja visibilidad, lo que impedía el vuelo del helicóptero médico, condición imprescindible para que pudiese dar comienzo la competición y siempre con la lluvia como compañera.

Primero un retraso y luego la suspensión del GP de Australia en Phillip Island

En principio, la jornada, que tal y como indicaban las condiciones atmosféricas se iba a desarrollar con una fina pero continua lluvia, que no dejó de caer en ningún momento, hizo que el retraso inicial fuese hasta las 11:00 hora local (02:00 hora española). Una vez transcurrido ese tiempo, la organización del Gran Premio de Australia decidió ampliar el aplazamiento de toda actividad en pista "debido a los problemas de visibilidad que afectan al helicóptero médico".

La nota añadida señalaba que "no habría actividad en pista antes de las 15:00, hora local" y que en cualquier caso "la primera actividad en pista sería, exclusivamente, la carrera de MotoGP", que debería disputarse a partir de las 16 horas, aunque se iba a publicar otra actualización a las 14:00, siempre en la hora local. Pero cuando llegó el momento, las condiciones atmosféricas no mejoraron, en particular aquellas que afectaban al vuelo del helicóptero médico en caso accidente de algún piloto para su traslado hasta el hospital de referencia en Melbourne, en donde había un fuerte temporal.

Los pilotos de Moto GP, de acuerdo con la suspensión del GP de Australia

Las condiciones de visibilidad en la pista no eran las mejores y la imposibilidad de que el helicóptero médico pudiese volar provocó que todos los pilotos de MotoGP se pusiesen de acuerdo en la decisión de suspender el gran premio de Phillip Island. Entonces, la organización del campeonato decidió, como despedida para todos los aficionados presentes en el trazado, que colgó el cartel de 'no hay entradas' que todos los pilotos saliesen a pista a saludar.

Así queda la clasificación del Mundial de MotoGP tras el suspendido GP de Australia

El ídolo local, Jack Miller, fue el encargado de encabezar a todos esos pilotos de MotoGP, que dieron un par de vueltas al trazado de Phillip Island para agradecer a los espectadores su presencia y "pedir perdón", por el hecho de que no se pudiese disputar el gran premio.

Tras dar esas dos vueltas, los pilotos pararon todas sus motos en la recta de meta y en agradecimiento por la "paciencia" de todos ellos se prodigaron los 'regalos' al lanzar a la grada sus guantes, deslizaderas o algunos de los objetos personales de su equipamiento. De este modo, Marc Márquez se va de Phillip Island con 10 puntos de ventaja sobre Jorge Martín (365 por 355) y 50 sobre Bezzecchi. La próxima cita para la pelear por el mundial de MotoGP será en Malasia.