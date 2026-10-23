Pedro Acosta, arrepentido con lo que dijo en La Revuelta de David Broncano: "Creo que se malentendió lo que dije"

El piloto español, que la temporada que viene será compañero de equipo de Marc Márquez en Ducati, ha explicado que no estuvo acertado con sus palabras sobre el catalán cuando estuvo en el programa de La 1. Sus declaraciones le costaron muchas críticas

Pedro Acosta afronta un final de temporada tranquilo y sin presión después de haber conseguido su primera victoria en el campeonato del mundo de MotoGP, en el Gran Premio de Austria. El murciano se va a marchar de KTM para unirse a Ducati en donde va a ser compañero de Marc Márquez, el cual lo ha señalado como un piloto que es capaz de batirlo. Un Pedro Acosta que siempre se ha mostrado sincero y desenfadado, pero que tiene la espinita de haber metido la pata en el año 2025 cuando respondió de manera fría sobre Marc Márquez en el programa de La Revuelta de David Broncano.

Siendo un programa de tono relajado y de humor, tal y como demostró Pedro Sánchez en las últimas horas, Pedro Acosta se dejó llevar y sacó su tono picante e irónico cuando fue preguntado por Marc Márquez, ya que respondió con un "¿Quién? ¿Quién Marc Márquez?". Una palabras que desembocaron en críticas de aficionados del catalán.

Pedro Acosta se arrepiente de esas palabras sobre Marc Márquez

Eso fue en febrero de 2025 y ya pasado un tiempo, Pedro Acosta se ha mostrado arrepentido por decir aquellas palabras, admitiendo que incluso llegó a meter la pata: "Mi famosa entrevista en La Revuelta. Creo que se malentendió lo que dije. Se malentendió mucho más de lo que yo pensaba, porque al final el contexto es que era una entrevista de broma o de medio de cachondeo y la gente se lo tomó muy en serio", ha dicho en una entrevista con el compañero Mela Chércholes en As.

El piloto de KTM, de 22 años, ha detallado que esa experiencia le hizo madurar: "Creo que esa ha sido la única vez que he dicho, bueno, esto quizás lo tenía que haber planteado de otra manera, pero tampoco sabes cómo se lo puede tomar la gente".

Pedro Acosta está llamado a ser el sucesor de Marc Márquez en MotoGP y esas declaraciones no sentaron bien en parte de los aficionados del catalán que lo consideraron un desprestigio para un piloto que ha ganado siete mundiales de pilotos de MotoGP.

La relación entre ambos actualmente es magnífica, ya que es normal ver a Pedro Acosta y Marc Márquez bromeando en los últimos grandes premios. Tal es la afinidad que Pedro Acosta no ha dudado en declarar que para él, Marc Márquez y Valentino Rossi son los mejores pilotos de la historia. "Sí, al final creo que Marc Márquez ha hecho mucho en pista y Valentino Rossi ha hecho mucho a nivel mediático. Valentino Rossi era un movedor de masas donde iba. También él corrió en otra época bastante diferente. Al final, Marc Márquez se ha enfrentado a los mejores pilotos que ha habido en el campeonato, en toda la historia del campeonato, quitando a Stoner, que no corrió contra él. Se ha enfrentado a todos los grandes como Pedrosa, Lorenzo y Valentino Rossi, y los ha ganado. Entonces ha hecho mucho en pista, mucho más de lo que ha hecho fuera quizás".