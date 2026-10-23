Marc Márquez se queda solo ante el poderío Aprilia en Australia

El piloto de Cervera, que marcó los mejores tiempos casi hasta el final de la Práctica en Phillip Island, acabó en tercera posición tras Bezzecchi y Raúl Fernández

Marc Márquez resiste como puede a la mayor fortaleza de las Aprilia en el arranque del Gran Premio de Australia 2026, donde los de Noale han demostrado la misma superioridad que en Mandalyka, aunque esta vez se han encontrado con un rival que, con más curvas a izquierdas, puede plantarles cara.

El piloto de Ducati encontró pronto sus límites y comandó los primeros libres por delante de Raúl Fernández y de un sorprendente Jack Miller. Sin embargo, en la Práctica, las Aprilia dieron el paso adelante y coparon cuatro de las cinco primeras posiciones.

El tercer puesto parcial del piloto de Cervera tras Marco Bezzecchi y Raúl Fernández no sería tal vez lo deseado de cara al sábado, pero al menos sabe que está muy cerca, a poco más de una décima y que él aventaja aún más a un Jorge Martín que sólo pudo ser quinto y que es su verdadero rival para el Mundial.

Entre los diez primeros sólo hubo esta vez tres Ducati, lo que le da más mérito a lo logrado por Marc. Su hermano Alex fue quinto, muy cerca de Martín y Fabio di Giannantonio acabó décimo, mientras que Bagnaia Lecuona y Morbidelli acabaron muy atrás y tendrán que pasar por la Q1.

Sí estará en la Q2 un Pedro Acosta que fue octavo y las dos sorpresas de este viernes, la Yamaha de Bastianini y la Honda de Moreira.

Pese a liderar la Práctica, el italiano Marco Bezzecchi también fue partícipe de una acción que recordó a lo vivido en Indonesia y en otros grandes premio. Bez embistió por detrás a Alex Márquez y destrozó su moto. Las piezas cayeron por todos lados en la pista y hubo que parar la sesión. A su vuelta, con la moto de reserva, hizo el mejor tiempo.

No fue el único percance, ya que el australiano Jack Miller tuvo una dura caída en el circuito de casa y no pudo recuperar para alcanzar lo que había ofrecido en la sesión libre; y Alex Márquez se fue por los suelos a poco del final. Aún hubo otra bandera roja, pero esta vez fue porque un wallaby (canguro pequeño) estaba cruzando la pista.

Resultados de la Práctica - GP de Australia 2026 de MotoGP

1. Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:26.775

2. Raúl Fernández (Trackhouse) +0.072

3. Marc Márquez (Ducati) +0.126

4. Ai Ogura (Trackhouse) +0.126

5. Jorge Martín (Aprilia) +0.255

6. Álex Márquez (Gresini) +0.375

7. Enea Bastianini (Tech3) +0.407

8. Pedro Acosta (KTM) +0.433

9. Diogo Moreira (LCR) +0.744

10. Fabio Di Giannantonio (VR46) +0.756

11. Johann Zarco (LCR) +0.782

12. Jack Miller (Pramac) +0.823

13. Brad Binder (KTM) +0.880

14. Pecco Bagnaia (Ducati) +0.952

15. Fabio Quartararo (Yamaha) +1.051

16. Iker Lecuona (Gresini) +1.065

17. Franco Morbidelli (VR46) +1.204

18. Álex Rins (Yamaha) +1.341

19. Maverick Viñales (Tech3) +1.377

20. Augusto Fernández (Pramac) +2.045

21. Luca Marini (Honda)