Marc Márquez, segundo en el Mundial: "En las cinco carreras que quedan, intentaré sumar más que Martín en cada una de ellas. Esa es la intención desde el jueves"

El piloto de Ducati avisa de lo que puede ser la última carrera en Phillip Island, un trazado que se le da bien, pero en el que las Aprilia fueron mejores el pasado año

Marc Márquez siempre ha dicho que hay circuitos en los que va 'a defender' y otros en los busca 'atacar'. El de Philip Island es uno de estos últimos. En el trazado australiano, el piloto de Cervera irá a por el máximo o, al menos, a salir de un gran premio, por primera vez, con ventaja de puntos sobre todos sus rivales.

Tras salir indemne de un trazado como el de Mandalyka, propicio para las Aprilia, el de Cervera tendrá una de sus últimas oportunidades de contar con un circuito con muchas curvas a izquierdas. No es MotorLand o Sachsenring, ya que también hay curvas rápidas en las que las Aprilia pueden recuperar terreno, pero sí asume que si hay un lugar donde dar el golpe es éste.

Además, es la última vez que Phillip Island acoge el Mundial de MotoGP y en un circuito tan querido para él quiere despedirse a lo grande. "En este circuito me ha ido bien, pero también he cometido errores. Es verdad que tenemos que pensar en positivo y que todos los cambios son para mejorar. Es una pista de mis favoritas y disfruto muchísimo. Se trata de una pista muy rápida, muy estrecha, donde en caso de caída llegas rápido a la grava y a la que los pilotos tenemos respeto", afirma el mayor de los hermanos Márquez.

Avisa de lo que pueden hacer las Aprilia

El piloto ilerdense no se ha escondido a su llegada a Australia y ha dejado claras sus intenciones de ir a por el pleno. "Vengo aquí a estar lo más cerca posible de los 37 puntos", añade Marc Márquez, quien no obstante y aún reconociendo ciertas ventajas en este circuito, avisa lo que pueden hacer sus más directos rivales. "Aquí, el año pasado, las Aprilia fueron más rápido que las demás", advierte.

"Veremos si en esas curvas a la izquierda podemos contrarrestar un poco la velocidad del punto fuerte de la Aprilia, que son las curvas rápidas, como se ha visto todo el año", reconoce.

El otro peligro que ve Marc Márquez es el tiempo, siempre cambiante en el fin de semana australiano y que puede marcar el gran premio y ser decisivo. "Philip Island es uno de los circuitos históricos, emblemáticos, de los más característicos y que siempre nos regala imágenes peculiares en un fin de semana donde ves las cuatro estaciones del año, canguros y gaviotas por la pista", analiza.

Marc Márquez apunta a un fin de semana redondo

Marc Márquez admite que, para él, "hay circuitos mejores que peores" y, en este sentido, espera que el trazado australiano sea "mejor que Mandalika", porque allí fue un 'milagro' que las Aprilia no hicieran pleno. "Creía que conseguirían los 37 puntos y no lo hicieron", así que no se fía de lo que pueda pasar en Australia, ya que "en el motociclismo todo puede pasar".

Así que en lo único que se centra es en lo que pueda hacer él mismo. "En las cinco carreras que quedan, intentaré sumar más que Martín en cada una de ellas. Esa es la intención desde el jueves", sentencia el de Ducati Lenovo.