Jorge Martín, líder de MotoGP, admite que pinta feo: "Alguien puede pensar que en agua va súper rápido y se cae en la décima vuelta"

El piloto madrileño teme a la lluvia y Pedro Acosta no duda en pedirla: "Que llueva, todo lo que se pueda"

Jorge Martín siempre intenta ir de tapado, pero ya no cuela. Líder del Mundial de MotoGP desde antes del parón, el piloto madrileño ha aguantado como ha podido la presión de Marc Márquez y llega a estas cinco últimas carreras por delante, por lo que el favoritismo que siempre intenta trasladar a sus rivales ya tiene que empezar a asumir que es suyo.

Sin embargo, pese a ello, sigue intentándolo y señala al piloto de Cervera como el rival a batir en Philip Island, en un Gran Premio de Australia 2026 en el que se despide esta mítica pista. "Márquez siempre ha sido muy rápido, es una pista que se le da bien", pero también que la Aprilia "va bien". "La Aprilia fue muy bien -el año pasado-, la Ducati también, así que bueno, a ver qué podemos sacar", afirmaba sin mojarse demasiado, pero tratando de dejar la 'pelota' en el tejado del rival.

Con lo que si se moja es con la pista, un circuito que, como a Márquez, le encanta. "Estoy listo para que sea el último Phillip Island, donde siempre fui rápido aunque nunca rodé aquí con la Aprilia. El circuito es increíble y lo echaré mucho de menos", admite un Jorge Martín que quiere ser positivo. "Al final, por pensar que quiero ganar, voy a ganar", señala sobre la mentalidad positiva con la que afronta la carrera, aunque la realidad es que su intención es hacerlo "lo mejor que pueda" y que si eso le da "para sacar puntos, perfecto" o que si le da para "perder los menos puntos posibles, perfecto".

Sobre el tiempo cambiante que se puede encontrar a lo largo del fin de semana, admite que el fin de semana "pinta feo". "No puedo controlar el clima, simplemente tengo que adaptarme a lo que tengamos, como todo el mundo. Alguien puede pensar que en agua va súper rápido y se cae en la décima vuelta. (...) No me acuerdo cuando fue la última vez que rodé con la Aprilia en mojado", admite.

Pedro Acosta espera rodar sobre mojado

Si Jorge Martín teme la climatología y a la lluvia, hay otros que la esperan. Para Pedro Acosta ésa puede ser la baza que tenga para poder luchar por un triunfo en Australia. "Que llueva, todo lo que se pueda", admite el piloto de KTM, quien cree que Phillip Island es de los pocos circuitos que quedan en los que "los pilotos podemos seguir marcando diferencias" y, con lluvia, aún más.

Aunque deja claros sus deseos, cree que aún así será muy difícil optar a ganar. "La lluvia puede hacer la carrera más interesante. (...) Ganar está casi descartado, y el podio será muy difícil. Va a ser un fin de semana de trabajar mucho, porque no iremos rápido de entrada", indica el de Mazarrón, quien cree que puede ser un fin de semana propicio para Marc Márquez.

"El año pasado lo pasamos muy mal con el consumo, y terminamos muy lejos de los que ganaron. Además, Marc Márquez no estaba aquí y siempre va muy rápido. Mi idea es tomármelo con calma. Tiene que ser un fin de semana un poco con la mentalidad Indonesia, hacerlo lo mejor que se pueda, estar lo más cerca del podio que se pueda y con eso tendremos que estar satisfechos", sentenciaba el futuro piloto de Ducati.