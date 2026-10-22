MotoGP Australia 2026 | Horarios y dónde ver en TV el Gran Premio de Australia en el circuito Phillip Island

Phillip Island se despide de MotoGP como juez de Mundial más peleado de los últimos años, en un Gran Premio de Australia 2026 que será vital para Marc Márquez y Jorge Martín

A falta de cinco carreras y con sólo dos puntos de diferencia entre Marc Márquez y Jorge Martín en la lucha por el Mundial de MotoGP, la despedida de Phillip Island de este campeonato se antoja como vital.

Marc Márquez, ausente el pasado año por lesión, vuelve a un circuito con varias curvas a izquierda en las que puede sacar ventaja, pero las Aprilia también disponen de curvas muy rápidas, en las que se han mostrado superiores a las Ducati. Por eso, el resultado es una incógnita.

El mayor de los hermanos Márquez ha avisado que va a salir a atacar y a acercarse lo más posible a los 37 puntos. Y, últimamente, cuando ha dicho eso ha hecho pleno.

No obstante, Jorge Martín se está mostrando muy regular y, cuando no puede pelear por el triunfo, saca el máximo de puntos. Eso es lo que le ha permitido contener el empuje del de Cervera y afrontar estas últimas carreras justo por delante de él.

Por si no hubiera emoción y alicientes, la meteorología siempre aparece en Phillip Island -aparte de canguros o gaviotas-. Y todo apunta a que lloverá en algún momento del fin de semana. "Que llueva, todo lo que se pueda" señalaba Pedro Acosta. Marc Márquez, por su parte, se lo tomaba con cautela y su gran rival, Martín, avisaba que puede ser definitiva... para cualquiera. "Alguien puede pensar que en agua va súper rápido y se cae en la décima vuelta", por lo que al final "es lo mismo para todos".

Horarios del Gran Premio de Indonesia 2026

Habrá que trasnochar o levantarse temprano para poder disfrutar de MotoGP este fin de semana, con el Sprint y la carrera del domingo a las 6:00 y 4:00 horas de la mañana en España. La acción comienza desde en la medianoche del jueves al viernes, con los primeros libres de Moto3 a las 00:00 horas (hora peninsular española).

Horarios Viernes (Madrugada de jueves 22 al viernes 23 de octubre de 2026 en España)

Moto3 | FP1 - 00:00 horas

Moto2 | FP1 - 00:50 horas

MotoGP | FP1 - 01:45 horas

Moto3 | Practica - 04:15 horas

Moto2 | Practica - 05:05 horas

MotoGP | Practica - 06:00 horas

Moto3 | FP2 - 23:40 horas

Horarios Sábado 24 de octubre

Moto2 | FP2 - 00:25 horas

MotoGP | FP2 - 01:10 horas

MotoGP | Q1 - 01:50 horas

MotoGP | Q2 - 02:15 horas

Moto3 | Q1 - 03:45 horas

Moto3 | Q2 - 04:10 horas

Moto2 | Q1 - 04:40 horas

Moto2 | Q2 - 05:05 horas

MotoGP | Sprint - 06:00 horas (13 vueltas)

Horarios Domingo 25 de octubre

MotoGP | Warm Up - 00:40 horas

Moto3 | Carrera - 02:00 horas (21 vueltas)

Moto2 | Carrera - 02:15 horas (23 vueltas)

MotoGP | Carrera - 04:00 horas (27 vueltas)

Dónde ver el Gran Premio de Australia de MotoGP 2026

El Gran Premio de Australia de MotoGP 2026 se podrá seguir por los canales DAZN 1 (70) y DAZN 1 Bar (Movistar 149), a través de la OTT de DAZN. También se podrá ver por la plataforma DAZN y otras opciones.

Además, ofrecemos la posibilidad de seguir las pruebas sobre territorio austríaco de MotoGP a través de nuestra página web, ESTADIO Deportivo, donde encontrarás toda la información de lo que ocurra en el circuito de Phillip Island, con especial atención a los pilotos españoles, además de mantenerte al día todo el fin de semana de la actualidad del evento.