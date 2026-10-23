Marc Márquez eleva las opciones de retirarse de forma inmediata: "Si tuviera que ponerle una cifra, diría que hay..."

El piloto de Cervera, siempre reacio a hablar de eso, sí reconoce que el contrato que ha firmado con Ducati podría ser el último de su carrera

"Para mí, si Márquez vence el décimo Mundial se podría retirar". Marco Melandri dejaba caer esta semana lo que parecía el bombazo, aunque no es el único que piensa en ello. La llegada de Pedro Acosta a Ducati, los problemas que ha sufrido tras la última grave caída, que le afectaron en el inicio de temporada, o el hecho de que sólo renovara por dos años hacen pensar que el contrato que firmó con Ducati podría ser el último. Eso sí, antes quiere ganar un último mundial y superar a Valentino Rossi. O, al menos, eso piensan muchos.

Una vez dichas esas palabras, a Marc Márquez se le ha preguntado por ello en el GP de Australia 2026, que este viernes ha arrancado en el circuito de Phillip Island y, a diferencia de otras veces, el piloto catalán sí ha reconocido que la retirada entra dentro de sus posibilidades, con un porcentaje bastante alto.

“Esta vez, es un poco más complicado responder a esa pregunta. No lo sé exactamente, pero, si tuviera que ponerle una cifra, diría que hay un 70% de posibilidades de que me haya retirado dentro de tres años, y un 30% de posibilidades de que siga compitiendo”, señala el mayor de los hermanos Márquez desde la isla Phillip del estado de Victoria.

En este sentido, Marc Márquez le daba un poco la razón a Melandri al admitir que su objetivo real ya lo cumplió el pasado año. No quería retirarse con el amargor de que la caída de Jerez y su grave lesión le habían impedido volver a luchar y ganar un título. Y lo logró. El décimo sería la guinda al pastel. Y si no gana este año, el próximo es una incógnita con la llegada de Acosta y con la nueva reglamentación. “Precisamente por el título del año pasado, ahora me siento tranquilo y relajado. Eso también explica por qué, en carreras en las que no me siento del todo cómodo, puedo acabar sexto o séptimo”, añadía.

Esa ambición le impedía antes pelear por esas plazas, pese a que se había 'acostumbrado' a ellas en los últimos años en Honda. “En ningún momento de mi carrera había aceptado acabar sexto o séptimo, o estar tan lejos del ganador como lo he estado a veces este año. Simplemente no era algo que pudiera contemplar. Pero, después de ganar mi último campeonato del mundo, he aceptado que el sol no brilla todos los días. Ese título cambió la forma en que me retiraré cuando llegue el momento. A partir de ahora, ganar uno más o uno menos no marcará ninguna diferencia. Cuando me retire, lo haré como un hombre libre, en paz conmigo mismo”, avisaba.

Aunque luego se contradecía e indicaba que mientras se vea para ganar, seguirá. "Mientras tenga una lesión de la que pueda recuperarme, que me permita seguir compitiendo e intentar volver a ganar, no voy a retirarme. Eso está claro", destaca.

Marc Márquez, en modo ataque en Phillip Island

Por ganar está luchando en este momento. Está a sólo dos puntos de Jorge Martín a falta de cinco carreras y, en la Práctica de este viernes, ha estado rodando a la altura de las Aprilia y por delante de su gran rival, lo que le da esperanzas para este fin de semana.

De hecho, pese a que las Aprilia han ocupado cuatro de las cinco primeras posiciones, Marc Márquez avisa que sigue en "modo ataque". "Ahora que solo quedan cinco carreras, tienes que utilizar el modo de ataque en todas partes. Así que da igual si eres diestro o zurdo. Lo que quiero decir es que intentaré atacar en todos los circuitos", indica el ilerdense.

El piloto de Ducati Lenovo fue primero en la FP1 y tercero en la Práctica; y aunque vaticinan mal tiempo para los dos días siguientes, no piensa bajar el pistón. "Empiezo el viernes con una intensidad diferente. Es cierto, porque parece que las previsiones para mañana y el domingo no serán las mejores. Pero si no empezara así, no estaría preparado si mañana o el domingo el tiempo estuviera seco. Quiero decir que eso puede cambiar. Así que lo mejor era intentar empezar con una intensidad alta para poner la moto a punto", estima.

Las Aprilia, tan fuertes como esperaba en Australia

Marc Márquez tenía claro que, en Australia, las Aprilia iban a ser muy fuertes, ya que Phillip Island es un circuito con curvas muy rápidas, que les favorecen. "Tal y como ya esperábamos, Aprilia va muy rápido aquí; todas las Aprilia lo hacen así porque, como hemos visto a lo largo de toda la temporada, en curvas rápidas y circuitos rápidos son muy, muy rápidas. Pero de momento estamos ahí", les avisaba.

Y también les advertía que tiene un plan si, como parece, todo se pone negro. "Antes del instinto tienes los planes A, B y C. Así, si tienes un plan y llueve, es una cuestión un poco estadística. Y luego siempre intento pensar mucho en ese tipo de cosas antes de actuar o antes de pasar a la acción. Así que, en el momento de actuar, por supuesto, hay que guiarse por el instinto", explica desde el mismo circuito australiano.