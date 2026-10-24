Caída de Marc Márquez y paso hacia el mundial de MotoGP: "Espero que esté bien porque me han dicho que lo han tenido que llevar al centro médico"

El piloto de Ducati se fue al suelo en los primeros instantes de la ronda de clasificación pero tras ir corriendo a su box a por la segunda moto, consiguió la pole para el domingo. Jorge Martín no participará después de sufrir una fractura en su mano derecha y quiso el de Cervera desearle lo mejor

El fin de semana, al menos por el momento, le está saliendo a la perfección de Marc Márquez. Llegaba al GP de Australia en Phillip Island con dos puntos de desventaja sobre Jorge Martín, líder del campeonato del mundo de MotoGP. Pero los acontecimientos se han ido desarrollando de tal forma que Marc Márquez podría dejar el circuito australiano con hasta 35 puntos de ventaja sobre el piloto español de Aprilia.

Marc Márquez se ha impuesto en la carrera al 'sprint' a Jorge Martín y además este, con un circuito que vio como llegaba la luvia, terminó en el suelo y quedando descartado para la carrera del domingo por una fractura en el radio de su mano derecha. Marc Márquez continuó su idilio con el circuito de Phillip Island en la tanda de clasificación que se disputó horas después.

Marc Márquez se cayó al comienzo de la sesión pero acudió rápidamente a su taller para coger su segunda moto y lograr sacarle casi un segundo y medio de diferencia a sus perseguidores, Álex Márquez y Johan Zarco. Marc Márquez rodó en 1:34.203, por el 1:35.697 de su hermano y 1:35.706 del francés para sumar la septuagésimo octava pole en la categoría reina del motociclismo mundial.

Marc Márquez se acuerda de su rival Jorge Martín

Tras la carrera al 'sprint', Marc Márquez quiso tener palabras de afecto hacia su rival Jorge Martín, que debido a una aparatosa caída había terminado en la clínica médica del circuito. "Lo primero de todo, espero que este bien porque me han dicho en el equipo que lo han tenido que llevar al centro médico. Luego, cuando se ha caído, hemos instando gestionar la llegada del grupo de atrás con Alex (Márquez) para sacar los 12 puntos".

Marc Márquez calificó la carrera al 'sprint' como de un duelo por el título: "Ha sido una carrera de pelea de titulo, hoy Martin iba más rápido que yo, he intentado defenderme todo lo que podía, pasarle para defenderme, pero él lograba adelantarme. Con otro piloto no hubiera arriesgado tanto".

Marc Márquez admite el ritmo superior de Jorge Martín

Marc Márquez admitió que Jorge Martín tenía un ritmo superior al suyo por lo que su estrategia fue la de tratar de adelantarlo en todo momento y cuando se colocaba por delante, tapar los huecos para evitar que el piloto de Aprilia le pasase: "He entendido perfectamente que Martin era mucho mas rápido cuando ha hecho él la vuelta delante en 1.27 bajo, con este ritmo yo no podía, ayer en time atack hice 26.9. como vuelta rápida. Lo que hacia era intentar pasarle y defender los ángulos, que si me pasaba en las curvas que se fuera largo para volver a intentarlo. He tirado de experiencia, hoy he sacado todas las cartas de la baraja para lograr los 12 puntos, pero los dos íbamos muy al limite y cualquiera hubiera podido ganar".

Marc Márquez habla con uno de los miembros de su equipo

Por último, habló Marc Márquez de cómo el circuito de Phillip Island era propicio para él al ser de izquierdas y a pesar de que Jorge Martín ha tenido un ritmo superior: "Se acerca el final de la temporada y todos los circuitos y puntos serán importante, se tiene que atacar siempre, pero unos se dan mejor que otros. En Australia, al ser de izquierdas, se da bien, estoy cómodo, siento el feeling con la moto y eso me permite sacar más de lo que tenia porque hoy Martín era más rápido que nosotros pero lo hemos podido defender de la mejor manera".