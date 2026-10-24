Golpe de Marc Márquez al campeonato de MotoGP; Jorge Martín, descartado

El piloto de Ducati se impuso en la carrera al 'sprint' de este sábado y en la pelea por el liderato de las últimas vueltas, el de Aprilia se llevó la peor parte al caerse de su moto y ser trasladado en camilla. No podrá estar en la carrera el domingo

Marc Márquez ha firmado este sábado en la carrera al 'sprint' su noveno triunfo en este formato de los sábados. En una carrera en la que la lluvia hizo acto de presencia y en la que Marc Márquez salia desde la pole, el piloto de Ducati vivió un intenso duelo con su rival más directo por el título de MotoGP como es Jorge Martín.

La lluvia no evita el espectáculo de Marc Márquez y Jorge Martín en Phillip Island

Aunque la lluvia no cayó durante bastante tiempo, las condiciones del asfalto obligaron a los pilotos a tomar una serie de precauciones en las primeras vueltas de la carrera 'sprint', que al apagarse el semáforo vio como el autor de la pole, Marc Márquez, aprovechaba su situación para liderar la carrera.

Mejor aún que Marc Márquez salió su rival más directo y líder del campeonato, Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que pasó de la cuarta a la segunda posición en la primera curva de carrera, por delante de Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), Johann Zarco (Honda RC 213 V) y de Pedro Acosta (KTM RC 16).

Marc Márquez y Jorge Martín dejan atrás a sus perseguidores

Martín y Márquez cambiaron el ritmo y en apenas dos vueltas, en la quinta, ya tenían más de un segundo de ventaja sobre sus rivales, aunque el de Aprilia cometió un error en la curva cuatro que le hizo irse largo, para que el de Ducati recuperase la primera posición.

Marc Márquez y Jorge Martín protagonizaron varias secuencias de adelantamientos entre ambos, aprovechando el rendimiento de sus motos en los diferentes puntos del trazado australiano y con el nueve veces campeón del mundo de nuevo en cabeza de carrera en el sexto de los trece giros que debían completar en esta prueba 'sprint'.

Pero el trepidante ritmo que protagonizaron ambos pilotos propició que llegase el error, en forma de caída en la curva ocho, de Jorge Martín, que se dio un fuerte 'revolcón' por la grava y tuvo que ser evacuado en camilla por las asistencias médicas a la clínica del circuito.

Marc Márquez se quedó sólo en cabeza, con su hermano Alex a casi cinco décimas de segundo, y ya más atrás Fabio di Giannantonio y un Marco Bezzecchi que consiguió recuperar mucho terreno. Por ese orden acabaron la carrera, con Pedro Acosta quinto, lo que permitió a Marc Márquez recuperar el liderato del campeonato.

Jorge Martín, fuera de la carrera el domingo

El perjuicio que ha tenido la caída de Jorge Martín para el piloto de Aprilia ha sido claro ya que le impedirá estar en la cita de este próximo domingo. El español sufrió una fuerte caída en la curva ocho en el tramo final del 'sprint' de Phillip Island y tras pasar por la clínica del propio circuito australiano, se le vio con un cabestrillo y con el brazo derecho vendado a consecuencia de una fractura en el radio. Según apunta la agencia EFE, Jorge Martín también podría sufrir otra fractura "sin determinar" en ese mismo brazo.