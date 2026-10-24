El Betis viaja a Vigo con tres bajas y un alta de última hora en la lista de convocados contra el Celta

Héctor Bellerín está apto para viajar pese a perderse dos entrenamientos y Pellegrini solo pierde a un futbolista más con respecto a la Champions: Facundo Bernal

Después de la rueda de prensa ofrecida por Pellegrini, el Betis anunció la lista de 23 convocados para el partido de este sábado contra el Celta en el Estadio ABANCA Balaídos, correspondiente a la décima jornada del campeonato liguero.

Una lista muy similar a la de Champions de pasado miércoles, aunque con una novedad en el apartado negativo por una nueva ausencia para sumar a las ya consabidas, ya que pierde a un efectivo con respecto al Feyenoord.

Facundo Bernal se suma a las bajas por sanción

De esta manera, el Comité de Alegación de la Real Federación Española de Fútbol ratificó la sanción de cuatro partidos a Facundo Bernal por su expulsión contra el Barça, por lo que se ha quedado fuera de la lista definitiva. Estuvo presente en la Champions al no afectar lógicamente el castigo en esta competición, pero en Balaídos causará baja. Cabe añadir que ayer no se entrenó con el grupo por molestias, pero que hoy sí lo ha hecho con el resto de compañeros.

La baja del charrúa, que cumplirá su primer partido de sanción, se suma a las dos consabidas por lesión, la de Cucho Hernández y de Junior Firpo. El delantero se pierde su segundo partido después de caer tocado contra el Barça con unas molestias que lo mantendrán alejado de los terrenos de juego durante tres/cuatro semanas.

Héctor Bellerín se recupera a tiempo

Pellegrini especificó en la rueda de prensa que Junior se encuentra en la recta final de su recuperación. "Junior ya está avanzando, seguramente la próxima semana se va a integrar a hacer algunos trabajos con el plantel", señaló el míster, que no espera todavía al delantero cafetero: "A Cucho le falta más, viene ya después del parón. ¿El derbi? Debería estar para esas fechas".

En el capítulo de buenas noticias, Héctor Bellerín se ha recuperado a tiempo después de no entrenarse el viernes con el resto y hoy sí ha trabajado con normalidad con los compañeros, por lo que ha entrado en la convocatoria para el encuentro. El propio Pellegrini aseguró en la rueda de prensa que "está en condiciones" para jugar contra el Celta.

Fran García, "muy bien físicamente"

Igualmente, el preparador señaló que Fran García "está bien físicamente" pese a la carga de minutos por lo que repetirá, salvo sorpresa, repetirá como titular ante los vigueses.

Cabe apuntar también que Aitor Ruibal vuelve a entrar tras hacerlo en Champions y que Morante integra también la convocatoria.

Esta es la lista completa del Betis para el partido de este domingo contra el Celta: Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan, Marc Bartra, Antony, Pablo Fornals, Ez abde, Fran García, Ángel Ortiz, Diego Conde, Valentín Gómez, Rodrigo Riquelme, Nelson Deossa, Troy Parrott, Giovani Lo Celso, Marc Roca, Isco, Aitor Ruibal, Dani Ceballos, José Antonio Morante y Manu Gónzález.