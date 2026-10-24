Jorge Martín, tras su caída luchando con Marc Márquez: "Ha sido menos de lo que esperaba. Hay que hacer más exámenes y ver cómo avanza la lesión"

El piloto de Aprilia no correrá el Gran Premio de Australia tras su caída en la carrera sprint porque se ha lesionado en el brazo derecho. El madrileño se someterá a más pruebas en España y luego se decidirá si es operado o no

Jorge Martín tiene prácticamente perdido el Mundial de pilotos de MotoGP después de que una caída en la carrera sprint disputada este sábado le haya provocado una lesión en el brazo derecho que le va a hacer perderse el Gran Premio de Australia que se corre en el circuito de Philip Island. Una situación que deja el camino despejado para que Marc Márquez, que le ha deseado una pronta recuperación, tenga en la mano ganar su octavo mundial de MotoGP ya que el piloto de Aprilia no correrá en Australia ni, casi con total seguridad, alguna que otra prueba más. Un Jorge Martín que se ha mostrado optimista en los micrófonos de DAZN, pero realista a sabiendas que se le van sus opciones de ganar su segundo mundial en la categoría reina.

La lesión de Jorge Martín

Jorge Martín sufre una fractura en el radio del brazo derecho y sospecha de tener otra fractura en el cúbito. El piloto de Aprilia se fue al suelo en la carrera sprint del Gran Premio de Australia cuando estaba luchando por la victoria contra Marc Márquez con el que también pugna por ganar el Mundial de pilotos de MotoGP.

Jorge Martín ha hecho un llamamiento a la calma sobre su lesión , pero también se ha mostrado realista con sus opciones a volver pronto a subirse a su Aprilia y, por tanto, a luchar por el mundial de MotoGP. "Ha sido menos de lo que esperaba. Tenía miedo que hubiese algo en la muñeca. Hay que hacer más exámenes y ver cómo avanza la lesión".

El médico de Aprilia, menos optimista que Jorge Martín

Por otro lado, el médico de Aprilia ha señalado antes los medios de comunicación que Jorge Martín tendrá que se sometido a más pruebas médicas para determinar el alcance exacto de su lesión. "El cuadro es de una fractura en el radio dictar y sospechamos también de otra fractura del cúbito del mismo lado. Aún no tenemos confirmación. Tendrá que hacerse un TAC y luego ver si tendrá que ser operado o no. Él está bien. Ese es el comunicado oficial por nuestra parte", ha dicho Franco Perona, doctor de la marca italiana.

El galeno ha señalado que una operación no está ni mucho menos descartada. "Se necesitan exámenes que será una prueba TAC, después el cirujano decidirá si operarlo o no". De tener que pasara por el quirófano, Jorge Martín podría perderse casi lo que resta de temporada ya que no hay que olvidar que el mundial de MotoGP finaliza el 29 de noviembre, en poco más de un mes.

Por el momento, la prioridad para Aprilia es mandar a Jorge Martín a España para que se someta a esas pruebas. "Estamos organizando el transporte y no es demasiado fácil".

Actualmente, Jorge Martín se encuentra a 10 puntos de Marc Márquez en la clasificación del mundial de pilotos de MotoGP. Pero con la lesión del madrileño, el piloto de Ducati no va a arriesgar nada y va a aprovechar la ausencia de su gran rival para sumar todos los puntos que pueda y asegurar ganar su octavo título mundial de MotoGP.