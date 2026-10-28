El Athletic reconoce que se equivocó con Nico Williams: "Se pudo haber gestionado mejor"

El presidente rojiblanco, Jon Uriarte, trató diversos temas de la actualidad del club en la Asamblea General de socios, entre ellos la situación vivida por el campeón del mundo la pasada campaña, cuando se perdió un buen número de partidos por su pubalgia

El Athletic Club ha celebrado este miércoles su Asamblea General Ordinaria, en la que el presidente, Jon Uriarte, puso de relieve los éxitos de la gestión realizada durante sus cuatro años de mandato tanto a nivel deportivo como social, poniendo el foco especialmente en la pasada campaña, en la que el equipo no logró clasificarse para jugar en Europa.

Uriarte saca pecho por la situación del Athletic: "El cuarto club con mejor rendimiento de España”

“El Athletic de 2026 es más sólido económicamente y deportivamente que en 2022 en un objetivo de construir un club más competitivo y transversal. La parte deportiva es la más visible. El Athletic se sitúa como el cuarto club con mayor rendimiento de España, el valor deportivo es de 375 millones de euros, aunque en esta última hubo un ligero retroceso, teniendo al mejor portero del mundo (Unai Simón) por paradas y compromiso y teniendo seis internacionales”, afirmó durante la cita celebrada en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

La buena salud de Lezama: "No es fruto de la casualidad, con 15 millones de inversión"

Además, el dirigente quiso destacar la buena salud de la que goza la cantera rojiblanca, pilar fundamental en la filosofía de la entidad. “Lezama ha aumentado en talento, en captación y fidelización. Se ha pasado del 54% al 74% de canteranos desde la 22/23 y de 23 a 28 de jugadores formados que disputan las cinco grandes Ligas de Europa. Una prueba evidente de la salud es los canteranos internacionales con crecimiento, que han pasado de 6 a 16 en el masculino. No es fruto de la casualidad, con 15 millones de inversión con captación de desarrollo deportivo o desarrollo personal del jugador”, desgranó.

Pese a todo ello, Uriarte reconoció que en la temporada 25/26 no se cumplieron "los objetivos marcados”, aunque el equipo que dirigía Ernesto Valverde fue capaz de “competir en Champions League y en Copa llegando a semifinales, aunque bajando en un 37% el valor de la plantilla". "Sin embargo, con mayor presencia de canteranos en el primer equipo, aunque con menos minutos”, explicó.

La confección del plantilla y los traspasos

En ese sentido, puso en valor el hecho de mantener un bloque en el que se sigue confiando, apostando “por retener talento, con tres campeones del mundo y Lezama como centro de alto nivel", así como "la capacidad de salida de jugadores que no tienen sitio” para buscar de ese modo ingresos económicos, como sucedió con las ventas de Julen Agirrezabala, Unai Gómez o Urko Izeta, las cuales dejaron 10,5 millones en las arcas de San Mamés. También en cuanto a la confección del plantel, admitió que ha habido “inversiones muy importantes que en algunos casos no hemos conseguido que desarrollen su mejor nivel”.

"La pubalgia de Nico se podía haber gestionado mejor"

Por otro lado, el máximo mandatario del Athletic también abordó la situación vivida el pasado curso con Nico Williams, lastrado por sus problemas físicos, y tampoco tuvo reparos en admitir que se podría haber actuado de otra forma. "La pubalgia de Nico se podía haber gestionado mejor. No me refiero a haber operado, teníamos que haber parado antes, haber recuperado bien al jugador y que luego hubiera competido. Lo que intentamos fue también que estuviera disponible lo máximo posible. Puso todo de su parte, que es algo que a veces no se valora. Fuimos ambiciosos y algo agresivos en ese sentido y no funcionó. Lo podíamos haber gestionado de forma diferente. Está claro que la decisión fue desacertada", sentenció.

La decisión de no destituir a Ernesto Valverde: "Fue la correcta"

"El impacto de las bajas el año pasado fue altísimo. El 20% de la plantilla fue baja de larga duración y el impacto que tuvo eso fue brutal. No supimos competir bajo esas condiciones", añadió Uriarte sobre la plaga de lesiones sufrida, deteniéndose también en la figura de Ernesto Valverde y su decisión de mantenerlo en el puesto hasta el final de temporada.

"Le he dado un montón de vueltas. Y la decisión que tomamos de que Valverde siguiera hasta el final fue la correcta. Era un entrenador de primerísimo nivel que conocía a la plantilla, la plantilla estaba con él. Pensábamos que iba a ser capaz de darle la vuelta. Con un cambio de entrenador podía haber sido mejor o peor. No fue una decisión por inercia, sino fundamentada", zanjó.