Iñaki Williams, dardo a Félix Tainta y defensa a su hermano: "Las formas no eran las adecuadas; está claro lo que Nico ha decidido"

El capitán del Athletic salió en defensa de su hermano tras las palabras de su agente sobre su posible fichaje por el Barcelona, y espera que se convierta en una leyenda del club: "Ha dicho que quiere cumplir su contrato aquí, ojalá pueda ser así y pueda ser importante en la historia del club"

Iñaki Williams, capitán del Athletic Club, salió a dar la cara tras la derrota de su equipo frente al Levante y de paso quiso mandar un mensaje a Félix Tainta, representante de su hermano Nico Williams, por unas recientes declaraciones que hizo en el podcast de 'Los Fulanos'.

"Han sido días un poco convulsos en torno a mi hermano y nuestro agente, que es Félix Tainta, que para nosotros es como un padre. Ya hemos hablado con él. Hay cosas que tampoco hay que sacar fuera de lo que viene siendo una relación de familia como la que somos, pero sí que es verdad que el momento y las formas no eran las adecuadas", reconoció el delantero del Athletic Club.

Iñaki quiso zanjar el asunto dejando claro que Nico Williams está donde quiere estar. "Eso está más que hablado. Lo que está claro es dónde está Nico y lo que ha decidido, que es estar con nosotros, y eso es lo importante. Ha dicho que quiere cumplir su contrato aquí y ojalá pueda ser así y pueda ser importante en la historia del club y ojalá traducir esas dudas que pueda haber en torno a su nombre. Canjearlas con goles, asistencias, que es donde tiene que hablar y demostrar y que a partir de ahí la gente saque sus propias conclusiones", añadió.

No hay dudas en torno a Terzic

En lo que respecta al partido, el mayor de los Williams reconoció que la derrota ante el Levante fue dura y que necesitan ganar ya "porque la cosa empieza a ponerse seria". "Queremos estar arriba, hemos tenido errores de juveniles", admitió.

Cuestionado sobre si hay dudas en torno al entrenador, Edin Terzic, el capitán no dudó en salir en su defensa. "Preocupado estoy siempre. Debemos de empezar a montar en la ola buena. El míster confía en nosotros, y el equipo confía al cien por cien en Edin. Si damos ese pasito adelante, la temporada puede ser muy bonita", finalizó.

Las palabras de Félix Tainta que molestaron a Iñaki Williams

Félix Tainta, representante de Nico e Iñaki Williams, desveló hace tan solo una semana en una entrevista al podcast 'Los Fulanos' los dos intentos del menor de los Williams de salir rumbo al Barça, en los veranos de 2024 y 2025 y que tanta polémica levantaron.

"Nico tenía idea de poder salir. Es ambicioso, en el Athletic sabes las limitaciones, sabes que no vas a ganar una Champions, posiblemente una Liga. Al final cuando él decía aquí no, aquí no, aquí no, aquí puede ser, pero la situación y lo que conlleva no cuadra, hay otra vuelta de tuerca que dices '¿y si renuevo?'. Yo se lo planteo, le digo 'Esto es lo que hay, ¿quieres que lo pelee?' Y él está de acuerdo. Y ahí renovamos", recordó el agente.

Eso sí, luego también destacó la entereza del jugador para rechazar a otros clubes muy potentes: "Barça, Arsenal, Bayern, Liverpool, PSG... os podría decir todos. A Nico lo han querido todos, y tener un futbolista que diga que no a todos estos clubes no es fácil. A partir de ahí, se habla con el Barça, el Athletic lo sabía porque yo informé en todo momento de cómo estaba la situación, a pesar de que el Athletic y el Barça... el Athletic estaba enfadado con el Barça por sus formas. A partir de ahí decidimos que si no había ciertas garantías, no podíamos arriesgarnos a que Nico no fuese allí para no jugar, habiendo un Mundial como había, y no ya habiendo un Mundial, es que es un profesional que tiene que ejercer su profesión".