El representante de Nico Williams: "En el Athletic sabes que no vas a ganar una Champions"

Félix Tainta, representante de Nico Williams, ha explicado por qué el extremo no fichó por el Barcelona en 2025. La falta de garantías para su inscripción frenó la operación, pese al interés azulgrana y de otros grandes clubes europeos, y el futbolista acabó renovando con el Athletic hasta 2035

El Barcelona llevaba tiempo siguiendo los pasos del internacional español, Nico Williams, que se había convertido en uno de los nombres más cotizados del mercado tras su destacada actuación en la Eurocopa de 2024. Su velocidad, capacidad de desborde y conexión con Lamine Yamal alimentaron las expectativas de verle vestido de azulgrana, pero las dudas sobre la inscripción del jugador terminaron pesando más que el interés deportivo.

En una entrevista concedida al pódcast Los Fulanos, su representante Félix Tainta ha reconstruido las conversaciones con el club catalán y ha dejado claro que no estaba dispuesto a permitir que su representado asumiera las consecuencias de los problemas económicos y administrativos de otra entidad.

La inscripción, el gran obstáculo para vestir de azulgrana

Tainta ha explicado que las conversaciones con el Barcelona avanzaron hasta un punto en el que la ausencia de certezas sobre la inscripción se convirtió en un problema imposible de ignorar. El representante considera que un futbolista del nivel de Nico no podía permitirse quedarse sin competir por una situación que escapaba a su control, especialmente en un verano marcado por la preparación para el Mundial. "Se habla con el Barça, lógicamente el Athletic lo sabía porque yo les informé en todo momento de cómo estaba la situación a pesar de que el Athletic estaba enfadado con el Barça por sus formas... A partir de ahí yo entablo conversaciones y llega un momento en la negociación en la que Nico no puede estar sin jugar. Nico es un Fórmula 1 y si yo voy a tu casa yo no me tengo que comer tu problema. Así se lo hice ver al Barça", señala. El agente ha insistido en que el Athletic estaba al tanto de los contactos en todo momento, aunque la relación entre ambos clubes no atravesaba su mejor etapa por las formas con las que, según su relato, se había desarrollado el acercamiento azulgrana. Pese a ello, las conversaciones continuaron hasta que llegó el momento de tomar una decisión definitiva.

La postura del entorno del extremo era clara: si el Barcelona no ofrecía garantías suficientes para asegurar su inscripción, no asumirían el riesgo de cerrar el traspaso. La posibilidad de perder minutos de competición en una temporada importante para la selección española terminó inclinando la balanza hacia la continuidad en Bilbao. "A partir de ahí decidimos que si no había ciertas garantías no podíamos arriesgarnos a que Nico fuese allí para no jugar. Habiendo un Mundial como lo había, y ya no habiendo un Mundial... Es un profesional que tiene que ejercer su profesión. Yo voy a tu casa a ejercer mi profesión, entonces tengo que seguir haciendo mi profesión y si tú tienes un problema a mí eso no me tiene que afectar. Y si no me das seguridad de que no me va a afectar entonces igual tengo que cambiar de opinión como así fue", ha explicado Tainta al recordar cómo se frustró la operación.

Nico Williams eligió al Athletic pese al interés de los grandes

El Barça no fue el único club que llamó a la puerta del internacional español. Su rendimiento y su proyección habían despertado el interés de varios de los grandes equipos europeos, una lista en la que figuraban el Arsenal, el Bayern de Múnich, el Liverpool y el PSG.

El representante ha recordado que el interés azulgrana ya venía del verano de 2024, después de la Eurocopa, cuando Nico se convirtió en uno de los grandes protagonistas del torneo continental. Su entendimiento con Lamine Yamal y su capacidad para desequilibrar por banda alimentaron las especulaciones sobre una posible llegada al Camp Nou. "A Nico lo han querido todos, y tener un futbolista que diga que no a todos estos clubes no es fácil", ha señalado Tainta.

Sin embargo, el desenlace fue diferente al que muchos esperaban. El extremo decidió continuar en el Athletic Club y amplió su contrato hasta 2035, una vinculación que prácticamente asegura su permanencia a largo plazo en San Mamés, salvo que las circunstancias cambien en el futuro. La renovación también tuvo un precedente importante. En diciembre de 2023, Nico había ampliado su contrato por tres temporadas cuando su situación contractual podía haberle permitido explorar otras alternativas en mejores condiciones económicas. Según ha explicado su representante, el futbolista y su entorno optaron entonces por seguir vinculados al Athletic sin renunciar a la cláusula de rescisión que ya figuraba en su contrato. "El chaval fue fiel al Athletic", ha resumido Tainta al referirse a aquella decisión.

El propio Nico quería cambiar de aires

La continuidad en Bilbao no significa que la posibilidad de salir no estuviera sobre la mesa. El representante ha reconocido que el futbolista contempló la opción de emprender una nueva etapa lejos de San Mamés, consciente de las diferencias competitivas que existen entre el Athletic y algunos de los grandes clubes europeos. "En el Athletic sabes las limitaciones, sabes que no vas a ganar una Champions, posiblemente una Liga", ha afirmado Tainta. Sus palabras reflejan que la decisión no estuvo motivada exclusivamente por el sentimiento hacia el club rojiblanco. Nico valoró la posibilidad de dar un salto deportivo, pero las condiciones necesarias para cerrar su llegada al Barcelona no terminaron de cumplirse.

Para el Barça, la operación suponía la oportunidad de incorporar a uno de los extremos más prometedores del fútbol español y reforzar una posición en la que Lamine Yamal ya era una pieza fundamental. Sin embargo, la incertidumbre sobre la inscripción acabó convirtiéndose en el principal freno.

Las declaraciones de Tainta vuelven a poner el foco en una operación que generó una enorme expectación y que terminó con un desenlace muy distinto al previsto por buena parte del entorno azulgrana. Nico Williams seguirá vinculado al Athletic hasta 2035, mientras el Barcelona se quedó sin uno de los futbolistas que había intentado incorporar para reforzar su ataque.