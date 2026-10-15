Christian Imga, de 17 años, sigue contando para Edin Terzic en el Athletic: sus opciones de estar ante el Valencia

Tras ir convocado ante el Rayo Vallecano y bajar de nuevo al filial, el joven extremo de origen africano ha vuelto a ser reclutado esta semana por el técnico alemán, que mantiene entre algodones a Nico Williams y Berenguer

Obligado por su filosofía a cuidar y explotar como nadie su cantera, el Athletic Club mima a una nueva joya que está dando pasos agigantados, cada vez más cerca de la elite. Christian Imga está en boca de todos con solo 17 años (no cumplirá la mayoría de edad hasta el próximo 17 de febrero) y cada semana que pasa va sumando un nuevo hito en su incipiente carrera, quemando etapas a una velocidad de vértigo para poner su mirada en la cima.

Así, tras debutar esta misma campaña con el Bilbao Athletic en Primera RFEF, donde suma cuatro partidos, los tres últimos como titular, y se ha estrenado también como goleador, el extremo de origen africano (de padre camerunés y madre guineoecuatoriana) ya ve de cerca su salto al primer equipo. De hecho, Edin Terzic sorprendió al convocarlo la pasada jornada para el duelo ante el Rayo Vallecano, que comenzó como suplente. Pero la suspensión del duelo disputado en Vallecas cuando apenas se habían jugado 13 minutos cercenó sus opciones de poder igualar a Javi Martínez y hacer su primera aparición en LaLiga con el conjunto bilbaíno siendo menor de edad.

90 minutos con el Bilbao Athletic y vuelta con los 'mayores'

Tras ese pequeño chasco, Christian Imga regresó a las órdenes de Bittor Llopis y jugó los 90 minutos en el empate ante el Real Unión del pasado domingo. Por ello, a comienzos de semana recibió descanso. Pero Terzic no ha tardado en reclutarle de nuevo, algo que lleva haciendo con asiduidad desde comienzos de mes, y el ex del Alavés volvió a entrenarse con los 'mayores' en la sesión de este pasado miércoles.

El estado de la enfermería rojiblanca

Así, son muchas las opciones de que el joven extremo vuelva a ser convocado por el técnico alemán para el encuentro que el Athletic disputará este próximo sábado ante el Valencia en Mestalla, a las 21:00 horas, acercándose de nuevo por tanto a cumplir su sueño. El hecho de que Nico Williams siga ejercitándose al margen de sus compañeros y que Berenguer tampoco se haya integrado a la dinámica del grupo lo convierte en una seria alternativa que será valorada por el preparador germano de cara al importante duelo ante el conjunto che.

Se esperaba que mayor de los hermanos Williams pudiera sumarse al trabajo con normalidad a lo largo de la semana, pero sigue padeciendo molestias musculares en en el recto anterior y continúa con su proceso de recuperación. De todos modos, su regreso aún no está descartado, a contrario que Sancet, que será baja segura por su lesión en el sóleo. Además, también se mantiene la incertidumbre sobre el estado de Laporte, que se cayó de la lista de Vallecas a última hora por una indisposición y no ha trabajado en estos días al tiempo del resto de la plantilla, reforzad también ayer miércoles por los canteranos El Arbaoui, Oyono, Larrea y Conde.

Así juega Christian Imga

Inevitablemente, el juego de Christian Imga recuerda al de Nico Williams. Sus 190 centímetros de altura le sirven para imponerse en los duelos cuerpo a cuerpo y le conceden una potencia y una zancada que hacen que no sea nada fácil frenarlo. Pero, además, maneja las dos piernas y tampoco está exento de calidad técnica, siendo el regate es otra de sus grandes cualidades junto a la velocidad. Un cóctel perfecto que en Lezama están sabiendo agitar para forjar a una nueva estrella, a la que tienen atada con un contrato hasta 2031.

España también lo tiene 'atado'

Convocado este mismo verano por la selección española sub 18, en el mes de mayo ya llamó la atención en el Europeo sub 17, después de una campaña en el Juvenil A en la que firmó 8 tantos en 24 partidos en División de Honor, más otros dos goles y una asistencia en seis choques en la Youth League. Además, en el ultimo parón ha vuelto a jugar otros cuatro encuentros con la sub 18, volviendo a brillar con un golazo ante Brasil. Y nada más regresar a Bilbao, Terzic lo llamó a filas. Su salto cada vez está más cerca.