Edin Terzic recluta para el Athletic Club al jugador del momento en Lezama

El técnico alemán contó este martes en la sesión con Christian Imga, extremo de 17 años que maravilló con la selección española sub 18 en el último torneo de la Rojita disputado en Suiza, donde además fue nombrado MVP

El Athletic Club sigue preparando la vuelta a la competición liguera tras un parón que en algunos equipos como el de San Mamés, se empieza a hacer un tanto largo por la imposibilidad de entrenarse con todo el grupo disponible. El Athletic Club concretamente ha tenido fuera de su disciplina a Unai Simón, Laporte y Nico Williams con España. Djaló con Guinea Bissau, a Peio Canales con la sub 21 de la Roja y a Álex Padilla con México.

Además el Athletic Club, en relación a su cantera, también ha contado con algunos jugadores que han tenido compromisos internacionales. Uno de estos 'cachorros' de Lezama ha sido Christian Imga, que con la selección española sub 18, en un torneo organizado por la UEFA en Nyon (Suiza) se ha proclamado campeón con la Rojita y además ha sido nombrado mejor jugador del campeonato.

Christian Imga, a las órdenes de Edin Terzic en el Athletic Club

El Athletic Club ha contado en el entrenamiento de este martes con uno de los jugadores de moda del cuadro vasco y llegado desde Lezama. Christian Imga firmó un gran gol en el torneo citado anteriormente con España en el que encaró y superó a su rival sin demasiados problemas y además terminó superando al portero con gran clarividencia. Además Christian Imga dejó varias jugadas que gracias al poder de las redes sociales han llegado rápidamente a los aficionados del Athletic Club.

Con esta irrupción de Christian Imga, además de la llamada de Edin Terzic para que se ejercite junto al resto de jugadores del primer equipo, las expectativas generadas en torno a un futbolista que solo tiene 17 años son muy altas. Cuando fichó por el Athletic Club desde la cantera del Deportivo Alavés, ya se le bautizó como el 'nuevo Nico Williams'.

Christian Imga, un cachorro más en el primer equiop del Athletic Club

Precisamente ante la ausencia de varios jugadores del primer equipo del Athletic Club, la presencia de Christian Imga como canterano no ha sido la única en la sesión de este martes que ha dirigido Edin Terzic. Jugadores como Monreal, Beñat Larrea, Huestamendia, Adrián Pérez y Oyono, además de los guardametas Mikel Santos, Simón García, Pagazartundua y Gallastegi, estuvieron en la sesión preparatoria del Athletic Club.

Christian Imga ha sido una de las grandes atracciones de la selección española sub 18

Las ausencias en el entrenamiento del Athletic Club

Con todos ellos completó un grupo en el que no estuvo el lesionado Nico Williams. El extremo sufrió una lesión muscular "moderada" hace una semana durante el España - Croacia y todo apunta a que será baja en la visita del Athletic al Rayo Vallecano del próximo sábado. Tampoco estuvieron en Lezama los internacionales Unai Simón y Aymeric Laporte, que cierran esta noche en Split su concentración con la selección española.

Peio Canales, convocado la pasada semana con la sub-21, que se enfrenta este martes a Rumanía en Ibiza; ni Alex Padilla, citado con México. Álvaro Djaló, que durante la ventana FIFA disputó dos partidos con Guinea Bissau, regresó a Bilbao la pasada semana y, aunque no participó el viernes en el amistoso de Anoeta frente a la Real Sociedad, ya se ejercita con normalidad junto al grupo.