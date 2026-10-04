El Athletic Club, atento a la explosión de Christian Imga, la última joya de Lezama

El jugador de 17 años terminó siendo elegido como mejor jugador del torneo UEFA Friendship Cup 2026 que se disputó desde el 24 de septiembre hasta el pasado 3 de septiembre en Nyon (Suiza). Asistió en la final ante Inglaterra y marcó ante Brasil uno de los goles del torneo

El Athletic Club sigue sacando a jugadores de la cantera de Lezama, una de las mejores de España y de Europa. El cuadro vasco tiene una apuesta clara por Lezama ya que su filosofía en materaa de fichajes le lleva a enfocar gran parte de sus esfuerzos en los jugadores que serán el futuro del Athletic Club. Ese futuro podría estar más pronto que tarde en Christian Imga, el jugador de 17 años que hace menos de un mes debutó con el filial, el Bilbao Athletic y que ha demostrado su talento en un torneo con la sub 18 de España.

Christian Imga, sobre el que ya hemos hablado anteriormente en ESTADIO Deportivo, ha firmado un torneo extraordinario con la selección española sub 18, concretamente en la UEFA Friendship Cup 2026 que se ha disputado en la ciudad de Nyon (Suiza). El canterano del Athletic, que fue pescado por los leones de las categorías inferiores del Deportivo Alavés, dejó grandes sensaciones con la Rojita.

Christian Imga confirma su explosión y el Athletic Club se frota las manos

Christian Imga dejó una gran jugada con la selección española sub 18 el pasado mes de octubre, cuando en el duelo de la Rojita ante Brasil, marcó un gol que demostró el talento con el que cuenta un jugador de tan solo 17 años. Christian Imga recibía en la esquina izquierda del área de Brasil, en una posición ciertamente desfavorable para afrontar la portería rival.

Con un descaro impropio de su edad, el canterano del Athletic Club veía como un defensor de Brasil le encimaba y sin miedo alguno, recortaba con su pierna derecha para en una posición franca, hacer el tercero de España ante el combinado carioca.

Christian Imga, elegido MVP del torneo con la España sub 18

Este no fue el último aporte de Christian Imga en un torneo organizado por la UEFA en el que España ha terminado siendo campeona. En la final ante Inglaterra, Christian Imga asistió para ayudar a la Rojita a alzar el título de campeona. Este aporte de Christian Imga a la selección dirigida por David Cubillo, ayudó a que España terminase con pleno de victorias en el torneo de Suiza.

Chrstian Imga junto a Mendieta recibiendo el galardón de MVP del torneo organizado por la UEFA

El buen papel de Christian Imga le sirvió al extremo para llevarse el premio individual a mejor jugador del torneo (MVP). Imga colaboró activamente en los triunfos de España ante Costa de Marfil (2-1), Brasil (3-1), Canadá (2-0) y finalmente ante Inglaterra en la final por 2-0. El Athletic Club ya sabe que Christian Imga tiene personalidad suficiente para en un futuro que podría no ser muy lejano, dar el salto al primer equipo.