El 'nuevo Nico Williams' da otro gran paso en el Athletic: estreno como titular y golazo con 17 años

Christian Imga está en boca de todos. Es el más joven del filial rojiblanco y este sábado ha partido de inicio ante el Pontevedra en Primera RFEF, abriendo el marcador con un tanto marca de la casa en el que ha exhibido todas las cualidades que le acercan a la elite

Obligado por su filosofía a cuidar y explotar como nadie su cantera, el Athletic Club mima a una nueva joya que está dando pasos agigantados, cada vez más cerca de la elite. Christian Imga está en boca de todos con solo 17 años (no cumplirá la mayoría de edad hasta el próximo 17 de febrero) y cada semana que pasa va sumando un nuevo hito en su incipiente carrera, quemando etapas a una velocidad de vértigo para poner su mirada en la cima.

En el seno del club rojiblanco son conscientes de que se trata de un jugador en formación. Pero no es ninguna casualidad que se le haya dado dorsal del Bilbao Athletic, siendo el único de su generación (2009) en ostentar tal honor. Y no se trata de una decisión de cara a la galería. Muy al contrario, la pasada jornada ya debutó en Primera RFEF saliendo desde el banquillo ante el Real Avilés. Y este mismo sábado, Bittor Llopis le ha hecho estrenarse como titular en la visita al Pontevedra.

Una confianza a la que el extremo de origen africano (de padre camerunés y madre guineoecuatoriana) ha respondido a la grande, con su primer gol en la categoría. O mejor dicho, golazo. A la media hora, se plantó en el área incurriendo por su hábitat natural, la banda izquierda, recortó hacia fuera al defensor que le tapaba y se sacó un derechazo ajustado al palo corto para abrir el marcador en el 1-3 final.

Así juega Christian Imga

Inevitablemente, su juego recuerda al de Nico Williams. Y entre la afición rojiblanca hay que pide verlo enseguida con los 'mayores'. Sus 190 centímetros de altura le sirven para imponerse en los duelos cuerpo a cuerpo y le conceden una potencia y una zancada que hacen que no sea nada fácil frenarlo. Pero, además, maneja las dos piernas y tampoco está exento de calidad técnica, siendo el regate es otra de sus grandes cualidades junto a la velocidad. Un cóctel perfecto que en Lezama están sabiendo agitar para forjar a una nueva estrella, a la que tiene atada con un contrato hasta 2031.

España también lo tiene 'atado'

Convocado este mismo verano por la selección española sub 18, en el mes de mayo ya llamó la atención en el Europeo sub 17, después de una campaña en el Juvenil A en la que firmó 8 tantos en 24 partidos en División de Honor. A los que hay que sumar otros dos goles y una asistencia en seis choques en la Youth League, donde también fue el 'cachorro' más joven en jugar, como ahora en el primer filial.

También ha fichado a su primo: Jason Imga

El Athletic lo pescó mediada la 24/25 en el Deportivo Alavés, donde pese a ser cadete ya jugaba con el Juvenil B. Y el futbolista nacido en Zumárraga no ha parado de crecer desde entonces. Está acostumbrado a ir varios pasos por delante que el resto de chicos de sus edad. Pero no por ello deja de sorprender su espectacular irrupción en la Categoría de Bronce del futbol español, facilitada por las cesiones de Elijah Gift al Eibar y Aingeru Olabarrieta al Eldense.

Tras el éxito de su fichaje, además, la entidad bilbaína ha incorporado también este verano a su primo, Jason Imga, que ha llegado igualmente procedente del Alavés para dar el salto en su caso a categoría infantil. Otro extremo que tiene como espejo en Lezama a un Christian Imga que comienza a asomarse a la elite.