Imga, tras los pasos de Javi Martínez en el Athletic

El joven delantero rojiblanco ha sido convocado por Terzic para el partido ante el Rayo y podría debutar con el primer equipo con 17 años, a la misma edad que lo hizo el campeón del mundo

El Athletic Club de Bilbao será el equipo visitante encargado de estrenar Vallecas esta temporada, puesto que el Rayo todavía no había jugado esta temporada en su estadio. Los rojiblancos llegan a la capital marcados por las bajas de Nico Williams, Oihan Sancet y Laporte, pero con una importante novedad en su convocatoria, la de Christian Imga.

El joven atacante internacional, todavía en edad juvenil, ha estado entrenando esta semana a las órdenes de Terzic, entrando en dinámica del primer equipo. En Vallecas tendrá la oportunidad de debutar y ponerse a la altura de todo un campeón del mundo como Javi Martínez.

Imga, fichado siendo un cadete del Deportivo Alavés el pasado mercado de invierno de 2025, podría igualar lo que hizo Javi Martínez, debutar con el primer equipo del Athletic con 17 años, algo que también hizo Aurtenetxe, los dos últimos futbolistas en dar el salto con esa edad.

Nacido en Zumarraga en 2009, Imga está aprovechando la lesión de Nico Williams para integrarse en la dinámica del primer equipo. De hecho, son muchos los que comparan a ambos futbolistas. Fuerte, rápido, con regate y habilidad, cualidades que comparte con el menor de los Williams.

Se trata de una de las perlas de la cantera de Lezama, habiéndose saltado alguna categoría para contar ya para el Bilbao Athletic, primer filial rojiblanco. El curso pasado fue el jugador más pequeño del equipo en disputar la UEFA Youth League, donde marcó dos goles en seis partidos. Con la selección es un fijo en las categorías sub-17 y sub-18. De hecho, fue uno de los mejores en el Europeo sub 17 que tuvo lugar el pasado verano, siendo titular en tres de los cuatro partidos que disputó 'la rojita' en el torneo.

"Es un chico al que conozco desde que yo estaba en el Alavés, desde que es muy pequeño. Ha tenido un cambio terrible a nivel físico porque era un chico muy ligero y pequeño con ocho años. Ahora es totalmente diferente; sigue manteniendo muchas cualidades de las que tenía en ese momento", dijo de él Bittor Llopis, entrenador del Bilbao Athletic, tras el debut de Imga con el filial rojiblanco.

Aunque no llegue a debutar en Vallecas, esta convocatoria es otro paso más en su carrera, la cual va a un ritmo muy acelerado. El extremo de Zumarraga se ha ido saltando etapas, cosa que hizo también en el Alavés, y ahora está golpeando la puerta de Terzic para que le dé una oportunidad.