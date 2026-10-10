Rayo Vallecano - Athletic Club de Bilbao: alineaciones, horario y dónde ver hoy en TV el partido

El Rayo Vallecano regresa a Vallecas por primera vez esta temporada para recibir al Athletic Club en la octava jornada de La Liga Ea Sports

LaLiga EA Sports vuelve al Estadio de Vallecas este sábado para disputar la jornada número 8 del campeonato liguero. El conjunto franjirrojo vuelve a su casa por primera vez este curso para recibir a un Athletic Club, que también afronta el regreso de LaLiga tras un largo parón de selecciones.

Un encuentro que supone más que la vuelta a la competición, será el reencuentro del Rayo Vallecano con su afición que vuelve a casa tras una prolongada espera.

El conjunto Vallecano afronta la octava jornada en la duodécima posición, con ocho puntos en su casillero, casualmente los mismos que suma un Athletic que llega décimo en la clasificación.

El Rayo vuelve a su casa

El gran protagonista de la cita será Vallecas. El Rayo regresa a su estadio para disputar un partido oficial tras un largo tiempo de espera marcado por las obras y el traslado temporal para la disputa de sus encuentros a Butarque.

La vuelta tuvo un primer capítulo con el Trofeo Vallecas frente al Cagliari, pero el choque ante el Athletic será el verdadero reencuentro con la competición y con una grada que lleva meses esperando el regreso de su equipo a casa. Sobre el césped el conjunto de Beñat San José buscará los tres puntos para darle una alegría a su afición en su tan esperada vuelta a casa.

El Athletic regresa tras un largo parón

Enfrente estará el Athletic Club de Bilbao, que llega a Vallecas tras un parón más largo de lo habitual. El conjunto de Edin Terzic llega con una dinámica similar a la del Rayo, dos victorias, dos derrotas y dos empates. Fuera de casa ha sumado una victoria y una derrota.

El conjunto vasco ha incorporado a los entrenamientos a los jugadores internacionales con los que no ha podido contar en estas semanas debido a sus compromisos internacionales.

Nico Williams y Ohian Sancet, las grandes ausencias

El conjunto vasco no podrá contar con los servicios de Nico Williams, lesionado durante la concentración de la selección española. Nico realizó gran labor en el partido de la selección española disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán marcando el último gol español en la victoria frente a Croacia. El extremo lastrado por las lesiones en los últimos tiempos sufrió una lesión muscular moderada en el recto anterior de la pierna izquierda.

Su ausencia supone para Terzic un gran contratiempo con el cual deberá lidiar los próximos encuentros, ya que el Athletic mantiene cautela y seguirá su evolución antes de determinar su regreso

Por otra parte, este pasado jueves, Oihan Sancet se ha sumado a la enfermería. El centrocampista navarro sufre una lesión muscular de carácter moderado en el sóleo de la pierna izquierda por lo que causará baja para el partido, al igual que el pequeño de los Williams.

Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

El Athletic se ha convertido en un rival incómodo para el Rayo Vallecano en sus últimos enfrentamientos. Los rojiblancos se han impuesto en 4 de los últimos 5 partidos, mientras que el otro finalizó en empate.

El precedente más reciente se produjo el pasado 28 de febrero, precisamente en Vallecas, donde ambos equipos firmaron un 1-1. De Frutos adelantó al conjunto franjirrojo e Iñaki Williams puso las tablas en la segunda mitad

Antes de ese empate, el Athletic había encadenado tres victorias consecutivas ante el Rayo. De hecho, para encontrar la última victoria del Rayo ante el Athletic hay que remontarse hasta 2021, por lo que el conjunto madrileño tiene ante sí una oportunidad para romper una racha que ya se prolonga en las últimas temporadas.

¿Dónde seguir y ver en directo el Rayo Vallecano - Athletic Club de Bilbao?

El partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club de Bilbao, correspondiente a la octava jornada de La Liga, se disputará este sábado 10 de octubre a partir de las 14:00 horas.

El encuentro podrá seguirse en directo a través de DAZN LaLiga y LaLigaTV Bar, mientras que los aficionados podrán seguir toda la información, el minuto a minuto y la última hora del choque a través de ESTADIO Deportivo.

Posibles alineaciones del Athletic Club y Rayo Vallecano

El regreso a la competición tras el largo parón abre incógnitas en el conjunto vasco, tendrá que reorganizar tanto el centro del campo como la defensa tras las ausencias de Ohian Sancet y Nico Williams que estaban siendo muy protagonistas y habitual en los onces de Terzic.

Por otra parte Beñat San José se presupone que mantendrá el mismo bloque que ha alineado en las últimas jornadas ligueras.

Rayo Vallecano: Audero, Pedrosa, Mujaid, Lejeune, Ratiu, Pathé Ciss, Unai López, Isi, Álvaro García, De Frutos y Camello

Athletic Club de Bilbao: Unai Simón, Yuri, Laporte, Yeray, Areso, Gerenabarrena, Canales, de Galarreta, Berenguer, Robert Navarro e Iñaki Williams.