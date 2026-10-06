El Athletic pone plazo a la baja de Nico Williams y una alternativa reclama la atención de Terzic

El extremo, lesionado con la selección española, ya ha iniciado su proceso de recuperación, pero no estará disponible con toda seguridad en los dos próximos encuentros ante Rayo Vallecano y Valencia

Tras una temporada pasada marcada por los problemas físicos, que le hizo llegar al Mundial entre algodones y no poder ser titular en ninguno de los encuentros de la 'Roja en el campeonato, Nico Williams había arrancando el presente curso en plena forma. Antes del parón había participado en las seis jornadas de LaLiga disputadas por el Athletic, cuatro de ellas desde el inicio, estrenando además su cuenta anotadora ante el Atlético de Madrid. Pero en su segundo choque con España en la Nations League, el navarro volvió a caer lesionado.

De dos a tres semanas de baja para Nico Williams

Tras ver portería en la victoria sobre Croacia, las pruebas médicas revelaron que sufre una lesión muscular de carácter moderado en el recto anterior izquierdo. Y aunque desde el club vasco no se ha establecido oficialmente un periodo estimado de convalecencia, una vez que el navarro ya ha iniciado su rehabilitación en Lezama, en el seno del Athletic dan por hecho que estará entre dos y tres semanas de baja, según ha informado El Correo.

Las críticas de la afición y la respuesta de Nico Williams

Este contratiempo físico ha hecho que muchos aficionados rojiblancos critiquen la situación con dureza, ante lo cual el protagonista respondió de una forma particular. No ha abierto la boca ni ha escrito una palabra. Pero quedó bastante claro lo que piensa de esa reacción de buena parte de la hinchada al compartir la publicación de un seguidor que le defendió con una polémica opinión en redes sociales: "Niko tuvo que marcharse en su momento, y no por lesiones ni mucho menos por su rendimiento, condicionado por la pubalgia. Tuvo que marcharse por los subecarros y desagradecidos que hay entre esta afición. No somos un club único ni diferentes a los demás".

La hoja de ruta trazada por el Athletic

Sea como fuere, lo cierto es que nivel deportivo se trata de una faena para Edin Terzic, que no ha arrancando la temporada de forma brillante (8 puntos de 18 posibles) y necesita que su equipo reaccione tras el parón, para lo cual no podrá contar con atacante más peligroso. No en vano, se da por hecho que Nico Williams no estará este próximo sábado ante el Rayo Vallecano ni el 17 de octubre en la visita al Valencia en Mestalla.

En objetivo trazado es que pueda estar disponible en el tercer desplazamiento consecutivo, previsto para el miércoles 21, con motivo del encuentro aplazado ante el Levante en el Ciutat de València. Pero, mientras tanto, el técnico alemán tendrá que mirar al banquillo para elegir una alternativa fiable.

Álvaro Djaló aprovecha el parón para pedir más minutos

En este sentido, Álvaro Djaló ha aprovechado el parón para reclamar la atención del preparador germano, que hasta ahora solo le ha dado 9 minutos en el encuentro ante el FC Barcelona. El extremo, que regresó el pasado verano tras su cesión en el Al-Gharafa de Qatar, se marchó con la selección de Guinea-Bisáu y ha vuelto a ver portería después de varios meses, anotando su primer tanto como internacional en la victoria sobre Nigeria (3-0) en la fase de clasificación para la Copa de África. Ahora, ya de vuelta, trabaja para tratar de convencer a Terzic. Sin embargo, es Berenguer quien parte con más opciones de actuar por la izquierda, con Robert Navarro en el flanco diestro.