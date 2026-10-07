La reflexión de Iñaki Williams, hermano de Nico: "Las redes sociales son el vertedero de la sociedad, cualquiera pone lo que quiere, si le quita el sueño, que se las quite"

El capitán del Athletic ha hablado sobre su futuro, cuyo único color será el rojiblanco aunque no sabe hasta cuándo, y también ha reflexionado sobre la relación con su hermano

Iñaki Williams es uno de los pocos futbolistas que se atreve a decir lo que piensa delante de los micrófonos. El capitán del Athletic siempre ha sido natural y sincero y aunque a veces sus palabras le han podido jugar una mala pasada, no ha dejado de hacerlo.

El futbolista nacido en Bilbao pero de raíces ghanesas, de donde emigraron sus padres cuando él todavía estaba en el vientre de su madre, siempre ha hablado del racismo sin tapujos o de lo que supone haber sido el primer capitán de piel negra en el Athletic, algo que siempre llevará a gala.

Porque si hay algo de lo que no se puede dudar, es del amor de Iñaki Williams por el Athletic. El pasado mes de septiembre el atacante rojiblanco anunció su retirada de la selección de Ghana, tras 28 partidos y dos goles con 'Las Estrellas Negras', ya que a sus 32 años ha llegado el momento de centrarse solo y exclusivamente en la Athletic.

El tiempo no pasa en balde y los años no perdonan, de ahí que Iñaki Williams quiera dedicarse en cuerpo y alma al Athletic los años que le queden. No sabe cuántos serán, dos tiene asegurados pues tiene contrato hasta 2028, pero no sabe si habrá alguno más, pero de haberlo, solo será en Bilbao.

"Aquí me retiro. No quiero vestir otra camiseta que no sea la del Athletic. Estoy muy orgulloso de haber podido ser parte de esto y cuando el club considere que ya no soy una pieza importante para el equipo, yo me echaré a un lado", ha reconocido sin tapujos el mayor de los Williams en una entrevista a RNE.

Eso sí, no dejará de acudir a San Mamés, aunque lo hará en la grada, como un aficionado más. "Iré a San Mamés con mi hijo a ver crecer nuevas leyendas", ha asegurado.

Como es lógico, siempre le preguntan por su hermano Nico, uno de los futbolistas llamados a liderar el Athletic del presente y del futuro, y al que Iñaki siempre aconseja cada que vez que puede. "Las redes sociales son el vertedero de la sociedad. Entra cualquier persona, pone lo que quiere y luego se hace una bola cada vez más grande", ha criticado el capitán rojiblanco.

"Ha tenido muchos deslices en redes sociales. Como hermano mayor y capitán intento aconsejarle lo mejor posible. Siempre le digo que si las redes te quitan el sueño, quítate de las redes y vivirás más tranquilo", ha zanjado Iñaki Williams.

Iñaki y Nico, mucho más que hermanos

Iñaki y Nico Williams han convertido su relación en una de las historias más especiales del fútbol español. Hermanos, compañeros en el Athletic y rivales con sus respectivas selecciones, ambos han construido una complicidad que trasciende el terreno de juego.

Iñaki, el mayor, ha ejercido durante años como referente y protector de Nico. Desde sus primeros pasos en el fútbol hasta su consolidación en la elite, el delantero ha sido uno de sus principales apoyos y consejeros. Una relación que también ha vivido momentos de tensión dentro del campo, donde han protagonizado alguna que otra discusión, como aquella durante un Athletic-Alavés por una jugada, aunque el enfado no pasó del vestuario.

Sobre el césped, su conexión ha dejado imágenes inolvidables, como aquella eliminatoria copera ante el Atlético de Madrid en la que ambos marcaron y se asistieron mutuamente. Además, ambos han coindidio en el Mundial de 2026, aunque no se enfrentaron directamente.

Iñaki defendió a Ghana y Nico a España, que terminó proclamándose campeona. Desde la distancia, el mayor siguió cada paso de su hermano y celebró su éxito. Hoy, la relación ha evolucionado: Iñaki sigue siendo su apoyo, pero Nico ya es también una referencia futbolística para su hermano.