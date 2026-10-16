El Barcelona vuelve a La Cartuja, el escenario que cambió la historia de Roony Bardghji

El FC Barcelona vuelve este sábado a La Cartuja, donde Roony Bardghji firmó una de sus mejores actuaciones como azulgrana. Meses después, el extremo sueco atraviesa una situación muy distinta tras sufrir una grave lesión de rodilla que frenó su progresión y cambió los planes sobre su futuro

El FC Barcelona regresa este sábado a La Cartuja, un estadio que guarda uno de los recuerdos más especiales de Roony Bardghji como azulgrana. Allí firmó su primer gol en LaLiga y dejó una actuación que invitaba a pensar en un papel mucho más importante en los planes de Hansi Flick. Sin embargo, el extremo sueco ha pasado de ilusionar a ver cómo su futuro en el conjunto catalán vuelve a quedar en suspenso, condicionado ahora por una grave lesión de rodilla.

El destino ha querido que el Barça vuelva a uno de los escenarios que marcaron la trayectoria del joven atacante desde su llegada al club en el verano de 2025. El Barcelona pagó 2,5 millones de euros al Copenhague por un futbolista de apenas 19 años entonces, con proyección y margen de crecimiento, que firmó hasta 2029. Su incorporación representaba una apuesta de futuro, aunque la competencia en la parcela ofensiva iba a convertir cada oportunidad en un examen.

El día que Bardghji llamó a la puerta del Barça

El 6 de diciembre de 2025 quedó señalado en la trayectoria de Bardghji como azulgrana. Después de encadenar cuatro suplencias consecutivas, Flick decidió darle la titularidad en la visita al Betis y reorganizó el ataque, situando a Lamine Yamal por detrás de Ferran Torres. La apuesta salió bien y el encuentro terminó con un 3-5 favorable al Barcelona.

El sueco aprovechó la oportunidad y dejó su sello en una tarde que todavía se recuerda por su capacidad para marcar diferencias. En el minuto 31, recibió un pase de Pedri, controló con la izquierda y se internó en el área antes de soltar un potente disparo que superó a Álvaro Vallés. Un gol de calidad que confirmó las buenas sensaciones que había dejado en sus primeros meses como jugador barcelonista. Pero su aportación no se limitó a esa acción. Bardghji también había participado en el tanto de Ferran Torres que puso el 1-2 en el marcador, de modo que consiguió su primera asistencia y su primer gol en LaLiga con la camiseta azulgrana en el mismo partido.

Su celebración, imitando el Chidori de Sasuke, uno de los personajes de Naruto, puso el broche a una actuación que alimentó la ilusión de la afición. Después del encuentro, el propio futbolista reconoció la importancia del momento: "La gente sabe de mi amor por este club, no puedo describir la sensación de haber marcado mi primer gol con el Barça".

De su gran noche en Sevilla a un papel secundario

Los números de su primera temporada reflejan las dificultades que encontró para hacerse un hueco estable en la rotación de Flick. Bardghji disputó 28 partidos oficiales con el Barcelona, acumuló 872 minutos y fue alternando apariciones desde el banquillo con oportunidades puntuales en el once inicial. Su rendimiento dejó detalles interesantes, aunque no consiguió consolidarse como una alternativa habitual en el frente ofensivo.

El extremo volvió a destacar en las semifinales de la Supercopa de España frente al Athletic Club, en un encuentro que terminó con un contundente 5-0 para los azulgranas. Bardghji marcó un gol y repartió dos asistencias a Raphinha, firmando otra actuación que reforzó la sensación de que podía tener más protagonismo.

Pese a ello, en LaLiga tuvo que esperar más de tres meses para volver a ser titular, mientras que sus oportunidades en otras competiciones tampoco terminaron de traducirse en una presencia regular. La competencia en ataque y la dificultad para encontrar continuidad fueron frenando su progresión dentro de un equipo con numerosas alternativas ofensivas. El Barcelona mantenía así una apuesta por un futbolista joven, pero su evolución no avanzaba al ritmo que prometían aquellas primeras actuaciones. Y, cuando el club comenzó a estudiar los movimientos de la siguiente ventana de fichajes, su continuidad dejó de estar garantizada.

Una lesión que cambió los planes del Barcelona

El futuro de Bardghji entró en una nueva fase durante el mercado de verano. El club contemplaba su salida como una opción para facilitar su progresión y obtener una plusvalía por un jugador que había llegado desde el Copenhague por una cantidad relativamente reducida. Las conversaciones sobre su situación se enmarcaban en la estrategia azulgrana con algunos de sus jóvenes talentos, pendientes de encontrar un destino en el que pudieran disponer de más minutos.

Sin embargo, una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla sufrida durante un entrenamiento en agosto alteró por completo el escenario. El contratiempo frenó cualquier posibilidad de resolver su futuro con normalidad y dejó en segundo plano las decisiones deportivas que se habían planteado durante el verano. La recuperación se ha convertido desde entonces en la prioridad para el sueco, que tiene contrato con el Barcelona hasta 2029. Su situación obliga al club a valorar los próximos pasos con cautela, tanto por la evolución física del futbolista como por las incógnitas que plantea su regreso a la competición. A sus 20 años, Bardghji todavía tiene margen para reivindicarse y demostrar que puede competir por un puesto en el Barça. No obstante, deberá recuperar su mejor versión después de una lesión que ha interrumpido su progresión justo cuando su continuidad en el proyecto azulgrana estaba en entredicho.

La visita de este sábado al Betis devuelve al Barcelona a un escenario que representa dos caras de la trayectoria de Bardghji: la ilusión de sus primeros grandes momentos y las dificultades que llegaron después para hacerse un hueco en el equipo. Su gol de diciembre y su actuación en la Supercopa demostraron que podía aportar recursos diferentes al ataque azulgrana. Sin embargo, la falta de continuidad y la lesión posterior han cambiado el rumbo de una historia que todavía no tiene un desenlace definitivo.