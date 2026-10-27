Parte médico de Íñigo Ruiz de Galarreta: se pierde la Copa del Rey y el derbi vasco ante la Real Sociedad

El centrocampista rojiblanco tuvo que ser sustituido en el duelo ante el Getafe y tras ser revisado por los servicios médicos, se ha detectado una lesión "moderada" que al menos le tendrá fuera los dos próximos partidos

El Athletic Club ha vuelto a a trabajar esta mañana en Lezama con la cabeza puesta ya en el choque de Copa del Rey ante el Prat de este jueves y con Unai Simón también de vuelta tras ganar el trofeo como mejor portero de 2026 que otorga la revista France Football. Sin embargo, la alegría no ha sido plena en la sesión de hoy ya que se ha conocido la lesión el alcance exacto de la lesión que sufre Íñigo Ruiz de Galarreta, que tuvo que ser sustituido en el minuto 18 del partido del pasado domingo frente al Getafe.

De esta forma, según detalla el parte médico, Ruiz de Galarreta sufre una lesión muscular "moderada" y será baja segura para los dos partidos que disputará esta semana el equipo rojiblanco, el jueves frente al Prat en la Copa del Rey y el domingo en el derbi vasco de San Mamés contra la Real Sociedad.

El parte médico publicado por el club bilbaíno detalla que las pruebas hechas al centrocampista, que tuvo que ser sustituido en el minuto 18 del partido del pasado domingo frente al Getafe, se han localizado en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha.

De cara al estreno copero, en el Municipal de L'Hospitalet, la ausencia de Ruiz de Galarreta se suma a la baja de larga duración de Gorka Guruzeta y a la duda de Oihan Sancet, que se encuentra en la fase final de recuperación de una lesión muscular.

Con quien sí podrá contar el técnico, Edin Terzic, para esta primera ronda de Copa es con Aymeric Laporte, que el domingo cumplió el partido de sanción impuesto por su expulsión con roja directa en el Ciutat de València ante el Levante, por lo que podrá jugar si así lo requiere Terzic en Copa.

El entrenador alemán dirigió este martes la penúltima sesión preparatoria antes del encuentro frente al Prat, en la que Unai Simón participó con normalidad después de ser galardonado el lunes como mejor guardameta de la temporada en la gala del Balón de Oro celebrada en Londres.

Unai Simón, primer español en ganar el trofeo a mejor portero

El portero de Athletic Unai Simón consiguió este lunes el trofeo que designa al mejor guardameta de la temporada en la gala del Balón de Oro. Simón, que releva en el palmarés al italiano Gianluigi Donnarumma, conquistó el pasado verano la Copa del Mundo encajando solo un gol en los ocho partidos disputados y llevándose el Guante de Oro de la competición.

El vasco es el primer portero en la historia de España en ganar este galardón, que se instauró en 2019 y que, desde entonces, han ganado Alisson Becker, Donnarumma en dos ocasiones, Thibaut Courtois y Emiliano Martínez, también en dos ocasiones.

Simón, que recibió el premio de las manos de Peter Schmeichel, ya fue segundo en este premio hace dos temporadas, en el mismo año en el que ganó la Eurocopa con España. "Ha sido uno de los veranos más bonitos de nuestra vida", aseguró Simón en referencia a la conquista del mundo.En Londres, el arquero estuvo acompañado por su familia y por una delegación del Athletic que incluye al presidente, Jon Uriarte, y el director deportivo, Mikel González. La intención del club es que José Ángel Iribar también estuviera presente, pero no se pudo hacer.