Nico Williams: "Dije que no a Barça, Arsenal, PSG y a muchos más por estar en el Athletic"

El internacional español, que regresaba a la titularidad ante el Getafe, respondió a las palabras de su representante para dejar claro que nunca ha "dudado" de permanecer en el conjunto bilbaíno, aunque ha tenido "infinidad de ofertas" para marcharse

El Athletic se reencontró con la victoria ante el Getafe, después de cuatro jornadas sin vencer, en una tarde feliz en todos los sentidos en San Mamés, redondeada con la mayor goleada del curso hasta la fecha (4-0). Además, Edin Terzic hizo debutar a Txus Vizcay y Christian Imga, recibido con una ovación por la grada, y volvió a ver una buena versión de Nico Williams, que regresaba a la titularidad y fue relevado precisamente por el joven extremo de Zumárraga dentro del plan de gestión de cargas que el técnico alemán lleva a cargo con su estrella.

Tras quedarse fuera de las convocatorias para las visitas a Rayo Vallecano y Valencia por una lesión en el recto anterior, el internacional y campeón del mundo español reapareció en la derrota ante el Levante, jugando los 9 minutos finales, y este domingo partió desde el inicio, disfrutando de 68 minutos. No jugaba en la 'Catedral', como el resto del equipo, desde el pasado 19 de septiembre, en el empate cero ante el Alavés, pero supo mantener ajeno al revuelo montando en los últimos por las palabras de su agente, Félix Tainta, y responder sobre el césped.

“Me he encontrado bien, se ha visto en el campo, estoy haciendo todo lo posible. El ruido externo no me afecta, quiero hacer ganar al Athletic”, señaló el extremo tras el duelo ante el conjunto azulón, que venía precedido de las explosivas declaraciones de su representante, quien afirmó que el menor de los hermanos Williams tenía la intención de firmar por el FC Barcelona en los veranos de 2024 y 2025.

Las palabras de Félix Tainta y el tirón de orejas de los hermanos Williams

"Tenía idea de poder salir, en el Athletic no vas a ganar una Champions", afirmó, por lo que ya recibió el pertinente tirón de orejas de Iñaki, quien aseguró a su vez que "el momento y las formas no eran las adecuadas".

Ahora, ha sido Nico quien se he referido a ese episodio para dejar claro es él quien toma las decisiones y nunca pensó en marcharse del Athletic, con el que tiene contrato hasta 2035. Es más, reconoció que además de las ofertas procedentes del Campo Nou han sido varios más los clubes europeos a los que ha dado 'calabazas' en estos últimos años.

"Félix se ha equivocado con las palabras que dijo, las cosas no son así"

“Mi hermano fue claro con lo que dijo. Es difícil cuando tu nombre está envuelto en ese tipo de cosas. Félix se ha equivocado con las palabras que dijo, las cosas no son así. La decisión final la tomo yo, mi hermano y la familia. Lo que pasa en casa, solo lo sabemos los tres. Nunca he dudado de estar aquí, he tenido infinidad de ofertas, he podido marcharme y he tenido claro quedarme aquí”, recalcó.

En este sentido, insistió en que querer hacer ver a la afición su deseo de seguir vistiendo de rojiblanco, por más que haya voces críticas que sí crean que su plan rea era hacer las maletas. “Mi intención de estar aquí, no se puede poner en duda. A Barça, Arsenal, PSG y a muchos más les dije a todos que no por estar aquí. Espero que la gente lo entienda”, sentenció.