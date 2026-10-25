Terzic celebra la goleada del Athletic y reivindica a Lezama: "No han sido regalos"

El Athletic recuperó sensaciones con una goleada ante el Getafe en San Mamés, en una tarde marcada por el recuerdo a Guruzeta y los debuts de Imga y Txus Vizcay. Terzic celebró el triunfo, destacó el papel de Nico e Iñaki Williams y reivindicó el trabajo de Lezama

El Athletic Club necesitaba una victoria que le permitiera recuperar sensaciones y la encontró ante el Getafe con una actuación convincente en San Mamés. El conjunto rojiblanco se impuso con contundencia en un encuentro que dejó algo más que tres puntos: los primeros minutos de dos jóvenes de Lezama con el primer equipo, el regreso de Prados tras su lesión y un homenaje a Guruzeta, que atraviesa un momento complicado después de lesionarse de gravedad el pasado fin de semana frente al Valencia.

Al término del partido, Terzic se mostró satisfecho con la respuesta de sus futbolistas y con la imagen ofrecida por un equipo que necesitaba transformar las buenas sensaciones en resultados. "Siempre es bueno ganar, más especialmente en casa. Ha sido merecido. También es importante marcar a balón parado. Esperamos construir a partir de esto", señaló el entrenador, que confía en que el triunfo sirva como punto de partida para recuperar la confianza.

El técnico reconoció que el encuentro tenía una exigencia especial, ya que el Athletic debía demostrar sobre el césped que estaba preparado para superar las dificultades de las últimas semanas. "Era un partido que debíamos ganar, pero que queríamos ganar. Y lo teníamos que demostrar", explicó, antes de destacar el buen comienzo de su equipo y el rendimiento de varios de sus jugadores.

Nico e Iñaki Williams lideran una tarde para recuperar la confianza

Entre los nombres propios del encuentro aparecieron Nico Williams e Iñaki Williams. El menor de los hermanos volvió a marcar diferencias por la banda, mientras que el capitán rojiblanco encontró el premio del gol en LaLiga, un detalle que Terzic quiso destacar en su valoración del partido. "Nico era casi imparable en su banda, Iñaki ha marcado por vez primera en la Liga", apuntó el entrenador, satisfecho con las actuaciones individuales y con la aportación colectiva de sus futbolistas. El técnico también resaltó el regreso de Prados, que volvió a competir después de superar una lesión similar a la que mantiene apartado a Guruzeta.

La victoria tuvo, por tanto, un componente emocional que fue más allá del marcador. El Athletic quiso acordarse de su compañero lesionado y convertir el partido en una oportunidad para brindarle una alegría. Terzic destacó ese gesto y la importancia de que el grupo mantenga la unión en un momento en el que necesita encadenar buenos resultados. Ahora, el objetivo pasa por trasladar lo conseguido en San Mamés a los próximos compromisos. El entrenador considera que ganar puede ayudar a reforzar la confianza de la plantilla, aunque sabe que el equipo deberá mantener el nivel para que el triunfo no se quede en una alegría aislada.

Los debuts de Imga y Txus Vizcay, premio al trabajo en Lezama

Uno de los aspectos más destacados de la tarde fue la oportunidad que recibieron Imga y Txus Vizcay, dos jóvenes que dieron sus primeros pasos con el primer equipo. Terzic defendió que sus apariciones no fueron un simple gesto simbólico, sino una recompensa al trabajo realizado y a los méritos acumulados.

"Hicimos el cambio de Imga cuando íbamos 2-0 y era un buen periodo. Luego entró Txus Vizcay y estuvo implicado en el tercer gol. No han sido regalos. Merecen esta oportunidad", afirmó. El técnico puso en valor el papel de la cantera rojiblanca y la importancia de que los jóvenes encuentren oportunidades cuando están preparados para aprovecharlas. La participación de ambos fue una de las noticias positivas de un encuentro que permitió al Athletic combinar el resultado inmediato con la proyección de futbolistas formados en casa. Terzic también lamentó que la tarde no fuera completamente redonda por las molestias musculares de Galarreta. Aun así, el entrenador prefirió quedarse con las buenas noticias y con la respuesta de una plantilla que empieza a encontrar motivos para mirar hacia delante con optimismo.

Iñaki y Maroan pueden compartir ataque

Otra de las cuestiones que abordó el entrenador fue la posibilidad de que Iñaki Williams y Maroan jueguen juntos. Terzic confirmó que ambos pueden coincidir sobre el terreno de juego y explicó que esa alternativa también responde a la necesidad de disponer de diferentes soluciones tácticas ante los ajustes de los rivales.

"Pueden jugar juntos. Y era una opción que queríamos tener también para afrontar un cambio posible del sistema de nuestro oponente", comentó. El técnico, además, elogió el rendimiento de ambos y destacó la actuación de Vivian, que disputó sus primeros minutos de la temporada. La variedad de recursos ofensivos puede convertirse en un factor importante para un Athletic que busca recuperar continuidad y encontrar diferentes vías para hacer daño a sus rivales. La goleada ante el Getafe permitió ensayar esas alternativas en un contexto favorable y comprobar que varios futbolistas pueden asumir responsabilidades.

Terzic controla la euforia pese a la goleada

Pese a la satisfacción por el resultado, Terzic quiso mantener los pies en el suelo. El entrenador reconoció que las últimas semanas le habían dejado especialmente decepcionado por la falta de victorias, pero insistió en que su función consiste en gestionar las emociones del grupo tanto en los momentos difíciles como después de una tarde positiva.

"Los tres puntos siempre son buenos. Me gusta ganar hasta en los entrenamientos. Soy el más decepcionado de las últimas semanas por no ganar, pero mi trabajo es controlar las emociones del equipo y también tengo que controlar las mías tras ganar hoy", explicó. El técnico cerró su valoración mostrando confianza en sus futbolistas y dejando claro que el siguiente paso es dar continuidad al resultado. El Athletic encontró ante el Getafe una victoria necesaria, celebró el crecimiento de sus jóvenes y recordó a Guruzeta. Ahora, el reto será convertir todo ello en una dinámica positiva que se prolongue más allá de San Mamés