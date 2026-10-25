Athletic 1-0 Getafe: Una manada de 'leones' deja muy malherido a Bordalás

Severo correctivo en San Mamés para los azulones en una tarde en la que apenas tuvieron argumentos para competir y volvieron a evidenciar sus carencias; Los rojiblancos, muy superiores de principio a fin, firmaron una goleada que también sirvió para poner fin a la sequía de Iñaki Williams y dar la alternativa a dos jóvenes de Lezama

El Getafe salió de San Mamés con una derrota contundente que vuelve a poner en entredicho su capacidad para competir y deja a Bordalás en una situación delicada, especialmente después de su encontronazo público con su presidente, Ángel Torres.

El Athletic impuso su ley durante los 90 minutos, recuperó el olfato goleador de Iñaki Williams y brindó sus primeros minutos con el primer equipo a dos promesas de Lezama.

Un Getafe sin respuestas ante el empuje de los leones

El Athletic salió decidido a llevar la iniciativa y encontró enfrente a un Getafe incapaz de frenar su fútbol. Los de Terzic se adueñaron del balón desde los primeros compases, buscaron las bandas y encontraron en Nico Williams una vía constante para desarmar el entramado defensivo de Bordalás. El conjunto madrileño, fiel a su planteamiento habitual, trató de cerrar espacios y resistir, pero apenas logró inquietar a Unai Simón.

La superioridad local tuvo premio en el minuto 17. Berenguer ejecutó una falta que, tras tocar en Azón, terminó sorprendiendo a David Soria para inaugurar el marcador. El navarro celebró el tanto acordándose de Guruzeta, ausente por lesión, aunque el Athletic recibió poco después un contratiempo con la retirada de Ruiz de Galarreta por molestias musculares. Gerenabarrena ocupó su lugar.

El cambio no alteró el guion. Los rojiblancos siguieron mandando y encontraron el segundo en el minuto 35. Iñaki Williams aprovechó un balón en profundidad para plantarse ante Soria y resolver el mano a mano. El capitán puso fin así a una sequía goleadora que se prolongaba desde mayo y dio un golpe anímico a un Getafe que reclamó una posible infracción en el inicio de la jugada, sin que su protesta cambiara el desenlace.

El 2-0 al descanso reflejaba la diferencia entre ambos equipos. El Athletic jugaba con confianza, encontraba espacios y llegaba con peligro, mientras que los visitantes no daban señales de tener recursos para cambiar la dinámica.

La goleada retrata las carencias del Getafe

Bordalás movió el banquillo tras el paso por vestuarios en busca de una reacción, pero su equipo nunca encontró la fórmula para meterse en el partido. El Getafe mostró algo más de intención ofensiva durante los primeros minutos de la segunda mitad, aunque sin continuidad ni capacidad para poner realmente en aprietos a Unai Simón. Su ocasión más clara llegó en el minuto 65, cuando Vivian interceptó un disparo de Satriano.

El Athletic, sin necesidad de acelerar demasiado, mantuvo el encuentro bajo control y volvió a golpear en el minuto 70. Berenguer puso un córner, Paredes conectó el cabezazo y el balón acabó en el fondo de la portería después de tocar en Valou. El 3-0 dejó el partido visto para sentencia y terminó de desmontar a un Getafe que ya no encontraba respuestas.

La confirmación de la goleada dejó muy tocado a Bordalás. El técnico azulón necesita soluciones para un equipo que cada jornada evidencia con mayor claridad sus limitaciones y la necesidad de reforzarse. Al Getafe le faltan argumentos para competir con continuidad y también señales que inviten al optimismo. Recuperar la confianza y la ilusión se antoja tan importante como encontrar recursos futbolísticos para corregir una dinámica que empieza a pasar factura.

El Athletic, por el contrario, aprovechó la comodidad del marcador para gestionar esfuerzos y repartir minutos, dando entradas a sus cachorros del filial. Imga, extremo de 17 años, debutó con el primer equipo en el minuto 68, cuando sustituyó a Nico Williams. Rego también entró por Maroan, en una tarde en la que Terzic pudo mirar al futuro sin renunciar al control del presente.

Yuri pone la guinda y Lezama también celebra

La recta final todavía dejó dos noticias más en San Mamés. En el minuto 84, Txus Vizcay tuvo la oportunidad de estrenarse con el primer equipo. El delantero navarro, de 21 años, se había ganado un sitio en la convocatoria tras el buen inicio de temporada con el Bilbao Athletic, donde sumaba cuatro goles y una asistencia en ocho jornadas. Prados también entró al terreno de juego, mientras Iñaki Williams y Canales dejaron su sitio.

Poco después, el Getafe se quedó con diez futbolistas por la expulsión directa de Mario Martín, castigado por una entrada sobre Gerenabarrena. Con superioridad numérica y el rival ya entregado, el Athletic encontró tiempo para cerrar la tarde con otro gol de estrategia. Yuri ejecutó una falta con un potente disparo en el minuto 88 y estableció el definitivo 4-0.

Fue una tarde redonda para los rojiblancos, que dominaron de principio a fin, recuperaron la mejor versión goleadora de su capitán y disfrutaron de los estrenos de dos cachorros. En el otro lado queda un Getafe desbordado, sin capacidad de reacción y con Bordalás obligado a buscar soluciones urgentes para evitar que las dudas se conviertan en una crisis todavía mayor.

Ficha técnica

Athletic Club: Unai Simón; Hugo Rincón, Vivian, Paredes, Yuri; Canales (Prados, min.84), Ruiz de Galarreta (Gerenabarrena, min.18); Iñaki Williams (Vizcay, min.84), Berenguer, Nico Williams (Imga, min.68); y Maroan (Rego, min.68).

Getafe: Soria; Carvajal, Gudelj, Valou, Mojica (Davinchi, min.71); Kiko Femenía (Andrés García, min.46), Mario Martín, Francho (Sazonov, min.46), Terrats (Borja Mayoral, min.71); Satriano e Iván Azón (Enes Ünal, min.71).

Goles: 1-0, min.17: Berenguer. 2-0, min.35: Iñaki Williams. 3-0, min.70: Paredes. 4-0, min.88: Yuri.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso. Expulsó con roja directa a Mario Martín (m.86) por una dura entrada sobre Gerenabarrena. Además, mostró tarjeta amarilla a Terrats (m.38), Carvajal (m.43), Mojica (m.63) y Gerenabarrena (m.72).

Incidencias: partido de la 10ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés con 44.160 espectadores en las gradas.