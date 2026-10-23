Ángel Torres explota contra Bordalás: “Hay que tener la cara como el cemento”

Cisma en el Getafe tras la dolorosa derrota ante el Lugano en la Conference League. El presidente responde a las quejas del entrenador por la confección de la plantilla y le enseña la puerta de salida

Ni el fichaje de Dani Carvajal, ni los intentos por reclutar a Dani Parejo o Sergio Ramos. El cisma abierto en el Getafe deja al club en una difícil situación, después de que este pasado jueves, tras caer goleado ante el Lugano en la Conference League, su entrenador, José Bordalás, asegurase que se siente "engañado" tras la planificación llevada a cabo por la entidad en el pasado mercado de verano.

"No se ha cumplido lo que se me ha prometido año tras año y estoy enojado. Ha sido evidente que no nos da, no para tres competiciones, ni siquiera para una, y mi imagen queda deteriorada con partidos así", soltó el preparador alicantino para dejar patente su enfado. Pero lejos de encontrar una respuesta comedida por parte del presidente, Ángel Torres se ha despachado a gusto este jueves y ha contraatacado con dureza, abriéndole incluso la puerta de salida a un técnico que cumple su novena temporada en el Coliseum -en dos etapas diferentes- y que tiene contrato en vigor hasta 2028.

Ángel Torres pide a Bordalás que respete a sus futbolistas: "Tiene la puerta libre"

"Decir que yo le he engañado... Hay que tener la cara como el cemento para decirme eso a mí, después de 30 años, que no lo engañé a él ni a nadie", comenzó afirmando el mandatario azulón en la Cadena Ser, donde admitió estar "fastidiado” por el resultado en la tercera competición europea, en la que su equipo ha sumado un punto de seis posibles en la fase Liga, pero recordó que “esto es fútbol”, lejos de encender las luces de alarma pulsadas por el entrenador.

"Yo lo que te digo es que tiene que respetar a los futbolistas igual que los futbolistas le respetan a él. No voy a entrar en una guerra de declaraciones", añadió, dejando claro a Bordalás que puede hacer las maletas cuando quiera, después de que en verano no le faltaran ofertas y decidiera quedarse. "Él ha firmado porque ha querido. De todas maneras, tiene la puerta libre. Si tan malos somos todo el Getafe, ¿qué le vamos a hacer? Lo que no entiendo es qué hace aquí si está tan a disgusto", destacó.

No piensa en una destitución: "Tampoco es ningún drama"

Pese a ese latente enfrentamiento, no obstante, Ángel Torres aclaró que, por su parte, no piensa en una destitución del técnico. En su lugar, tiene los cinco sentidos puestos en el choque de próximo domingo ante el Athletic en San Mamés en LaLiga, en la que los azulones han logrado dos victorias y tres empates en nueve partidos, lo que les sitúa con dos puntos de colchón sobre el descenso. "¿Medidas? No, ninguna, ¿por qué? Si es que no es tampoco ningún drama. Él piensa una cosa y ahora los futbolistas le van a demostrar que está equivocado y punto. Y a trabajar. Lo que hay que hacer es ganar en Bilbao y ya está", recalcó.

Una opinión muy diferente sobre la plantilla: "Es de las mejores"

Además, el presidente del Getafe desveló que ni siquiera ha llamado a Bordalás para pedirle explicaciones por sus palabras. "No tengo nada que hablar. ¿De qué voy a hablar? Estamos en un país libre en el que cada uno dice lo que quiere. ¿Qué quiere que yo le haga?", afirmó.

Pero lo que sí quiso rebatirle al entrenador es su idea de la plantilla, de la que afirmó que está "descompensada”, echando en falta más fichajes en diferentes líneas. Al respecto, el dirigente azulón expresó una opinión totalmente contraria. “Yo no voy a entrar en eso; tenemos de las mejores plantillas que hemos tenido”, zanjó.