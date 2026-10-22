Bordalás explota tras la goleada al Getafe en Conference: "Me siento engañado... Como entrenador no merezco esto"

El técnico azulón cargó contra la planificación deportiva del club, denunció que las promesas no se han cumplido y fue tajante sobre la situación de su equipo después de la goleada europea

La derrota del Getafe ante el Lugano (2-5) en la Conference League ha dejado mucho más que un mal resultado en el conjunto azulón. José Bordalás, entrenador del conjunto madrileño, terminó el encuentro visiblemente enfadado y aprovechó su comparecencia ante los medios para lanzar un mensaje directo a la planificación deportiva del club. El técnico alicantino considera que su equipo no cuenta con efectivos suficientes para competir en tres competiciones y aseguró que las promesas que recibió de cara a esta temporada no se han cumplido.

"Me siento engañado porque no se ha cumplido lo que se ha prometido año a año. Estoy enojado, quiero mucho al Getafe, a la afición y esto es muy enojoso", afirmó Bordalás, que volvió a poner sobre la mesa una preocupación que, según sus propias palabras, lleva meses trasladando a la entidad.

Bordalás no encontró motivos para rescatar nada de la actuación de su equipo frente al conjunto suizo. Los cinco goles encajados y los errores defensivos terminaron de agotar su paciencia, hasta el punto de recordar que ya había advertido de las dificultades que podían aparecer con partidos cada tres días.

"No me quedo con nada. Estoy muy enfadado. No podemos encajar cinco goles y pensar que no pasa nada. Hemos cometido errores muy graves y la imagen de esta noche no la podemos permitir de ninguna manera. Lo venía avisando desde el mes de mayo, que iba a ser una temporada muy difícil con partidos cada tres días. Se ha demostrado que no tenemos plantilla para ello", lamentó.

Una plantilla que no da para tres competiciones

El entrenador también fue especialmente duro con el rendimiento defensivo de sus futbolistas. "Ha sido muy evidente. Muchos errores a nivel defensivo. Una fragilidad enorme. Nos llegaban simplemente con balones a las espaldas. No fijábamos marcas, han dado la vuelta al marcador muy rápido, nos han hecho dos en seis minutos y hemos podido encajar muchos más goles", explicó.

Bordalás justificó igualmente los cambios que realizó durante el choque, después de comprobar que el equipo no era capaz de responder al ataque suizo. "He decidido ese once; había muchos jugadores jugando todo, había que dar descanso a muchos y he tenido que sacarlos porque el ridículo era patente y podía ser mayor", añadió.

"La plantilla está descompensada, se ha demostrado y no aprovecho una derrota. No da para tres competiciones, no da ni para una. No es oportunismo, ya lo avisé. Esto es Primera División y hay que estar preparados para la Primera División", insistió.

Su enfado fue todavía mayor al valorar el potencial del rival. "El Lugano sería de Segunda División en España y no se puede permitir que nos metan cinco goles. Hoy se ha podido demostrar por qué no hago cambios. Como entrenador no merezco esto", concluyó Bordalás.