Getafe 2-5 Lugano: El Getafe se hunde en la Conference League ante el Lugano en una jornada sin sorpresas

El Getafe se adelantó con un gol de Iván Azón, pero se vino abajo ante un Lugano que remontó en apenas unos minutos y terminó firmando una goleada de 2-5 en el Coliseum

El Getafe sufrió una dura derrota ante el Lugano (2-5) en el Coliseum, en un encuentro marcado por los errores defensivos del conjunto de José Bordalás y la eficacia de los suizos al contragolpe. Iván Azón adelantó a los azulones en el minuto 2, pero la alegría duró muy poco: Ajeti empató casi de inmediato y Cimignani completó la remontada en apenas seis minutos. El doblete de Ajeti antes del descanso y el tanto de Bislimi al inicio de la segunda parte dejaron a los locales contra las cuerdas. Borja Mayoral alimentó la esperanza con el 2-4, pero Behrens sentenció en el tiempo añadido.

Un inicio frenético que se volvió en contra del Getafe

El partido no pudo comenzar mejor para el Getafe. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Iván Azón aprovechó una recuperación en la zona de tres cuartos, avanzó hasta la frontal y sorprendió a Von Ballmoos con un disparo ajustado al palo para firmar el 1-0. El Coliseum celebró el tanto con la ilusión de quien esperaba una buena noche de los suyos, pero el Lugano se encargó de apagarla rápidamente.

En el minuto 4, Dos Santos encontró espacio por la banda izquierda y puso un balón al área que Ajeti aprovechó para empatar con un remate con el pecho. El golpe apenas dio tiempo a reaccionar a los azulones. En el 7', los visitantes volvieron a golpear: la defensa local no acertó a despejar un centro de Ajeti y Cimignani apareció en el segundo palo para rematar de primeras y poner el 1-2.

La posesión también reflejaba las dificultades del conjunto azulón para hacerse con el control del encuentro. El Lugano llegó a manejar el 60 % del balón frente al 40 % del Getafe, mientras Von Ballmoos se mostraba seguro en los centros y Soria tenía que intervenir para evitar que la diferencia aumentara. La reacción local no terminó de llegar y, en el minuto 26, el Lugano otro golpe. Moncada ganó profundidad por la derecha y puso un centro preciso para que Ajeti rematara de primeras y firmara su doblete. El 1-3 evidenciaba los problemas defensivos de un Getafe que no encontraba la manera de frenar las llegadas visitantes.

Antes del descanso, Soria tuvo que emplearse a fondo para evitar el cuarto tanto, al detener un disparo de Ajeti en el minuto 45. Los pitos comenzaron a escucharse en las gradas y el Getafe se marchó al vestuario con mucho que corregir y una desventaja de dos goles.

Bislimi agrava la crisis azulona tras el descanso

En el minuto 51, Zanotti interceptó un balón que buscaba a Mojica y puso en marcha una rápida transición por la derecha. Su pase raso encontró a Bislimi, que remató de primeras para establecer el 1-4. Otro golpe para un conjunto azulón que no encontraba respuestas ante la velocidad de los ataques visitantes. El Getafe trató de reaccionar con más presencia en campo contrario. Satriano estuvo cerca de marcar en el minuto 66 con un cabezazo tras un centro de Mojica que se marchó rozando el poste. Francho también probó fortuna con un remate dentro del área que salió desviado, mientras Gudelj lo intentó desde lejos sin encontrar portería.

Bordalás dio entrada a Enes Ünal para reforzar el ataque y los locales comenzaron a acumular llegadas, aunque el Lugano seguía encontrando espacios cuando recuperaba el balón. El partido entró en una fase en la que el Getafe necesitaba marcar cuanto antes para mantener alguna opción de remontada.

Mayoral enciende al Coliseum, pero Behrens acaba con la reacción

El premio al empuje azulón llegó en el minuto 73. Borja Mayoral estuvo atento dentro del área para aprovechar un balón que Von Ballmoos lo envió al fondo de la red. El 2-4 devolvió algo de esperanza al Getafe y despertó a una afición que empezó a creer en la posibilidad de un final apretado.

El gol cambió el ánimo de los locales, que se lanzaron a por el tercero. En el minuto 79, el Getafe encadenó dos ocasiones muy peligrosas: primero, un remate se marchó rozando el poste y, poco después, Von Ballmoos respondió con una gran parada para evitar que la ventaja suiza se redujera todavía más. Andrés García siguió generando peligro por la banda derecha con varios centros al área, mientras Terrats tuvo otra oportunidad en el minuto 87 después de recortar dentro del área y buscar el disparo. Su remate, sin embargo, salió demasiado cruzado.

El Lugano empezó a retroceder ante el empuje local, pero consiguió resistir. El Getafe apuró sus opciones con varios saques de esquina y centros al área, aunque la defensa visitante aguantó las últimas acometidas. Cuando el encuentro se acercaba al final, Soria evitó el quinto tanto en el minuto 90+1 con una parada ante Pilhström, que había culminado una contra con un disparo demasiado centrado. Sin embargo, el guardameta no pudo impedir que el Lugano cerrara la goleada instantes después. En el minuto 90+2, un error de Valou dejó a Behrens mano a mano con Soria. El delantero no perdonó y definió para establecer el definitivo 2-5, apagando las últimas esperanzas del Coliseum.

El pitido final confirmó una noche muy complicada para el Getafe, que se adelantó en el marcador, pero terminó pagando sus errores atrás y la eficacia de un Lugano letal al contragolpe. El tanto de Mayoral permitió a los azulones soñar durante unos minutos con una reacción, aunque Behrens se encargó de cerrar una goleada que deja tocado al conjunto de Bordalás en su regreso europeo al Coliseum.

Ficha Técnica

Getafe: David Soria; Kiko Femenía, Abdel Abqar, Jean Ives Valou, Davinchi; Djené, Francho Serrano, Alberto Risco, Andrés García; Borja Mayoral e Iván Azón.

Lugano: David von Ballmoos; Antonios Papadopoulos, Lukas Mai, Hannes Delcroix; Mattia Zanotti, Uran Bislimi, Anto Grgić, Yanis Cimignani; Dereck Moncada, Albian Ajeti y Daniel Dos Santos.

Cambios del Getafe: Gudelj por Risco, Mojica por Davinchi, Terrats por Abqar y Satriano por Kiko Femenía, Enes Ünal por Iván Azón (65').

Cambios Lugano: Martim Marques por Cimignani y Elias Pihlström por Moncada (58'); Kevin Behrens por Ajeti (65'); Bekhruz Karimov por Dos Santos y Ezgjan Alioski por Zanotti (74').

Árbitro: Atilla Karaoğlan (Turquía).

Entrenadores: José Bordalás (Getafe) y Mattia Croci-Torti (Lugano).

Resultados Conference League

La segunda jornada de la fase liga de la Conference League avanza con diez partidos ya finalizados este jueves, a la espera de que concluyan los ocho encuentros restantes. Entre los resultados más destacados sobresale la goleada del Lugano al Getafe (2-5) en el Coliseum. También han firmado triunfos contundentes el Panathinaikos, ante el Almaty, y el Brann, frente al Zalgiris, en una jornada que empieza a dejar movimientos importantes en la clasificación. A continuación los resultados de los partidos terminados hasta ahora.