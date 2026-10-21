Bordalás, técnico del Getafe, prioriza entre Liga y Conference League: "No nos escondemos"

El entrenador del Getafe tiene claro que volverá a tirar de rotaciones en la competición europea, asegura que no la dejará de lado ya que "es ilusionante para nuestra afición"

El Getafe de Bordalás afronta este jueves su segundo compromiso de la Conference League en el que espera sumar su primer triunfo y para ello se acogerá a la fuerza del Coliseum en su intento de superar al Lugano suizo. Tiene el técnico alicantino la difícil labor de tener que compatibilizar sus aspiraciones europeas sin perder de vista LaLiga, y así lo ha explicado.

"No nos escondemos. Los jugadores tienen personalidad y experiencia y son conscientes, igual que yo, de que nuestra prioridad es la Liga. Eso no quiere decir que dejemos de lado la Conference. Se llega muy pocas veces, es ilusionante para nuestra afición y tenemos que intentar llegar lo más lejos posible", ha dicho en rueda de prensa.

Bordalás además reconoció que llevan ya muchos minutos en las piernas, por lo que deberá medir bien la gestión de las cargas. "En una temporada así, tan importante es competir bien como cambiar el chip. Creo que el equipo ha cambiado el chip. Es fundamental. Vamos a jugar la Conference, es una competición muy ilusionante para la afición, para nosotros como club. Sabemos que llega muy poquitas veces y el equipo está mentalizado para conseguir una victoria mañana. Sí que es verdad que llevamos una carga muy importante de partidos y de minutos, pero eso no nos va a servir de excusa ni mucho menos. Tenemos que afrontarlo con esa ambición que debemos tener para conseguir una victoria y sumar tres puntos contra un buen equipo".

El rival, el Lugano

"Venimos de hacer un esfuerzo importante, de una carga de minutos importante, pero tenemos que saber gestionarlo y ahora centrarnos exclusivamente en el partido de Conference contra el Lugano. Máximo respeto al Lugano, es un equipo con experiencia europea, con buenos jugadores y que viene de ganar al Estrella Roja. Eso habla por sí mismo, de que es un rival con bastante nivel".

Quedan pocos del último Getafe en Europa

"Yo creo que David (Soria), Djené y yo. No queda nadie más. Por lo tanto, creo que ha habido muchos cambios. David puede comentarlo porque hemos tenido la suerte de compartir muchas temporadas y muchas experiencias. Aquella fue muy bonita y el deseo de todos es ver si somos capaces de repetir, sobre todo, la ilusión. Tuvimos la mala suerte de vivir la pandemia, que creo que nos perjudicó en un momento muy importante, no solamente en la competición europea, sino también en la Liga".

Las expulsiones

"Está siendo esta temporada algo muy importante, porque nos ha perjudicado mucho, han sido muchas expulsiones. Lo hablamos e intentamos corregir, porque siempre es un contratiempo muy importante para el equipo. Intentar corregirlo y que no nos vuelva a ocurrir, porque el equipo, aparte de que tienes menos posibilidades, tiene que hacer un esfuerzo".

Como motiva a sus jugadores

"Sobre todo a los jugadores que no han tenido la oportunidad y la experiencia de vivir la posibilidad de jugar un torneo europeo les digo que lo disfruten, que lo valoren y que lo den absolutamente todo. Porque no llega cada temporada, y menos en un club y en un equipo como el nuestro. Sabemos las dificultades, por todos los problemas que estamos pasando en las últimas temporadas. La plantilla, con ciertas limitaciones, con muchos problemas de lesiones y demás. Y que la disfruten y la aprovechen, porque no sabemos cuándo volveremos a tener esa oportunidad".