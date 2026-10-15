Universitatea Craiova 1-1 Getafe: El 'Eurogeta' rescata un punto en Rumanía con un golazo del exsevillista Gudelj

El conjunto de José Bordalás evita la derrota en su regreso a Europa gracias a un misil desde fuera del área en el tramo final, después de verse por detrás en el marcador ante un Universitatea Craiova que rozó el triunfo

El Getafe inició su aventura continental en el estadio Ion Oblemenco, en una noche especial para el fútbol rumano por el homenaje a Gica Craioveanu, una de las grandes figuras de la historia del Universitatea Craiova y un futbolista muy querido también por la afición azulona. El equipo de José Bordalás afrontaba el estreno con varias bajas y todavía sin Dani Carvajal, que no está inscrito para esta competición, pero con la intención de tomar el control desde el inicio.

El técnico introdujo novedades en el once, entre ellas las de Borja Mayoral y Jean Yves Valou, dos futbolistas que apenas han tenido protagonismo en el arranque de la temporada. El delantero asumió la responsabilidad en punta ante las ausencias de Iván Azón y Enes Ünal, mientras que el joven central formó pareja con Djené en el eje de la zaga.

Los madrileños salieron con personalidad y consiguieron manejar el balón durante buena parte del primer tiempo. Sin embargo, volvieron a mostrar uno de sus principales problemas: la falta de contundencia en los metros finales. La ocasión más clara llegó en el minuto 12, cuando Andrés García ganó profundidad por la derecha y puso un balón que, tras tocar en un defensor, acabó en los pies de Mayoral. El delantero remató cerca de la portería, pero no encontró el camino del gol.

Gudelj perdona y Al Hamlawi castiga

El Universitatea Craiova también tuvo su oportunidad antes del descanso. Una pérdida de Gudelj permitió a Al Hamlawi plantarse solo ante David Soria. El atacante palestino intentó superar al guardameta con una vaselina, pero calculó mal el golpeo y dejó escapar una ocasión inmejorable para adelantar a los locales.

El Getafe mejoró con Gudelj en el centro del campo, una posición desde la que pudo participar más en la circulación y ayudar a los de Bordalás a hacerse con el control del encuentro. Aun así, la igualdad se mantuvo hasta que un error defensivo terminó por cambiar el guion.

En el minuto 59, Al Hamlawi aprovechó un fallo de Valou para adelantar al conjunto rumano con un zurdazo desde fuera del área. El balón describió una trayectoria perfecta y se coló junto a un poste, lejos del alcance de Soria. El delantero, que ya había amenazado antes del descanso, encontró esta vez el premio y desató la celebración en las gradas del Ion Oblemenco.

El tanto obligaba al Getafe a dar un paso adelante, aunque los azulones volvieron a sufrir para encontrar espacios ante un rival que se replegó para proteger su ventaja. Bordalás movió el banquillo y dio entrada, entre otros, a Alberto Risco, que acabaría teniendo un papel importante en el tramo final.

El misil de Gudelj salva al Getafe

La reacción visitante estuvo cerca de llegar por medio de Martín Satriano. A falta de un cuarto de hora, el uruguayo recibió un centro magnífico de Risco prácticamente bajo palos, pero no consiguió conectar un remate limpio y Popescu evitó el empate. Era otra ocasión que el Getafe dejaba escapar en una noche en la que le costaba demasiado transformar su dominio en peligro real.

Cuando la derrota parecía inevitable, apareció Gudelj para cambiarlo todo. El exsevillista recogió el balón lejos del área y, en el minuto 81, soltó un disparo extraordinario que se convirtió en el gol de la noche. El centrocampista conectó un golpeo seco, potente y preciso, con una trayectoria que hizo imposible la estirada de Popescu.

Un auténtico misil que rescató al Getafe y dejó sin premio el esfuerzo del conjunto rumano. El equipo de Bordalás había llevado el peso del encuentro durante muchos minutos, pero necesitó una genialidad desde la distancia para evitar que el error defensivo de la segunda mitad le condenara.

El empate permite a los azulones comenzar la Conference League con un punto y poner fin a su mala racha de cinco derrotas consecutivas a domicilio esta temporada. Un estreno con dificultades, ocasiones desperdiciadas y un desenlace salvador gracias a la inspiración de Gudelj, que convirtió una noche que amenazaba con acabar torcida en un regreso europeo con premio.

Ficha técnica

Universitatea Craiova: Popescu; Samuel Teles, Romanchuk, Stevanovic, Screciu, Bancu; Joao Lameira (Cretu, min. 75), Baluta; Cicaldau (Basceanu, min. 85), Al Hamlawi (Elisor, min. 75) y Baiaram (Matei, min. 70).

Getafe: Soria; Andrés García (Kiko Femenía, min. 46), Djené, Valou, Davinchi (Mojica, min. 59); Gudelj, Francho; Mario Martín (Risco, min. 69), Terrats (Boselli, min. 82), Satriano y Borja Mayoral.

Goles: 1-0, min. 59: Al Hamlawi; 1-1, min. 81: Gudelj.

Árbitro: David Smajc (Eslovenia). Amonestó a Romanchuk (26'), Lameira (51'), Cicaldau (56') y Coelho (58'), por parte local, y a Mojica (72'), por el Getafe.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga Conferencia, disputado en el estadio Ion Oblemenco de Craiova (Rumanía), ante unos 25.000 espectadores.