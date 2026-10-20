Ángel Torres insiste en el fichaje de Sergio Ramos para el Getafe: "Si se pone a tiro, lo ficho"

El presidente azulón analizó el debut de Dani Carvajal, las conversaciones con Dani Parejo y la posibilidad de reforzar la defensa con Sergio Ramos en el mes de enero, ya que antes debería salir alguno de los centrales

Tras fichar a Dani Carvajal y verlo debutar ayer ante el Rayo Vallecano, Ángel Torres ya mira al mercado de invierno al mismo tiempo que ha tanteado la opción de Dani Parejo para el centro del campo. "Si quiere sí", respondía anoche sobre la posibilidad de fichar al de Coslada, dejando la pelota en el tejado del jugador. "No lo sé, está entrenando y está ahí pensándoselo mucho", confirmaba en los micrófonos de Onda Cero admitiendo además que sería un refuerzo muy valioso.

"En esa posición sí porque nos ha hecho mucho daño la lesión de Uche y yo creo que nos falta, posiblemente en esta posición, un hombre del último pase y de la categoría de Parejo, que el año pasado, con Marcelino, jugó 36 o 37 partidos", añadía.

Torres reconocía además haber hablado tanto con el jugador como con su agente, pero de momento, no hay luz verde. "Hablamos con su agente y con él y no concretamos nada. Se lo iba a pensar, pero estaba entrenando a un equipillo de chavales en Valencia y se está sacando el título y quería centrarse. Sobre todo, que le preocupaba porque llevaba tres o cuatro meses sin hacer nada. Y entonces... Venir, si no estás en forma... Cualquier día se anima y aparece por aquí", explicaba.

Sin embargo, para la opción de Sergio Ramos sería necesario antes dar salida a algún central, pues en estos momentos José Bordalás tiene a siete centrales en la primera plantilla. "Tendría que salir. Tenemos oferta por uno de los centrales y, si hubiese salido, posiblemente hubiera venido. Ahora, si no sale, yo creo que tendría que salir en enero", detallaba el presidente azulón después de un día antes desvelar que "es un tema en el que se lleva trabajando más de tres meses" aunque "no es prioritario" porque en esa demarcación hay seis jugadores. Pero como ha avisado Torres: "Si se pone a tiro, lo ficho".

Las negociaciones con Dani Carvajal

De quien sí pudo disfrutar anoche la afición del Getafe fue de Dani Carvajal, fichado la semana pasada y titular en el primer partido en el que ha estado disponible. "La verdad es que me ha sorprendido. No sabía si iba a jugar. Iba a jugar un rato en el segundo tiempo, pero el míster es valiente y lo habrá visto bien y lo ha sacado. Lo va a hacer bien ahora. Lo que falta es que le respeten las lesiones y no le hagan en el año anterior. La verdad es que me ha sorprendido", ha dicho sobre el debut del lateral derecho.

Sobre cómo ha sido la adaptación del internacional español al vestuario del Getafe, Torres ha dicho: "Pues siendo uno más y dispuesto. Sabía lo que había, le hablé clarito desde el primer día. La verdad es que nos alegramos y creo que nos puede venir bien su experiencia en el vestuario y luego en el terreno de juego, que no se esconde, que lo da todo."

En cuanto a las negociaciones entre él y Carvajal, Ángel Torres no quiso dar muchos detalles, pero fue sincero: "Esto es lo que hay, no más. Tardamos un poco porque quería la cláusula de que, si venía una oferta importante, que le dejara salir en enero. A eso dije que no era posible porque no podíamos tomar el pelo a la gente, venir para dos meses y luego... pero rápidamente cambió y le pareció bien y dijo que se quedaba hasta final de temporada, aunque si vienen con 50 millones...".

La guerra entre Tebas y el Real Madrid

Ángel Torres también se pronunció sobre la guerra abierta que mantienen Javier Tebas y Florentino Pérez. "Yo creo que estamos yendo muy lejos todos y hay que recapacitar y contar hasta tres y arreglar esto. Alguien tiene que sentar a los dos, a las dos partes, y no podemos dar esta imagen. Todos tenemos razón, pero hay cosas y cosas. Entonces, yo espero que se revise", dijo el presidente azulón.

Sobre si ve posible una reconciliación, Torres es optimista: "Hace 15 años se reconciliaron. Cuando empezamos con el tema de la televisión, donde ahí Tebas se la jugó y apostó, venía de las manos del Real Madrid, entonces no fue tan difícil. Lo que pasa es que los entornos... Aquí todo el mundo se suma al carro que más perjudica a los demás. Yo creo que alguien tiene que hacerle ver que, si no, esto va a llegar tan lejos que no es bueno para el fútbol, porque está la Federación, está LaLiga, todo el mundo cree que tiene razón, pero yo creo que esto hay que cortarlo y moderarnos un poquito todos".