Ángel Torres confirma interés y contactos con Sergio Ramos: fichaje en marcha

El presidente azulón reconoce que el hermano y representante del camero ya ha hablado con él y no descarta una operación que lleva tiempo sobre la mesa, aunque las prioridades de José Bordalás pasan ahora por reforzar otras posiciones

El Getafe tiene entre ceja y ceja el fichaje de Sergio Ramos. Ángel Torres ha confirmado este domingo que mantiene conversaciones con René Ramos, hermano y representante del central sevillano, para estudiar una incorporación inmediata al conjunto azulón.

En su línea habitual, el presidente madrileño no ha tenido inconveniente en reconocer abiertamente su interés por el exjugador del Real Madrid, aunque ha matizado que su llegada no es una prioridad inmediata ya que las necesidades actuales de la plantilla pasan por otras demarcaciones.

Ángel Torres confirma el interés en Sergio Ramos

En declaraciones a Radio Nacional de España (RNE), el máximo mandatario getafense fue preguntado por la posibilidad de incorporar al defensa si se presentase la oportunidad. Su respuesta no dejó lugar a dudas: "Sí".

Acto seguido, confirmó que ya ha habido contactos con su entorno: "Ha estado hablando conmigo su agente, su hermano".

Confirma que Sergio Ramos está en la lista de futuribles

El presidente del Getafe no esconde que Sergio Ramos es un futbolista que lleva tiempo en su punto de mira. Sin embargo, la planificación deportiva marcada por José Bordalás condiciona cualquier movimiento, puesto que el equipo cuenta actualmente con seis centrales y las prioridades del técnico se encuentran en otras demarcaciones, especialmente en las bandas.

Así lo explicó el propio Ángel Torres, que dejó abierta la posibilidad de que la operación pueda avanzar si cambian las circunstancias: "Tenemos seis centrales. No es una posición que ahora mismo necesite... El míster quería bandas. Pero todavía no es tarde. Quiero decir que está en la lista de futuribles".

La declaración confirma que el nombre del camero está sobre la mesa, aunque no existe por ahora un avance significativo en la negociación. El Getafe valora si necesita reforzar el eje de la zaga y si las condiciones económicas permiten afrontar una operación de este calibre.

Torres tampoco descarta que la situación cambie estos próximos meses y que el club pueda volver a la carga en el mercado invernal. El dirigente insistió en que se trata de una posibilidad que viene estudiando desde hace tiempo, pero que depende de cómo evolucione la planificación de la plantilla. "Podría venir porque ha ocurrido. Es un tema que llevamos tiempo detrás. Pero no era la prioridad, la prioridad era conseguir bandas y, si no es así, pues igual, si no ahora, en enero, si trajéramos un central... Pero ahora esa posición la tenemos bien cubierta", manifestó.

Sergio Ramos, pendiente de una oportunidad para regresar a LaLiga

A sus 40 años, Sergio Ramos continúa sin equipo tras abandonar el Monterrey mexicano a finales de 2025. Su último encuentro oficial fue el 6 de diciembre de aquel año, en la derrota por 3-2 frente al Toluca en las semifinales del torneo Apertura.

Pese a los largos meses de inactividad, el defensa sevillano no ha colgado las botas y todavía agota la posibilidad de regresar al fútbol español si encuentra un proyecto que le convenza deportiva y económicamente.

El Getafe aparece ahora como una alternativa real, al menos en términos de interés y contactos, aunque la decisión dependerá de las necesidades del equipo y de las condiciones de una eventual operación.

El fichaje de Carvajal alimenta la ambición del Getafe

El interés por Sergio Ramos se enmarca en la estrategia de Ángel Torres de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de futbolistas sin equipo. El fichaje cerrado de Dani Carvajal, que se ha comprometido con el Getafe hasta el 30 de junio de 2027, ha dado una nueva dimensión a los planes del presidente azulón.

El lateral y el central compartieron una larga etapa en el Real Madrid y podrían volver a coincidir en el vestuario si las conversaciones llegan a buen puerto. La posibilidad de competir nuevamente en LaLiga y disputar la Conference League constituye un atractivo deportivo para futbolistas que todavía no han decidido poner fin a sus carreras.

Otro nombre que aparece en los planes del club madrileño es el de Dani Parejo. El centrocampista, de 37 años, terminó su vinculación con el Villarreal el pasado verano y continúa sin equipo. El Getafe ya tanteó su incorporación anteriormente y no ha descartado volver a intentarlo.

La fórmula, en cualquier caso, pasa por ajustar las condiciones económicas a las posibilidades del club. La operación con Carvajal demuestra que Ángel Torres está dispuesto a explorar alternativas para facilitar incorporaciones de este nivel, aunque cada caso presenta sus propias dificultades.