La ambiciosa revolución de Ángel Torres: Carvajal, Parejo, Ramos y una bomba inesperada

El presidente azulón quiere aprovechar el mercado de agentes libres para construir un equipo de veteranos ilustres al servicio de Bordalás; la fórmula pasa por salarios muy inferiores a los que percibían en sus anteriores clubes, contratos flexibles y la posibilidad de un 'last dance' en LaLiga y Europa

Ángel Torres no piensa detenerse con el fichaje de Dani Carvajal, ya oficial. El presidente del Getafe lleva tiempo estudiando el mercado en busca de futbolistas de primer nivel que, por diferentes motivos, siguen sin equipo a estas alturas de la temporada. Y lo cierto es que su ambición va mucho más allá de incorporar al exlateral del Real Madrid.

Dani Parejo es el siguiente en su lista de objetivos prioritarios y Sergio Ramos aparece también en el horizonte de una operación que podría convertir al conjunto azulón en uno de los grandes protagonistas del fútbol español.

La idea es reunir a varias viejas glorias que todavía atesoran mucho fútbol en sus botas y ofrecerles una oportunidad que no encuentran en otros destinos: competir de nuevo en LaLiga, ponerse a las órdenes de Bordalás y disputar una competición europea como la Conference League. Todo ello, eso sí, con una condición indispensable: aceptar una rebaja sustancial de sus emolumentos para adecuarse a la realidad económica del Getafe.

Carvajal abre la puerta a una revolución en el Coliseum

El fichaje de Dani Carvajal ya es una realidad. El lateral, que puso fin a su larguísima etapa en el Real Madrid, se ha comprometido con el Getafe hasta final de temporada. Esta operación ha sido desbloqueada gracias a un aval personal de Ángel Torres después de que las exigencias del control económico de LaLiga complicaran la inscripción.

Carvajal ha aceptado unas condiciones económicas muy alejadas de las que disfrutaba en el Santiago Bernabéu y su decisión puede servir de ejemplo para otros futbolistas que todavía esperan una propuesta convincente.

Además, el Getafe ofrece una ventaja importante para quienes desean continuar viviendo en Madrid. Tanto Carvajal como Sergio Ramos tienen su vida establecida en la capital, mientras que Parejo también mantiene vínculos con la ciudad por su nacimiento en Coslada, aunque actualmente reside en Valencia. La proximidad familiar y la posibilidad de competir de inmediato son argumentos que Torres quiere poner sobre la mesa.

Parejo, el siguiente objetivo de Ángel Torres

El nombre que más cerca aparece de sumarse al proyecto es el de Dani Parejo. El centrocampista, de 37 años, terminó su contrato con el Villarreal el pasado verano y continúa sin equipo. El Getafe ya intentó incorporarlo meses atrás, aunque entonces no consiguió convencerlo. Ahora, con la temporada en marcha y sin haber encontrado una alternativa que encaje en sus planes, la posibilidad de regresar al club en el que comenzó a hacerse un nombre vuelve a cobrar fuerza.

Parejo aportaría experiencia, criterio con el balón y capacidad para organizar el juego de un equipo que necesita efectivos para afrontar tres competiciones. Su llegada, sin embargo, tampoco se vislumbra sencilla desde el punto de vista financiero. Al igual que ocurrió con Carvajal, Ángel Torres tendría que recurrir a un aval para facilitar su inscripción, mientras que el futbolista debería aceptar unas condiciones acordes con el límite económico azulón.

El centrocampista tendría, además, la oportunidad de volver a competir en LaLiga sin abandonar definitivamente su proyecto de futuro ligado a los banquillos. Actualmente está desarrollando esa faceta en las categorías inferiores del CF San José, en Valencia.

Sergio Ramos y un último baile en el fútbol español

La operación adquiriría una dimensión todavía mayor si el Getafe consigue convencer a Sergio Ramos. El central sevillano, de 40 años, se encuentra sin equipo desde que terminó su etapa en Monterrey pero no ha anunciado aún la decisión de colgar las botas. Evidentemente, sigue siendo uno de los nombres más reconocibles del fútbol español.

Ángel Torres lleva tiempo sondeando su situación y la posibilidad de reunirlo con Carvajal y Parejo forma parte de esa estrategia de oportunidades que maneja el presidente para recobrar la ilusión de una hinchada, la azulona, con gran arraigo madridista.

Para Ramos, el Coliseum supondría una vía para regresar a la élite nacional y mantenerse competitivo en un escenario exigente. El proyecto de Bordalás le ofrecería minutos, una competición europea y la posibilidad de cerrar su carrera en España sin necesidad de trasladar a su familia fuera de Madrid. La cuestión económica volvería a ser determinante, pues tendría que ajustarse a una ficha muy inferior a la de sus mejores años.

Jadon Sancho y Demba Seck, otras opciones

La ambición de Ángel Torres no se limita a los veteranos y tampoco se descarta una cuarta 'bomba' del mercado. El Getafe también ha mostrado interés en Jadon Sancho, extremo inglés de 26 años que también se encuentra sin equipo tras su etapa en el Manchester United.

Es una operación mucho más complicada por sus elevadas pretensiones salariales, que se han situado en el entorno de los cuatro o cinco millones de euros anuales. Su talento gusta, pero la viabilidad económica está lejos de estar garantizada.

Otra opción es Demba Seck, extremo senegalés del Partizán de Belgrado que ya llamó la atención de Bordalás en los enfrentamientos europeos entre ambos equipos. En su caso, el movimiento apunta más al mercado de invierno que a una incorporación inmediata.