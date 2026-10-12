El Getafe cierra el fichaje de Carvajal y trabaja en dos más: Parejo y Demba Seck

Ángel Torres ha presentado un aval en LaLiga para desbloquear la llegada del lateral derecho, que está cerrado a falta de firma; piensa en otro jugador libre como Parejo y se interesá por el extremo derecho del Partizán de Belgrado

El Getafe se ha propuesto ser el auténtico animador del mercado de fichajes de agentes libres. Estamos ya casi a mediados del mes de octubre, cuando hace prácticamente un mes y medio que cerró el mercado de verano cerró sus puertas, peo Ángel Torres sigue dispuesto a darle más mimbres a José Bordalás en una temporada que s presenta ilusionante con la UEFA Conference League y quiere llegar lo más lejos posible en la competición europea.

Tanto es así que en las últimas horas, el fichaje de Dani Carvajal, que parecía caído hace tan solo un par de días, ha dado pasos adelante y según apunta Matteo Moretto está casi cerrado tan solo a falta de que el futbolista firme el contrato. Tanto el club azulón como el excapitán del Real Madrid están intercambiando los documentos y si todo marcha según lo previsto, Carvajal se convertirá en nuevo refuerzo del Getafe y podría ser presentado esta misma semana tras el partido de Conferente frente al Universitatea Craiova.

Para conseguir desenmarañar su fichaje, el propio presidente del Getafe ha tenido que presentar un aval ante LaLiga para contar con margen financiero para su incorporación.

Parejo podría ser el siguiente

Pero no queda ahí la cosa, ya que en las últimas horas también ha sido vinculado con el equipo del Coliseum otro viejo conocido como Dani Parejo, que quedó libre el pasado 1 de julio tras acabar contrato con el Villarreal. A sus 37 años, el de Coslada volvería a jugar en el Getafe, como hiciera en sus inicios durante las temporadas 2009 y 2011.

El madrileño no ha encontrado ningún club que satisficiera sus demandas económicas y deportivas durante el verano y decidió esperar aunque comenzara la competición y ahora se le abre la oportunidad del Getafe.

Demba Seck, posible refuerzo invernal

Además, Matteo Moretto también ha desvelado otro nombre que está encima de la mesa del Getafe. Se trata del extremo derecho senegalés Demba Seck, que juega en el Partizán de Belgrado y que se enfrentó al conjunto de Bordalás en la eliminatoria previa de la Conference League.

José Bordalás apuntó su nombre pues le encantó en directo y parece que el Getafe podría intentar su incorporación de cara a la ventana de enero, aunque no sería el único club interesado ya que el Schalke 04 alemán y otro club árabe también pretenden mover ficha.

Seck, de 25 años, lleva dos goles y dos asistencias en ocho partido con el conjunto serbio, al que llegó este verano procedente del Torino ya en propiedad tras cederlo la pasada temporada, a cambio de 1,4 millones de euros.