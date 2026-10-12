El Getafe negocia con Dani Parejo a pesar de seguir pendiente de Carvajal

Gemma Santos confirma que el Getafe mantiene conversaciones con Dani Parejo para reforzar su centro del campo, mientras el club azulón trata de resolver la situación económica que condiciona la inscripción de Dani Carvajal en LaLiga

El Getafe no se limita a pesar de la dificultad de la posible incorporación de Dani Carvajal. Gemma Santos, locutora de COPE, ha confirmado que el club azulón mantiene conversaciones con Dani Parejo, otro de los nombres que aparecen en el radar de la entidad madrileña para reforzar su plantilla. Sin embargo, los planes del equipo de José Bordalás están condicionados por una cuestión fundamental: la situación económica del club y las dificultades que han surgido para inscribir al exlateral del Real Madrid.

Dani Parejo, otra opción para reforzar la medular

Dani Parejo es un centrocampista con una gran capacidad para organizar el juego desde la base, manejar los tiempos del partido y encontrar líneas de pase que permitan progresar a su equipo. Su calidad técnica y su precisión en la distribución le convierten en un futbolista capaz de dar pausa a la circulación y mejorar la salida de balón. Además, su experiencia en la élite y su conocimiento de LaLiga serían factores a tener en cuenta para un Getafe que busca alternativas para reforzar su plantilla.

Formado en la cantera del Real Madrid y consolidado como una figura importante del Valencia, Parejo vivió también una etapa destacada en el Villarreal, donde aportó criterio y equilibrio al centro del campo. Su perfil es diferente al de otros mediocentros más físicos: destaca especialmente por la lectura del juego, el golpeo y la capacidad para asumir responsabilidades con balón. Su posible incorporación supondría añadir experiencia y recursos técnicos a la medular azulona.

El propio Ángel Torres lo mencionó públicamente al ser preguntado por la posibilidad de incorporar a Carvajal, junto a otros jugadores libres como Sergio Ramos. Ahora, la confirmación de que existen conversaciones sitúa al centrocampista en el foco de la actualidad del mercado del Getafe.

El límite salarial, el principal condicionante

El caso de Carvajal ha estado marcado por las normas de control económico de LaLiga. Aunque el lateral llegó a tener muy avanzada su incorporación, la operación se encontró con un obstáculo relacionado con la valoración de su salario. Según las informaciones publicadas durante la pasada semana, el órgano de validación consideró que la remuneración propuesta no se ajustaba al valor estimado del futbolista, lo que complicaba su encaje dentro del límite de coste de plantilla del Getafe.

Este límite no contempla únicamente los sueldos de los jugadores: también incluye variables, cotizaciones, primas, comisiones y amortizaciones, entre otros conceptos. Por tanto, que un futbolista llegue libre no significa que su inscripción esté garantizada, ya que su coste salarial debe encajar igualmente en los parámetros económicos establecidos por la patronal. La situación, no obstante, ha experimentado cambios en los últimos días. El presidente azulón aseguró el sábado que los trámites con LaLiga estaban resueltos y que la llegada de Carvajal dependía de que el jugador diese el visto bueno definitivo, además de solventar algunos flecos.