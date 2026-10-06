Ángel Torres desvela qué falta para que Carvajal sea nuevo jugador del Getafe

Dani Carvajal está cada vez más cerca del Getafe. Ángel Torres ha confirmado que el lateral ya ha pasado el reconocimiento médico y ha desvelado qué falta para cerrar su llegada: alcanzar un acuerdo con LaLiga para poder inscribir al ex del Real Madrid

El fichaje de Dani Carvajal por el Getafe parece que está casi hecho realidad. El presidente azulón, Ángel Torres, ha confirmado que las conversaciones están avanzadas y ha confirmado que el reconocimiento médico ya se ha realizado y que ha tenido resultado satisfactorio. Ahora, el principal obstáculo está fuera del club.

El exjugador del Real Madrid se encuentra sin equipo desde el pasado 30 de junio, cuando terminó su vinculación con el conjunto blanco. A sus 34 años, Carvajal busca una nueva oportunidad para continuar compitiendo en la élite y el Getafe aparece como una opción que le permitiría seguir en LaLiga y, además, permanecer en la Comunidad de Madrid.

Ángel Torres lo confirma

La gran novedad la ha aportado el propio Ángel Torres. Preguntado por el estado de la operación, el máximo responsable del Getafe fue claro: "Estamos en ello". Y cuando se le cuestionó qué quedaba para cerrar definitivamente la llegada del lateral, señaló al organismo que debe dar el visto bueno. "Que LaLiga y yo lleguemos a un acuerdo", explicó Torres.

El presidente azulón también confirmó que Carvajal ya ha pasado el reconocimiento médico. "El reconocimiento ya está hecho y bien", indicó. De esta forma, una de las principales incógnitas que rodeaban la operación queda despejada. El estado físico del futbolista, que sufrió una grave lesión de rodilla en 2024 y ha tenido que atravesar un largo proceso de recuperación, no sería ahora el problema para que el fichaje llegue a buen puerto.

Bordalás pidió un jugador de banda

La llegada de Carvajal no estaba inicialmente en los planes del Getafe como una operación prioritaria. De hecho, Ángel Torres explicó cómo surgió la posibilidad de incorporar al que fuera capitán del Real Madrid. "El míster me estaba pidiendo un jugador de banda y no lo encontramos, pero nos encontramos con carrilero, a ver si le vale", relató el presidente.

José Bordalás había solicitado reforzar las posiciones exteriores y la situación de Carvajal abrió una puerta inesperada. Aunque su posición natural es la de lateral derecho, su experiencia y capacidad para actuar en diferentes alturas del campo hacen que pueda encajar en las necesidades del técnico. El contexto también favorece la operación. Carvajal es agente libre después de finalizar su etapa en el Real Madrid y, por tanto, no existe un traspaso que negociar entre clubes. El problema está en conseguir encajar su incorporación dentro de los parámetros económicos establecidos por LaLiga.

Un fichaje de enorme peso para el vestuario azulón

Si finalmente se completa la operación, el Getafe incorporaría a un futbolista con una trayectoria difícil de igualar. Carvajal cerró su etapa en el Real Madrid después de más de una década en el primer equipo y con un palmarés repleto de títulos, entre ellos seis Champions League. También fue una pieza fundamental de la selección española que conquistó la Eurocopa de 2024.

Su experiencia supondría además un importante refuerzo para un Getafe que afronta un calendario exigente durante octubre, con partidos de LaLiga, Conference League y Copa del Rey. El equipo de Bordalás tiene por delante un tramo especialmente cargado, por lo que contar con un jugador de su jerarquía podría ser un impulso importante para la plantilla.