Lamine Yamal recuerda la polémica del Clásico en el Bernabéu: "No volví a hablar con Carvajal"

El extremo del Barcelona, durante la concentración de España en el Mundial, ha dejado claro que no se arrepiente del "roban y se quejan" hacia el Real Madrid: "Al final celebraron es partido y perdieron en nuestro campo". Por otro lado, ha apuntado que está ya "para los 90 minutos".

Lamine Yamal es uno de los nombres propios de la selección española. El futbolista del Barcelona ya se ha recuperado de su lesión y pudo tener minutos en el primer encuentro del Mundial, frente a Cabo Verde. De esta manera, el jugador de 18 años ha aprovechado los días previos al importante partido contra Austria para repasar su estado de forma, sus sensaciones con el torneo y las últimas críticas que ha recibido, entre otros temas.

Lamine Yamal se lo deja caro a Luis de la Fuente: "Estoy ya para los 90 minutos"

Por un lado, Lamine Yamal, en una entrevista a COPE, ha comentado cómo se encuentra: "Estoy muy bien, muy contento. He entrenado con muchas ganas e ilusionado por llegar a este momento. Estoy al 90-80% y subiendo, para abajo no va. Estoy ya para los 90 minutos. Si veo que hay un balón dividido, no entro por no hacer daño pero entreno a tope. Si vas con miedo, es peor porque te puedes hacer daño pero contra Uruguay no hacía sprints a tope porque ya estábamos clasificados".

Sobre si ve el Mundial, Lamine Yamal confesó que lo ve "todo". Por otro lado, el jugador de la selección española hizo autocrítica por el nivel actual: "He jugado muchas veces bien con el Barça y nos hemos ido para casa, pero lo importante es ganar. Podemos mejorar, somos mucho mejores del nivel que estamos mostrando, pero quiero ganar".

Lamine Yamal: "El Mundial es diferente a todo lo que he jugado"

Lamine Yamal habló sobre sus sensaciones tras anotar ante Cabo Verde: "Nunca había sentido tanta felicidad, el Mundial es diferente a todo lo que he jugado y es con tu país. Una sensación de tranquilidad y felicidad... Yo nunca me emociono, no lloro. Lloré cuando me lesioné, cuando vi llorar a mi madre. Si gano el Mundial no voy a llorar, es imposible"

El extremo de España quiso calmar las aguas: "La gente está diciendo que podemos jugar mejor pero tenemos en la cabeza que con calma, que primero es ganar y luego iremos mejorando". Sobre Rodri y Pedri afirmó que "son buenísimos. A Rodri no le he visto el final de temporada pero Pedri está muy bien. Si los resultados acompañaran, les veríamos mejor. Hay que confiar. La fase de grupos ya no vale nada".

Lamine Yamal comentó cómo lleva la presión, con tan solo 18 años: "Entiendo que la gente va a reclamar al jugador que más ilusiona. Pedri y Rodri son buenísimos pero la presión que tengo, soy el 10 del Barça, el extremo... pero estoy contento con esto, la presión es cuando no puedes hacer lo que te piden pero yo sí que puedo hacer lo que me pide la gente".

Lamine Yamal: "A la mitad le voy a caer mal y la otra mitad me va a querer mucho"

Además, el jugador del Barcelona y España fue muy claro hablando de los pitos recibidos: "Flick me dijo que en Getafe aplaudieron a Pedri y que a mí me tendría que pasar eso pero que yo celebro los goles delante de ellos... y le dije que no somos lo mismo. Pedri me recuerda mucho a Iniesta, todos le respetan y le quieren...Yo soy diferente, a la mitad le voy a caer mal y la otra mitad me va a querer mucho".

Sin embargo, Lamine Yamal dejó claro que eso "me gusta, mola el pique ese del fútbol. Han pitado a Messi, Cristiano, Neymar, Mbappé... No quiero que me aplauda todo el mundo, vivo bien con eso". Por otra parte, el extremo habló de si arrepiente de su frase antes del Clásico en el Bernabéu sobre que el Real Madrid robaba: "No, es fútbol. Al final celebraron es partido y perdieron en nuestro campo. No volví a hablar con Carvajal, no hablo con nadie del Madrid".

Por último, Lamine Yamal, que hizo historia contra Arabia Saudí, no se quiso 'mojar' sobre su favorita en el Mundial: "Hay que ganar el primer partido y no hay ninguna selección muy, muy inferior a ti. Hay que salir a jugar bien y ganar. No hay ninguna selección imposible de ganar. Francia no es mejor que nosotros, no nos ganaron en la Eurocopa. No hay ninguna favorita. Ninguna está por encima.