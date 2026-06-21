La tesitura de Luis de la Fuente con Lamine Yamal en la selección española

El jugador de la Roja y del FC Barcelona no está aún al cien por cien por lo que su participación ante Arabia Saudí genera dudas sobre si será de inicio o en el segundo tiempo. El seleccionador no aclaró su participación: "Jugará lo que consideremos oportuno"

Lamine Yamal demostró en el primer partido del Mundial de la selección española de Luis de la Fuente que es un jugador clave para España. Con Cabo Verde encerrada y España sin saber muy bien cómo hacerle año, Luis de la Fuente le dio entrada a un Lamine Yamal que a pesar de su juventud ya asume una serie de galones impropios para su edad.

Con Lamine Yamal sobre el terreno de juego, la selección española encontró un desahogo en la banda derecha que le permitió hacerle más daño a Cabo Verde. Lamine Yamal generó peligro, tanto propio como para sus compañeros aunque al final no terminó de servir ya que no se rompió el empate inicial.

Lamine Yamal, la gran duda de Luis de la Fuente en la selección española

Con el 0-0 ante Cabo Verde y la urgencia implantándose en la selección española, esta semana el debate sobre la participación de Lamine Yamal en el once de Luis de la Fuente ha sido el tema más comentado. El propio Lamine Yamal dejó claro días atrás que aún no estaba para jugar 90 minutos y que además consideraba que no era necesario que jugase de inicio ante Arabia Saudí.

Con el paso de los días, ese debate se ha ido calentando y teniendo en cuenta el papel que hizo Lamine Yamal ante Cabo Verde y la necesidad de la selección española, parece que Luis de la Fuente tendrá que meditar, más de lo habitual, su once titular ante Arabia Saudí y la posible inclusión de Lamine Yamal. El propio Luis de la Fuente, en la previa del encuentro ante Arabia Saudí, fue cuestionado sobre Lamine Yamal y su estado.

Luis de la Fuente no da pistas sobre la participación de Lamine Yamal

Sabe Luis de la Fuente que para el bien de la selección española y más concretamente de Lamine Yamal, no es positivo cargarle en exceso de responsabilidad al jugador del Barcelona. Por eso, cuando el seleccionador responde a cuestiones relacionadas con Lamine, no lo trata de manera diferente al resto. Luis de la Fuente expresó que Lamine tiene ganas de hacer algo importante en el Mundial: "Lamine está bien. Jugará lo que consideremos oportuno. Lo más importante es que está de vuelta. Está con ganas de hacer algo importante".

El seleccionador, de manera intencionada o no, también dejó entrever que habrá cambios ya que según sus declaraciones "creo que los cambios son necesarios que aporten cosas diferentes". Ahí podría entrar Lamine Yamal. Luis de la Fuente tendrá que decidir sin Lamine juega de inicio y va desde un principio con su mejor arma a por Arabia Saudí, o si por el contrario espera al segundo tiempo y le da la responsabilidad del partido a los que se encuentran mejor físicamente para medirse al cuadro saudita.

La primera opción podría darle a la selección española una superioridad en el primer tiempo (superioridad que debería tener también sin Lamine Yamal) aunque también corre el riesgo de que Lamine pueda tener problemas físicos. De contar con él en la segunda mitad, el contexto no será igual en función de si España está ganando, empatando o en el peor de los casos perdiendo.

Arabia Saudí encerrada y Lamine Yamal ¿al rescate?

Cabo Verde ya demostró que cuando la selección española se encuentra un rival en bloque bajo, le cuesta mucho generarle peligro por la forma de jugar que tiene el cuadro dirigido por Luis de la Fuente. El propio seleccionador habló de este bloque bajo en la previa del choque ante Arabia Saudí y 'deseó' en cierto modo, que los sauditas diesen un paso al frente y se fuesen al bloque medio: "Por nuestro estilo llevamos a los rivales al bloque bajo. Ojalá dar un paso y atacarnos al bloque medio. Tenemos que estar más acertados a la hora de competir. El otro día no estuvimos finos. Nos faltó circulación de balón. Tenemos que mejorar en el desplazamiento de balón rápido y generar espacios para aprovecharlos".

Lamine Yamal tiene ganas y Luis de la Fuente tiene que pararlo

Luis de la Fuente también confirmó las ganas de Lamine Yamal por agradar y como el propio técnico tiene que pararle para que vaya cumpliendo plazos. Además, Luis de la Fuente apostó por no hacer valoraciones después del partido: "Hay que pararle para que haga las cosas que hay que hacer a estas alturas. Es un lujo verle competir, su espíritu y su finura. La buena noticia es que todos estén disponibles. Lamine está en un momento muy bueno. Los minutos dependerán del partido. Lo que no se puede es valorar las decisiones después del partido, ahí todos somos toreros".

Por tanto, será Luis de la Fuente, quien en última instancia decida este domingo antes de las 18:00 horas (hora peninsular española), si Lamine Yamal debe salir de inicio, tras el descanso o con el partido aún más avanzado. El devenir del encuentro ante Arabia Saudí marcará la participación si la estrella de la selección española no juega de inicio. Lamine Yamal quiere jugar, Luis de la Fuente sabe de su nivel y el futuro de la selección española en el Mundial, depende en buena parte de las decisiones de ambos protagonistas.