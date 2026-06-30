Grimaldo desvela la conversación con Simeone y habla del futuro de Julián Álvarez

Grimaldo lanza un mensaje claro y directo tras anunciarse su fichaje por el Atlético de Madrid, confesando que era "su primer deseo", llega "en una forma increíble". Además, ha hablado de su conversación con Simeone y el futuro de Julián Álvarez: "Es decisión suya y del club"

Grimaldo ha comparecido en el día de hoy en rueda de prensa a dos días del partido de España contra Austria. El lateral, que ha sido anunciado como nuevo jugador del Atlético de Madrid, fue preguntado por este movimiento del mercado de fichajes, con el que dice adiós al Bayer Leverkusen tras tres temporadas. Por otro lado, el futbolista de 30 años fue preguntado el por qué de su fichaje por el equipo de Simeone.

Grimaldo: "Mi primer deseo era ir al Atlético y, por suerte, lo he conseguido"

De esta manera, Grimaldo fue preguntado por el anuncio de su fichaje por el Atlético de Madrid y si había hablado con Simeone: "He hablado con el Cholo. Me ha felicitado por unirme a la plantilla y me ha deseado suerte en el Mundial, que es lo más importante ahora mismo. Mi objetivo era volver a España. Mi agente sabía donde quería ir. Mi primer deseo era ir al Atlético y, por suerte, lo he conseguido".

Además, Grimaldo quiso tener unas palabras con el Bayer Leverkusen, equipo al que ha pertenecido durante las últimas tres temporadas: "He sido muy feliz en Alemania. Gracias al Bayer Leverkusen por todo lo que ha hecho por mí. Estoy muy feliz de estar en el Atlético de Madrid".

Por otra parte, Girmaldo habló sobre la posibilidad de jugar de extremo: "Conozco bien la posición. He marcado 14 goles y he dado 13 asistencias esta temporada. El míster lo sabe y sé qué tengo qué hacer en esa posición". Sin embargo, cabe recordar que el jugador del Atlético de Madrid ha sido utilizado normalmente por Luis de la Fuente en el lateral izquierdo.

Grimaldo: "El Atlético es de los grandes de España"

Grimaldo también valoró el futuro de Julián Álvarez, en mitad de los rumores sobre su salida del Atlético de Madrid: "El Atlético es de los grandes de España. A Julián no lo conozco, pero es una decisión suya y del club. No entro ahíEs un gran jugador, pero no entro en ese debate porque no sé qué pasa con él y con el club". El argentino fue noticia por sus palabras recientes sobre su deseo en el mercado de fichajes.

El nuevo jugador del Atlético de Madrid siguió destacando su deseo de volver a España y fichar por el conjunto de Simeone: "Mi objetivo era claro. Sólo quería esa opción y yo estaba centrado en el Mundial. Es un día muy feliz para mí y para mi familia". Sobre las dificultades en este Mundial, Grimaldo ha apuntado que "en un Mundial cada partido es complicado, ya lo vimos contra Cabo Verde. Lo de ayer nos pone en alerta a todos".

Grimaldo: "Vengo de un año muy bueno, estoy en una forma increíble y me gustaría jugar"

Por otro lado, Grimaldo valoró el hecho de que no haya tenido minutos todavía en el Mundial: "Sí, se hace complicado no jugar. Vengo de un año muy bueno, estoy en una forma increíble y me gustaría jugar. Es complicado no ayudar dentro del campo, pero intento hacerlo fuera y me preparo para cuando llegue mi momento. Hay muchos extremos de nivel altísimo. Todos tienen gran nivel. Puedo ayudar de lateral y de extremo".

El lateral de España, nuevo jugador del Atlético de Madrid, comentó la rivalidad con Cucurella, ahora también en LaLiga: "No hemos hablado de tema de clubes. Vamos a ser rivales, pero no va a cambiar nuestra relación. Sabemos diferenciar la persona del jugador. Yo lo quiero un montón, le tengo mucho respeto y lo considero un amigo".

que "sí, la hemos preparado. Hoy y mañana. Hay que estar preparados para todo". Por último, el lateral del Atlético de Madrid confesó la conexión que tiene con Álex Baena: "Se alegran mucho de mi llegada allí. Creo que con Baena podemos conectar mucho en la banda, tenemos una relación especial. No creo que haya tenido influencia en esta decisión".