España, por detrás de Francia e Inglaterra en el Mundial

La selección española de Luis de la Fuente es la que tiene el tercer mejor valor de mercado de los 48 combinados clasificados para la cita que arrancó el pasado 11 de junio. Austria, el rival de la Roja en dieciseisavos de final, cuenta con un valor de 245 millones de euros

España es una de las selecciones que desde que se conocieron los 48 participantes en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, está entre las favoritas para ganar la cita mundialista el próximo 19 de julio en el Met Life Stadium. La selección española está en un club, el de las favoritas, que conforman Francia e Inglaterra.

Teniendo en cuenta lo que ha sucedido en la fase de grupos, en este club también podrían integrarse tanto Argentina con Leo Messi y que es vigente campeona, como la Brasil de Vinicius. Alemania y Países Bajos ya están eliminadas contra todo pronóstico por lo que su candidatura al título ya está rota.

Siendo España la segunda entre las favoritas para ganar el Mundial, después de Francia y por delante de Inglaterra, el combinado dirigido por Luis de la Fuente no cuenta con la segunda selección con mayor valor de mercado. Según apuntó Transfermarkt, la selección española es el tercer combinado del Mundial 2026 con mayor valor de mercado con 1,22 millones de euros.

España, la segunda favorita y la tercera en valor de mercado en el Mundial

España está por detrás de la Francia de Mbappé, Dembelé y compañía en valor total de mercado. El cuadro dirigido por Deschamps cuenta con un valor de mercado de 1,52 millones de euros. Le siguen a los galos la Inglaterra de Harry Kane y Jude Belligham entre otros. Los británicos cuentan con un valor total de mercado de 1,36 millones de euros.

Lamine Yamal, el mejor valorado de España, supera a toda Austria junto a Pedri

Se da la circunstancia de que Lamine Yamal, jugador de la selección española y que es el mejor valorado según Transfermarkt con 200 millones de euros, suma un valor mayor que el de toda la selección de Austria junto a los 150 de Pedri González. El jugador mejor valorado de la selección de Austria es el lateral del Bayern de Múnich, Konrad Laimer, con un valor de mercado de 32 millones de euros.

Konrad Laimer, el decimoquinto entre los jugadores de España y Austria

Konrad Laimer es el jugador número 15 de entre los 52 seleccionados en las listas de Luis de la Fuente y de Ralf Rangnick con Joan García (45), Pau Cubarsí (80), Marc Cucurella (50), Eric García (40), Marc Pubill (35) y Pedro Porro (35); los centrocampistas Martín Zubimendi (75), Dani Olmo (60) y Rodrigo Hernández (50); los extremos Álex Baena (40) y Nico Williams (40) y el delantero Ferran Torres, con 50, además de Lamine Yamal y Pedri.

Valores de mercado de los jugadores de España

Lamine Yamal (200), Pedri González (150), Pau Cubarsí (80), Martín Zubimendi (75), Dani Olmo (60), Marc Cucurella (50), Rodrigo Hernández (50), Ferran Torres (50), Joan García (45), Álex Baena (40), Nico Williams (40), Eric García (40), Marc Pubill (35), Pedro Porro (35), David Raya (30), Yéremy Pino (30), Fabián Ruiz (30), Pablo Páez, ‘Gavi’ (30), Víctor Muñoz (30), Mikel Merino (25), Mikel Oyarzabal (25), Unai Simón (22), Marcos Llorente (20), Alejandro Grimaldo (20), Aymeric Laporte (8) y Borja Iglesias (2,80).

Valores de mercado de los jugadores de Austria

Konrad Laimer (32), Nicolas Seiwald (25), Paul Wanner (22), Carney Chuwmueneka (20), David Affengruber (20), Kevin Danso (20), Romano Schmid (15), Patrick Wimmer (12), Phillip Lienhart (10), Xaver Schlager (10), Marco Friedl (10), Alexander Prass (9), Marcel Sabitzer (6), Stefan Posch (6), Sasa Kalajdzic (4), Michael Svoboda (3,5), Dejan Ljubicic (3), David Alaba (3), Florian Grillitsch (2,5), Florian Wiegele (2,20), Patrick Pentz (2,20), Alexander Schlager (2), Marko Arnautovic (2), Michael Gregoritsch (1,5), Phillipp Nwene (1,5) y Alessandro Schopf (0,8).